„Zur Feier des Sieges bei den Game Awards“ – Streamer bringt Balatro zum Absturz

Wenn es noch einen Beweis gebraucht hätte, dass Balatro eine der größten Überraschungen im Spielejahr 2024 ist, dann hat die dreifache Auszeichnung bei den Game Awards in der vergangenen Woche diesen erbracht.

Mit schnell zu erlernenden Spielmechaniken und nahezu unendlichen Taktikmöglichkeiten macht der Poker-Deckbuilder auf positive Weise süchtig. Wie passioniert man in dieses Spiel eintauchen kann, zeigt nun ein Streamer, der das Spiel durchgespielt hat – beziehungsweise einen so hohen Score erreichte, dass das Spiel ihn nicht mehr berechnen kann.

Mit riesiger Hand und massivem Deck – So lässt sich Balatro durchspielen

Um einen regulären Run bei Balatro zu gewinnen, muss man in mindestens acht sogenannten Antes, bestehend aus je drei Runden, jeweils den vorgegebenen Highscore knacken. Danach kann man aber noch in einer offenen Runde weiterspielen – vermeintlich endlos. Dass das Spiel jedoch irgendwann einmal an seine Grenzen gerät, zeigte nun eindrucksvoll Streamer Nandre. Dieser schaffte es bis Ante 39, der einen Highscore mit 761-stelliger Zahl erfordert (3.090²¹⁸, um genau zu sein).

„Ich feiere den Sieg von Balatro bei den Game Awards, indem ich Ante 39 beende, wo der Score so hoch ist, dass er das Game zum Absturz bringt“, schreibt Nandre auf Twitter. In dem dazugehörigen Video schießen die Multiplikatoren, die er durch die passenden Joker und Sonderkarten erlangt hat, nur so in die Höhe.

Welches Deck er sich gebaut hat, kann nur gemutmaßt werden; fest steht nur, dass es aus 376 Karten besteht. Seine Hand ist so groß, dass die Werte nicht mehr zu erkennen sind und die insgesamt zehn Holographic- und Negativ-Joker am oberen Bildschirmrand lösen einen so hohen Multiplikator-Wert aus, dass das Spiel schließlich in einem grauen Fehlerbericht-Bildschirm in die Knie geht. Schaut man sich Nandres vorheriges Video an, in dem er bereits den Highscore knackt, sieht man jedoch, dass seine Hand fast nur aus der gleichen Bildkarte in Polychrome-Edition mit rotem Chip besteht.

„Das wahre Ende von Balatro wurde erreicht“, schreibt Nandre weiter. „Nun kann ich mich zur Ruhe setzen…“ Der Erfolg erinnert an den erst Anfang des Jahres erreichten Fall, als ein Teenager erstmals in 34 Jahren die NES-Version von Tetris ebenfalls bis zu einem so hohen Highscore spielte, dass diese abstürzte. Nur dass dies bei Balatro deutlich schneller gelang. Welche Preise der Roguelike-Deckbuilder bei den Game Awards abräumte, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Twitter / @Nan_dre_