Alte Videospiele: Jetzt ganz genau hingucken – für diesen Titel zahlen Sammler hunderte Euro

Vor den Videospielen war das Filmmonster: Im November 1954 feierte der allererste Godzilla-Film seine Premiere. Damals noch als wandelnde Metapher für die atomare Bedrohung, war das schuppige Ungetüm über die Jahre mehr als nur Atombomben-Mahnmal, sondern wurde in späteren Monsterfilmen zu sowas wie einem Superhelden, der Japan vor dem Angriff anderer Monstrositäten schützt.

Heutzutage ist der König der Monster längst zu einer Popkultur-Ikone mit eigenem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame avanciert. Angesichts dieser Popularität verwundert es kaum, dass das Vorzeige-Kaiju unzählige Male als Videospiel versoftet wurde. Eine dieser Gaming-Adaptionen wird mittlerweile für hohe, dreistellige Summen angeboten – obwohl dieser PlayStation-Titel qualitativ bestenfalls mit Mittelmäßigkeit glänzt.

Altes Godzilla-Videospiel erzielt Spitzenpreise

Dieses Videospiel wurde vor rund zehn Jahren für die PlayStation 3 beziehungsweise PS 4 veröffentlicht, hört auf den schlichten, aber passenden Titel „Godzilla“ – oder auch: „Godzilla: The Game“. Entwickelt wurde das Kampfspiel vom japanischen Studio Natsume Atari. Als Spieler*in schlüpft ihr in die schuppige Haut von Godzilla höchstpersönlich, tretet gegen Riesenfalter Mothra, den dreiköpfigen King Ghidorah und andere Megamonster an.

Die zeitgenössische Kritik war von diesem Filmmonsterauflauf allerdings weniger angetan; dafür verbürgt sich bis heute ein wenig rühmlicher Metascore von 38. Auch in unserem damaligen Test zu Godzilla wurde eine maue 3.5 vergeben – mitsamt vernichtendem Urteil „Godzilla hätte im Pazifik bleiben sollen“. Wieso also kann dieses bei der Kritik durchgefallene Videospiel dieser Tage auf eBay oder bei kleinanzeigen.de nicht gerade kleine, dreistellige Verkaufspreise abrufen?

Mit Blick auf die Online-Marktplätze könnt ihr sehen, wie das Godzilla-Spiel in der Version für die PlayStation 4 alleine im März dieses Jahres für Beträge wie 150 oder 290 Euro verkauft wurde – im Februar sogar einmal für fast 340 Euro. Auf Amazon wird der Titel als Gebrauchtware sogar für mehr als 360 Euro angeboten. Grund in der Begehrlichkeit dürfte nicht nur im Bekanntheitsgrad der Marke „Godzilla“ zu finden sein, stattdessen mit der mangelhaften Verfügbarkeit des Titels zusammenhängen.

Laut einer alten Reddit-Diskussion wurde die Monsterklopperei bereits 2017 vom PlayStation Store genommen – ebenso heutzutage ist das Supersaurier-Videospiel dort nicht abrufbar. Auch die physischen Versionen werden offenbar längst nicht mehr produziert. Sprich: Wer Fan des vielleicht berühmtesten Monsters der Filmgeschichte ist, könnte ein wertvolles Sammlerstück besitzen.

