Zelda: Verborgenes Feature in Spiel gezeigt – „Immer noch voller Überraschungen“

Majora’s Mask hat in den Herzen vieler The Legend of Zelda-Fans der alten Schule einen Ehrenplatz. Das bedrohliche Setting gefüllt mit skurrilen Charakteren hinterlässt einen Eindruck, der seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2000 bis heute spürbar ist.

Kein Wunder also, dass Fans des Spiels sich immer noch intensiv mit dessen Inhalten auseinandersetzen und dabei teilweise auf kuriose Entdeckungen stoßen. Ein Creator hat beispielsweise kürzlich ein Video geteilt, in dem er die Funktionsweise eines unbekannten Features vorführt – und damit ins Gedächtnis ruft, was jahrelang den meisten Spieler*innen nicht bewusst war.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask kann Stimmen erkennen

Wusstet ihr, dass sich Zelda: Majora’s Mask mit Sprachbefehlen steuern lässt? Und die Rede ist dabei nicht von der Neuauflage für den Nintendo 3DS, welcher ein eingebautes Mikrofon besitzt. Es ist die erste Fassung auf der N64, die mit entsprechendem Zubehör fähig ist, eure Sprache zu erkennen – wenn die eigentlich deaktivierte Funktion mit etwas technischer Trickserei eingeschaltet wird.

YouTube-Creator Skawo zeigt auf seinem Kanal, wie der Einsatz dieser Mechanik konkret aussieht. Unter anderem ist es damit möglich, durch den Befehl „Sag Cheese“ Screenshots aufzunehmen und mit dem Wort „Milch“ Kühe nach dem Inhalt ihres Euters zu bitten. Die Frage „Wie viele Stunden noch“ verrät außerdem an einen Mythenstein gerichtet, wie viel Zeit noch bis zum Einschlag des Monds verbleibt.

Hört ein schlafender Deku die Aufforderung „Wach auf“, beendet er seinen Schlummer und wenn Epona den Ruf „Haiya!“ vernimmt, erhöht sie ihre Geschwindigkeit, ohne dass Knöpfe betätigt werden müssen. All diese Verlautbarungen klappen allerdings nur, wenn sie auf Japanisch erklingen. Es existiert auch noch eine sechste Zauberformel, die in das Spiel einprogrammiert, aber nie umgesetzt wurde, nämlich „Sitz!“. Skawo vermutet, diese hätte sich wahrscheinlich an Hunde richten sollen.

Die Hardware, die solche Tricks möglich macht, nennt sich VRS (Voice Recognition System). Sie war der Nintendo 64-Konsole als separat erhältliches Extra zugehörig, allerdings sind kaum Spiele erschienen, die diese Technik unterstützen. Um genau zu sein, nur zwei: Hey You, Pikachu! und Densha de Go! 2 – beide nie in Europa veröffentlicht. Dementsprechend unbekannt und wenig verbreitet ist das VRS heutzutage, was womöglich dazu beigetragen hat, dass seine versteckte Kompatibilität mit Majora’s Mask so selten zur Sprache kommt.

Ganz neu ist die Information um die Sprachbefehle in dem Game tatsächlich nicht, beispielsweise findet sich auf YouTube ein Video von Zoinkity zu dem Thema, das vor guten sechs Jahren hochgeladen wurde. Jenes erhielt nur deutlich weniger Aufmerksamkeit, als die Vorführung durch Skawo und konnte den Fun-Fact daher nicht ins kollektive Gedächtnis spülen. Das lässt sich auch in den Kommentaren und Skawos Beitrag ablesen, die teils starke Verwunderung ausdrücken. „Dieses Spiel steckt selbst nach 24 Jahren immer noch voller Überraschungen„, heißt es dort etwa.

Zum Schluss aber nochmal weg von der Vergangenheit und rein in die Zukunft: Was hält die für die The Legend of Zelda-Reihe bereit? In Bezug auf Videospiele ist dazu noch recht wenig bekannt, ist der letzte Ableger doch erst vor wenigen Monaten erschienen. Bewegtbild-technisch sieht es da schon anders aus, ein Kinofilm befindet sich gerade in der Mache und ein Spin-off mit Fokus auf Zelda: The Wind Waker ist zwar nicht offiziell bestätigt, aber von potenziellen Autoren bereits erwähnt worden.

Quellen: YouTube / Skawo, YouTube / Zoinkity