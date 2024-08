Von der gamescom: 5 Cozy Games gehen mir nicht mehr aus dem Kopf

Beim Besuch der gamescom können einem schon mal die Pupillen vor Freude anschwellen, während man von allen Seiten mit Eindrücken aufregender neuer Spiele überhäuft wird. So ging es auch mir in diesem Jahr, vor allem in Bezug auf Cozy Games.

Nur, dass ich statt bloß zu schauen die Ehre hatte, persönliche Termine mit den Verantwortlichen hinter den Spielen vereinbaren zu dürfen. Fünf Titel sind mir dabei besonders im Gedächtnis geblieben.

Aloft – Cozy Games auf der gamescom

Aloft bringt euch in ein Wolkenreich voller schwebender Inseln, das ihr euch mit eigenen Bauten erschließen könnt. Jedes vereinzelte Landstück wird dabei mit der richtigen Ausrüstung zum steuerbaren Schiff und lässt sich über die umfangreiche Karte sowie in die Spielwelten eurer Freund*innen verschieben. Bis zu acht Spieler*innen dürfen das als Soft Survival beschriebene Gameplay gemeinsam erleben. Es gilt Ressourcen zu sammeln und daraus nützliche Objekte wie Segel, aber auch reine Deko-Gegenstände in vielfältigen Varianten herzustellen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Feldarbeit und Tierhaltung werfen ebenfalls wichtige Items ab, die ihr zum Beispiel zum Kochen von Gerichten mit vorteilhaften Effekten nutzen könnt. Eine Hunger- oder Durst-Anzeige braucht ihr jedoch nicht ständig im Blick zu behalten. Um sich an den Erträgen der Umwelt zu bedienen, müsst ihr in einigen Fällen erst die vorherrschende Infektion bekämpfen. Als Waffe gegen die Ausgeburten der Krankheit dient so gut wie jedes Werkzeug, für zusätzlichen Schaden müsst ihr auf euer Timing achten.

Feinde lassen nach ihrer Niederlage Fragmente unterschiedlicher Qualität fallen, die ihr am Forschungstisch einsetzen könnt, um neue Gegenstände freizuschalten. Ist die Seuche auf einer Insel besiegt, braucht das dortige Ökosystem eure Unterstützung, um stark genug zu werden, dem Verfall in Zukunft zu trotzen. Die Aufgabe des Erhalts der Natur führt euch per mobilisiertem Landstück oder Gleiter durch verschiedene Biome, in denen ihr auf die Überreste einer vergangenen Zivilisation stoßt. Auch einer riesigen fliegenden Schildkröte werdet ihr mit der Zeit begegnen.

Release : 3. Quartal 2024

: 3. Quartal 2024 Plattformen: Steam

Hela – Cozy Games auf der gamescom

Dass ein Spiel seine exklusive Enthüllung auf der gamescom feiert, kommt nicht allzu häufig vor. Umso spannender für Hela, das sich während der Opening Night Live zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierte. Was hier über die Leinwand flimmerte, weckt sofort das wohlig warme Gefühl, welches Cozy Games so beliebt macht: Süße Mäuschen huschen zu stimmiger Musik durch eine naturbelassene, skandinavische Umgebung.

Hier ein Trailer zum Hela:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf ihren Rücken tragen sie Rücksäcke, die wie kleine Frösche aussehen und aus denen passenderweise eine lange Zunge schnellt. Mit deren Hilfe können sich die Tierchen Zugang zu allerlei Orten verschaffen, indem sie beispielsweise Brücken bauen, sich durch die Lüfte schwingen oder hinfort gleiten. Bei ihrer Hauptaufgabe, als Handlanger einer Hexe magische Fragmente aufzusammeln, kommt ihnen dieses Werkzeug zugute.

Es gilt gemeinsam mit bis zu drei Artgenoss*innen oder alleine Hindernis-basierte Rätsel zu lösen, die im Gegensatz zum vorigen Titel der Macher*innen, Unravel 2, weniger als direkte Herausforderung, sondern mehr als Möglichkeit zu Erkundung gestaltet werden. Dabei helfen neben dem Frosch-Rucksack und Tränken, die sich über besondere Gameplay-Mechaniken brauen lassen, beispielsweise auch größere Tiere, auf denen ein Ritt möglich ist.

Release : unbekannt

: unbekannt Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X|S

Lou’s Lagoon – Cozy Games auf der gamescom

Der gute Lou, namensgebender Charakter in Lou’s Lagoon, ist euer Onkel und leider allem Anschein nach plötzlich verschwunden. Sein Lieferdienst, den er mit einem kleinen Wasserflugzeug als Transportmittel führt, steht also gezwungenermaßen still. Zumindest bis ihr einschreitet und parallel zur Suche nach dem vermissten Familienangehörigen auch sein Geschäft übernehmt.

