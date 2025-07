Zwei gefeierte Star Wars-Spiele mit Grafik-Upgrades – Effekte sind „sehr beeindruckend“

Mal im Ernst: Bald seit 50 Jahren prägt Star Wars die Popkultur weltweit – und seitdem der Disney-Konzern die Macht an sich gerissen hat, ist nicht mit einem Nachlassen an immer neuen Filmen, Serien & Co. zu rechnen. Da den Überblick zu allen Versoftungen aus einer weit, weit entfernten Galaxis zu behalten, ist auch für die hartgesottensten Krieg der Sterne-Fans nicht leicht.

Zwei Spiele jedoch, bei denen nicht gerade wenige Anhänger*innen von sowohl heller als auch dunkler Seite der Macht in nostalgisches Seufzen verfallen dürften, sind Star Wars: Jedi Knight 2 und Star Wars: Republic Commando. In dem einen Spiel schnetzelten wir uns als Kyle Katarn mit dem Lichtschwert durch gemeine Sturmtruppen, beim anderen ging’s im Viererteam während der Klonkriege ins Star-Wars-Universum. Jetzt bekommen beide Spiele einen neuen, schicken Grafik-Anstrich verpasst.

Star Wars: Jedi Knight 2 & Republic Commando mit Grafik-Upgrade

Nicht nur haben Jedi Knight 2 (2002) und Republic Commando (2005) mittlerweile einige Jährchen auf dem Buckel, auch grafisch wirken beide Titel dieser Tage mehr als betagt. Beim Abenteuer von Kyle Katarn werkelte im Hintergrund die id Tech 3-Engine, jenem Grafik-Gerüst, das mit Quake 3 Arena seinen Einstand feierte. Hingegen das Vierergespann aus den Klonkriegen wurde seinerzeit mit der Unreal Engine 2 auf die Bildschirme geschmissen. Waren beide Games damals kein bisschen unansehnlich, hat der sprichwörtliche Zahn der Zeit inzwischen doch merklich an beiden Sternenkriegsspielen genagt.

Auftritt Modding-Community: Die hat sich in zwei aktuellen Projekten gleich beider klassischer Star Wars-Spiele angenommen. Jedi Knight II for the RTX REMIX wurde als Tech-Demo bereits am 9. Juli auf ModDB bereitgestellt. Wenige Tage später, genauer am 17. Juli, rückte Star Wars: Republic Commando RTX ebenfalls mit einer frühen Demo-Version auf derselben Modding-Plattform nach. RTX ist natürlich das Kürzel für Raytracing, also jener fortschrittlichen Grafik-Technologie, bei der Licht- und Schatteneffekt durch die sogenannte Strahlenverfolgung realistischer denn je auf den Monitoren erstrahlen.

YouTube-Video zum Jedi Knight 2-Raytracing-Projekt:

Der dazugehörige YouTube-Clip gleich hier oben mündete in freudige Kommentare wie „Wunderschön“, „sehr beeindruckend“ oder „Sieht großartig aus!“. Was Spieler*innen, denen es bereits in den Fingern juckt, wirklich begeistern könnte, ist die Möglichkeit, diese beiden Grafik-Upgrades über ModDB direkt auszuprobieren – vorausgesetzt natürlich, Jedi Knight 2 und Republic Commando parken auf euren Festplatten. Da beide Star Wars-Klassiker bekommt ihr übrigens aktuell für jeweils nicht mal zehn Euro auf Steam. Doch welche Grafik-Glanzpunkte erwarten euch nun konkret?

Star Wars: Republic Commando RTX bringt nicht nur die erwartungsgemäß blickschönen RTX-Effekte. Vielmehr wird der Ego-Shooter, angesiedelt im Star Wars-Kosmos, zudem mit überarbeiteten Texturen aufgehübscht. Genauer beinhaltet die Demo zu Republic Commando einerseits das Intro des Spiels, andererseits den Prolog und den ersten Level der Kampagne.

Nicht nur die RTX-Demo zu Jedi Knight 2: Jedi Outcast, auch das Republic Commando-Projekt, sind nebenbei bemerkt in Rahmen des von Grafikkartenhersteller Nvidia ausgerufenen RTX-Remix-Wettbewerbs entstanden. Ein Wettbewerb, der auch das Half-Life-Remake Black Mesa jetzt im neuen Glanz erstrahlen lässt.

