Zum Nintendo Switch 2-Release: No Man’s Sky bekommt kostenloses Upgrade

Pünktlich zum Launch der Nintendo Switch 2 wird es ein Upgrade zum Space-Survival-Adventure No Man’s Sky geben. Damit könnt ihr nicht nur in höherer Auflösung in die unendlichen Weiten starten, sondern habt auch Zugriff auf neue Features, die von der Community lange herbeigesehnt wurden.

Das Ganze trifft wunderbar zusammen mit dem Update namens Beacon, das von Entwicklerstudio Hello Games heute auf den Weg gebracht wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen ist das Upgrade auf die Switch 2 Edition von No Man’s Sky sogar gratis.

DLC Beacon führt auf der Nintendo Switch 2 Neuerungen für No Man’s Sky ein

Auf dem hauseigenen YouTube-Kanal von Hello Games präsentiert CEO Sean Murray alle Neuerungen rund um das Update Beacon sowie die Nintendo Switch 2 Edition. „Es ist immer aufregend, die Hände an eine neue Konsole zu legen“, so Murray. „Mit der Original-Switch sind wir an die Grenzen dessen gelangt, was möglich ist. No Man’s Sky auf der Switch 2 ist ein riesiger Schritt nach vorne.“

Seht hier den Deep Dive Trailer zu No Man’s Sky auf der Nintendo Switch 2:

Zum ersten Mal wird die Sci-Fi-Basenbau- und Crafting-Simulation für Switch-Spieler eine Multiplayer-Option bieten – eine Möglichkeit, die im Spiel, das seit seinem Launch im Jahr 2016 stetig erweitert und verbessert wurde, nur PlayStation-, Xbox- und PC-Spieler*innen offen stand. Damit einher geht auch Cross Play sowie Cross Save ab dem ersten Tag.

Touchscreen-Unterstützung und belebte Siedlungen

„Wir haben den Detailgenauigkeit gesteigert und bietet nun höhere Auflösungen und eine verbesserte Bildrate an“, so Murray weiter. Das Spiel läuft laut den Angaben im Video in 1.080p und 40 FPS im Handheld-Modus sowie 1.440p in 30 FPS auf dem Bildschirm. Im Handheld-Modus werden außerdem Touch-Screen und Gyroskop-Steuerung unterstützt.

Beacon führt riesige und belebte Roboterstädte ein, die ihr erweitern könnt, mit Bewohner*innen, die ihre eigenen Hintergrundgeschichten haben. Siedlungen tauchen damit ebenfalls erstmals auf der Switch 2 auf – auf der Vorgängerkonsole war dies noch nicht möglich. „Wir haben über ein Jahr an dieser Version gearbeitet“, zeigt sich Murray stolz.

Das Update Beacon für No Man’s Sky ist ab heute Verfügbar, die Nintendo Switch 2-Edition ist für alle Besitzer*innen des Spiels auf der Switch kostenfrei ab 5. Juni erhältlich – inklusive neun Jahren an Updates für No Man’s Sky. Welche Spiele noch zum Launch der Switch 2 erscheinen, lest ihr hier.

Quelle: Youtube / HelloGamesTube