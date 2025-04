Zelda: Wind Waker-Fortsetzung im Stil von Breath of the Wild? Trailer zu beeindruckender Idee

Von offizieller Seite gibt es immer noch keine Neuigkeiten zu einem neuen The Legend of Zelda-Abenteuer mit Toon-Link als Protagonist. Dabei wünschen sich so viele Fans sehnlichst eine Fortsetzung seines ursprünglichen Debüts in Wind Waker.

Um diesem Traum zumindest gedanklich etwas näherzukommen, hat eine Person nun ihre eigene Vorstellung eines modernen Nachfolge-Titels als Trailer mit der Community geteilt. Das Ergebnis ist atemberaubend, hinterlässt jedoch die zermürbende Gewissheit, dass es sich hierbei leider nicht um ein echtes Spiel handelt.

Zelda-Fan präsentiert Trailer zu nicht realem Spiel, das sich viele Fans wünschen würden

„Was, wenn Toon-Link zurückkehren würde, aber im Stil von Breath of the Wild / Tears of the Kingdom?“, lautet die wegweisende Frage in der Videobeschreibung des Trailers zu einer fiktiven Fortführung von The Legend of Zelda: The Wind Waker. Dieser ist seit wenigen Tagen auf dem YouTube-Kanal 16-Bit Dreams zu finden beziehungsweise zu bewundern.

Er zeigt, wie Link als runder Chibi-Charakter von den Wellen an einer Küste angespült wird und anschließend durch Gebiete in glatter, farbenfroher Grafik streift, die dem Hyrule aus BotW und TotK ähneln. Dabei bewegt er sich fort wie der eigentliche Protagonist beider Titel, schreitet durch sich im Wind wiegendes Gras, klettert an Felswänden, reitet auf Pferden und nutzt den Paragleiter. Zusätzlich dazu erkundet er auch Unterwasserwelten und hüpft in sein bekanntes Bötchen aus Wind Waker.

Nintendo sollte sich Notizen machen

The Legend of Zelda: Whispers of the Wind hat der Urheber oder die Urheberin den erdachten Nachfolger von Wind Waker getauft. Über ein Jahr wurde benötigt, um das Projekt im Programm Unity von Grund auf zu errichten. In der Beschreibung erinnert man uns nochmal daran: „Dies ist leider nur ein Konzept-Trailer und kein echtes Spiel.“ Aber wie genial wäre es, wenn es das tatsächlich sein könnte? Immerhin wirkt die Vorstellung nicht vollständig abwegig.

Dem pflichtet auch ein YouTube-Kommentar bei: „Das ist das erste Mal für mich, dass ein Zelda-Fan-Projekt so aussieht wie etwas, das Nintendo wirklich released haben könnte.“ Der Blick in die Realität lässt neue Geschichten für Toon-Link allerdings weiter vermissen. Was Nintendo veröffentlicht, das sind Nintendo Switch 2-Upgrades für Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom – zu kontroversen Preisen.

