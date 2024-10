Nicht zu lasch und nicht zu heftig: Unsere 7 mäßig gruseligen Horror-Games für Halloween

Halloween steht unmittelbar vor der Tür und Horror-Fans sind vollständig in ihrem Element. Für manche Spieler kann es gar nicht gruselig genug sein, mit möglichst heftigen Jump-Scares, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Andere suchen nach harmloseren Spielen mit nur ein bisschen schauriger Atmosphäre. Doch was ist mit Horror-Gamern, die nicht ganz so mutig sind, aber sich bei den Games für Angsthasen langweilen?

Gute Grusel-Spiele müssen nicht immer unglaublich verstörend oder direkt Luigis Mansion sein – manche Titel liegen genau dazwischen. Auf Plattformen wie Steam sind sie jedoch alle mit dem Tag „Horror“ versehen, weshalb manchmal kaum vorherzusehen ist, was euch genau erwartet. Hier findet ihr die besten mittelharten Horror-Titel, die euch Angst einjagen, aber ruhig schlafen lassen.

The Dark Pictures Anthology

Release: 2019-2022

2019-2022 Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Entwickler: Supermassive Games

Supermassive Games Publisher: Bandai Namco

Bei The Dark Pictures Anthology handelt es sich gleich um eine Horror-Reihe, die sich wie ein interaktiver Film anfühlt. Ihr müsst Entscheidungen treffen und führt Quick-Time-Events aus, schaut euch aber auch viele Zwischensequenzen an. Bisher gibt es vier Titel, die alle unterschiedliche Geschichten erzählen: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me. Zusammen bilden sie die erste Staffel der Reihe; Bandai Namco kündigte bereits eine zweite an, deren erster Teil Directive 8020 im nächsten Jahr erscheinen soll.

Pro Spiel gibt es fünf spielbare Charaktere – ihr schlüpft entweder in alle davon und verkörpert sie abwechselnd, oder ihr zockt gemeinsam mit Freund*innen. Dann können den Spielenden entweder mehrere Figuren zugewiesen werden. Oder ihr seid zu fünft und übernehmt jeweils einen. Das funktioniert als Couch-Koop, während der Controller nach jedem Abschnitt weitergeben wird. Der Modus nennt sich „Filmabend“ und bereitet euch schaurige gemeinsame Abende mit Spielzeiten von etwa vier bis acht Stunden, je nach Titel – perfekt für Halloween.

Großteils leben alle Spiele der Reihe von ihrer Atmosphäre gepaart mit Jump-Scares, die aber nicht allzu heftig ausfallen. So erschreckt ihr euch zwar zwischendurch möglicherweise, seid aber nicht vollends verstört. Zudem könnt ihr euch vorher informieren, worum es in welchem Teil von The Dark Pictures Anthology geht und mit dem Titel anfangen, der euch am meisten reizt, da sie nicht zusammenhängen. Little Hope handelt beispielsweise von Hexen, House of Ashes von Vampiren.

Dead by Daylight

Release: Juni 2016

Juni 2016 Plattform: PC, Mobile, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

PC, Mobile, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Entwickler: Behaviour Interactive

Behaviour Interactive Publisher: Behaviour Interactive

Wer zu Halloween eine thematisch passende Gaming Night veranstalten will: Hier seid ihr richtig! In dem asymmetrischen PvP-Game Dead by Daylight seid ihr entweder der Killer oder einer von vier Überlebenden, die Generatoren reparieren und aus der Map fliehen müssen.

Auf der anderen Seite des Gesetzes des Stärkeren versucht ihr, euch die Survivor zu schnappen und sie an einem Haken aufzuhängen, wie es Leatherface in Texas Chainsaw Massacre mit seinen Opfern macht. Die ersten zwei Male können euch eure Teammitglieder noch befreien und gar heilen, beim dritten Mal befördert euch der Haken direkt ins Jenseits – der Killer opfert euch einer düsteren Entität und ihr seid tot.

Generell ist das Spiel eher spannend als gruselig, doch manche Killer bilden die Ausnahme: Es gibt unterschiedliche Figuren, manche sind lizensierte Berühmtheiten aus Horrorfilmen, wie Ghostface aus Scream oder der Xenomorph aus Alien, die sich lautlos an euch heranschleichen und von der Seite packen. Zuletzt gab es Kollaborationen mit Castlevania und Dungeons & Dragons.

Außerdem kann der Killer einen Gegenstand namens „Memento Mori“ mit in die Runde nehmen, um etwa den letzten Überlebenden eigenhändig zu töten. Dafür gibt es jeweils eine eigene Animation, die je nach Charakter sehr verstörend aussehen kann. Der Rest ist zwar brutal, weil man etwas Blut sieht und gelegentlich durch die Schulter an einem Haken aufgespießt herumhängt, aber allzu stark gruseln werdet ihr euch nicht.

World of Horror

Release: 19. Oktober 2023

19. Oktober 2023 Plattform: PC, PS4, PS5, Nintendo Switch

PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Entwickler: panstasz

panstasz Publisher: Ysbyrd Games, Playism

Das 1-Bit-Adventure World of Horror entführt euch ins Japan der 1980er Jahre. Ihr schlüpft in die Rolle verschiedener Teenager und klärt mysteriöse Fälle in einer Küstenstadt auf, die von einem uralten Dämon heimgesucht wird. Die durch H.P. Lovecraft inspirierte Story und der an Junji Ito erinnernde Zeichenstil machen das Spiel für Fans unterschiedlichster Horror-Genres interessant.

Das Gameplay teilt sich in mehrere Runs auf. Zu Beginn jedes Durchlaufs bekommt ihr, je nach Schwierigkeitsstufe, mindestens vier Mysterien zugeteilt, die es zu lösen gilt, bevor ihr zuletzt den Dämon selbst konfrontieren müsst. Zwischen Geistern, Zombies, mutierten Tausendfüßlern und mörderischen Wasserleichen ist es eure oberste Priorität, eure Gesundheitswerte über null zu halten und dabei weder den Verstand noch die Hoffnung in das Gute zu verlieren – denn ansonsten ist die ganze Stadt dem Untergang geweiht.

Stilistisch ist World of Horror sehr stark an Adventure-Games aus den 80er Jahren angelehnt. In einer zwei- bis dreifarbigen Pixellandschaft seid ihr größtenteils auf Text angewiesen. Personen und Orte werden zwar gezeigt, Geschehnisse aber nicht animiert. Dadurch ist das Game zwar extrem atmosphärisch, nach heutigen Standards aber trotz harter Themen und expliziter Darstellungen nicht allzu gruselig.

