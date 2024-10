Zurück an die Zauberschule? Hogwarts Legacy bekommt wohl Erweiterung

Für alle Nachwuchshexen und -zauberer geht es nächstes Jahr allem Anschein nach zurück an die Zauberschule Hogwarts – und zwar für neue Abenteuer, die im Rahmen einer Definitive Edition von Hogwarts Legacy stattfinden.

Dies berichtet jedenfalls der für gewöhnlich gut informierte Insider Tom Henderson. Insgesamt 10 bis 15 Stunden zusätzliches Gameplay soll die Erweiterung des Action-RPGs im Harry-Potter-Universum bieten. Gratis wird es jedoch nicht sein.

Hogwarts Legacy noch immer mit auffällig hohen Verkaufszahlen

Der als Definitive Edition bezeichnete DLC wird laut Henderson (via Insider Gaming) vermutlich zwischen 20 und 30 Dollar kosten – ein moderater Preis also für eine Erweiterung. Neben neuen Story- sowie Nebenquests, die die Lore von Hogwarts Legacy erweitern, soll es zusätzliche Aktivitäten geben, denen ihr als Zauberlehrling nachgehen könnt. Und natürlich dürfen auch weitere Outfits und Items kosmetischer Natur nicht fehlen.

Ein genauer Release-Zeitraum steht noch in den Sternen; innerhalb des ersten Halbjahrs erscheint jedoch realistisch, befindet sich das Spiel dann doch etwa zwei Jahre auf dem Markt. Nachdem Publisher Warner Bros Entertainment in diesem Jahr mit Suicide Squad: Kill the Justice League eine gehörige Bauchlandung hingelegt hat, könnte zusätzliches Futter für Hogwarts Legacy dem Unternehmen wieder einen Aufwind geben.

Das Action-RPG in der englischen Zauberschule war nämlich – trotz der Kontroversen um Franchise-Schöpferin Joanne K. Rowling – nicht nur das meistverkaufte Videospiel im vergangenen Jahr. Auch 2024 kann es noch beeindruckende Zahlen vorweisen, beispielsweise in den Top 10 der meistverkauften Spiele des Jahres in den USA.

Hatte sich Warner Bros im Frühjahr noch optimistisch geäußert, dass man durch Live-Service-Games wie Suicide Squad langfristig mehr Einnahmen generieren könnte, hat man dort mittlerweile wohl verstanden, dass das Zauberuniversum von Rowling einfach mehr zieht, weshalb ein Hogwarts Legacy-Nachfolger eine der größten Prioritäten der nächsten Jahre sei. Um diese Zeit zu überbrücken, käme eine größere Erweiterung gerade recht. Den einzigen DLC hatte das Spiel im Sommer erfahren – und das auch nur für eine Quest.

Quellen: Inside Gaming