Hier ein Trailer zu Lou’s Lagoon:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eure Mission führt euch in Lou’s Heimat, das Limbo-Archipel. Diese Inselgruppierung hält einiges an Quests, Ressourcen und Geheimnissen für euch bereit. Mit eurem Staubsauger, dem Swirler 2000, seid ihr bestens ausgestattet, um sowohl interessante Gegenstände auf euren Reisen unkompliziert einzusacken, als auch diese beispielsweise für Bauprojekte schnell zu platzieren. In eurem Rohr verirren sich dabei nicht selten die Erträge niedlicher Mischwesen.

Auf der Suche wichtiger Items oder der Erfüllung des nächsten Lieferauftrags seid ihr unterwegs mit Lou’s treuem Fluggefährt, das ihr selbst durch die Lüfte steuern dürft und euch in Minispielen wie Rennen oder Hindernisparcours zur Verfügung steht. Ihr könnt es nach Belieben aufrüsten, wenn euer Lieferservice entsprechend erfolgreich läuft.

Release : Kickstarter-Kampagne startet bald

: Kickstarter-Kampagne startet bald Plattformen: Steam

Sugardew Island – Cozy Games auf der gamescom

Die Inspiration zu Sugardew Island begründet sich in alten Harvest Moon-Titeln. Statt möglichst viele Inhalte in das Cozy Game zu stopfen, soll simples und zugängliches Gameplay im Vordergrund stehen. Als Hommage an die Anfänge des Farming-Genres besinnt sich der Titel also auf klassische Features wie Feldarbeit und Tierhaltung. Als zusätzliches i-Tüpfelchen kommt ein eigens geführter Laden hinzu, in dem ihr als Spieler*innen niedlichen Waldgeistern eure Waren anbietet und mit ihnen feilscht.

Hier ein Trailer zu Sugardew Island:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ganz kontextlos ist eure harte Arbeit nicht, denn Erfolge stärken den Harmoniebaum, welcher wiederum das Wohl der gesamten Insel stützt. Erfüllt ihr fleißig Aufträge, schaltet ihr dadurch neben Upgrades, neuen Samen und Tieren auch Gebiete frei, in denen ihr knuffige Kreaturen wie etwa Frettchen antrefft. Ist die entsprechende Region freigeschaltet, dürft ihr auch ein eigenes Begleittier von dort rekrutieren, welches euch freudig hinterher sprintet.

Stressen müsst ihr euch bei all dem nicht, tagsüber läuft kein Timer, der euch nach einer gewissen Zeit kollabieren lässt, wenn ihr das Bett nicht erreicht. Auch Jahreszeiten, die eure Ernte beschränken und damit Quests an gewisse Zeiträume im Spiel knöpfen, gibt es nicht. Der Begriff Cozy wird in Sugardew Island also hochgehalten.

Release : unbekannt

: unbekannt Plattformen: PC, PlayStation, Nintendo Switch

Solarpunk – Cozy Games auf der gamescom

Nach einer unglaublich erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, die mit über 300.000 Euro glatt über das Zehnfache des gewünschten Betrags eingebracht hat, setzt Solarpunk nun die Segel in Richtung Fertigstellung. Vielleicht ist Segel aber auch das falsche Wort, passend zur Haupt-Fortbewegungsmethode im Cozy Survival Game sollte wohl eher von einem Luftschiff die Rede sein.

Hier ein Trailer zu Solarpunk:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Gebiet voll fliegender Inseln, in dem ihr alleine oder mit Freund*innen unterwegs seid, lässt sich ohne nämlich nicht besonders gut bereisen. Aber irgendwann wird es natürlich auch Zeit, anzukommen und euer Fortbestehen mit entsprechender Infrastruktur zu sichern. Hierfür könnt ihr über ein umfangreiches Menü an Baumöglichkeiten nicht nur komplett frei platzierbare Deko, sondern auch durch erneuerbare Energie betriebene Gerätschaften nutzen.

Sammelt ihr fleißig Ressourcen und Blueprints, schaltet ihr neue Projekte frei und könnt außerdem euer Schiff upgraden, um neue Gebiete, wie zum Beispiel den Händler, zu erreichen. Farming und Farmtiere werden ebenfalls eine Rolle spielen, aber immer mit dem Aspekt von Nachhaltigkeit im Vordergrund. Wer glaubt, mit massenhaft Hühnern auf kleinen Raum besonders effizient arbeiten zu können, wird schnell auf seine Grenzen hingewiesen.

Release : 2025

: 2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox X|S, Nintendo Switch

Mehr Cozy Game-Specials, die im Rahmen der gamescom entstanden sind, haben wir übrigens für euch mit unserer Vorschau zu Infinity.

Quellen: YouTube / ALOFT by Astrolabe Interactive, YouTube / Knights Peak, YouTube / rokaplay – We make Cozy & Family Friendly Games!, YouTube / Solarpunk – Open World Survival Craft Game