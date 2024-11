Animal Crossing, Arcane & Co. – Die 10 coolsten Cosplays der MEX 2024 müsst ihr gesehen haben

Am vergangenen Wochenende öffnete die MEX auch im Jahre 2024 erneut ihre Pforten für Manga-, Anime-, Gaming- und Entertainment-Vernarrte aus aller Welt. Unter den zahllosen Schaulustigen, die die Messe wieder in ihre Hallen unter dem Berliner Funkturm locken konnte, durften sie natürlich nicht fehlen: Die kostümierten Cosplayerinnen und Cosplayer, die unseren liebsten Heldinnen und Helden zum Sprung in die Realität verhelfen.

Auch wir durften uns unter den Messerummel mischen und aus nächster Nähe einen Blick auf die detailverliebten Outfits werfen, die uns die Hobby-Bastlerinnen und -Bastler vorzusetzen hatten. Mit dabei: Die coolste Gang, die Piltover je gesehen hat, Tarkovs wohl explosivstes Duo, zwei altbekannte Erzfeinde, die sich schon auf der PlayStation 1 gegenüberstanden sowie die eine oder andere, nicht weniger spannende Eigenkreation. Doch werft am besten im Folgenden selbst einen Blick auf zehn der coolsten Cosplays, die die Manga und Entertainment Expo 2024 zu bieten hatte.

#1 David Martinez – Cyberpunk Edgerunners

Bereits im vergangenen Jahr, auf der nicht weniger bunten MEX 2023, lief uns der super sympathische & prop-verliebte Personalstepf in den vollen Messehallen über den Weg und ließ uns dank seiner Interpretation des David Martinez bis heute mit offenen Mündern zurück. Denn schon damals begeisterte uns das extrem detaillierte und professionell gestaltete Cosplay so sehr, dass wir ihm einen Platz in unserem Messebericht einfach nicht verwehren konnten.

Und auch im Jahr 2024 – dieses Mal sogar mit funktionierender RGB-Beleuchtung im Kragen und geliehener Waffe seiner Edgerunners-Kumpeline Rebecca – macht er Night Citys legendärem Unruhestifter alle Ehre. Vielleicht sogar zum letzten Mal, denn der originelle Sidecut des Cyberpunk-Charakters passt nicht länger in Stepfs Frisurenplan, wie er uns exklusiv verriet…

Cosplayer: Instagram / @personalstepf

#2 Jinx, Vi, Ekko & Caitlyn – Arcane (League of Legends)

Macht Platz für die coolste Gang, die Piltovers Straßen je gesehen hat! Pünktlich zum Start der zweiten Arcane-Staffel tummelten sich zahllose Fans auf der MEX, die ihre Begeisterung für die Netflix-Serie und Riots populäres Mega-MOBA am liebsten auch nach Außen hin zeigen. Bei unseren vier Vertreterinnen und Vertretern auf dem Bild reicht diese Liebe sogar so weit, dass sie den charismatischen Charakteren der Serienadaption auch in der echten Welt dank beeindruckender Cosplay-Kunst zum Leben verhelfen.

Wir konnten die Gruppe glücklicherweise direkt nach einem Shooting abfangen – nur um sie gleich wieder an die nächsten blitzenden Kameralinsen zu verlieren. Für einen kurzen, aber umso freundlicheren Smalltalk reichte die Zeit (Shoutout an Ekko!) dann aber dennoch und wir bedanken uns bei allen Vieren für ihre Geduld und ihre Leidenschaft beim Posieren.

Cosplayer & Cosplayerinnen: Instagram / @Manky210, @cringedcosplay, @chrisslay

#3 Cloud & Sephiroth – Final Fantasy 7

Fast 30 Jahre liegt ihr erstes Aufeinandertreffen nun schon zurück, seither gelten sie als ebenso unzertrennliches wie sich gegenseitig hassendes Zweiergespann aus Protagonist und Antagonist. Den älteren Videospielvernarrten unter uns selbstredend sofort ein Begriff, dürfte sich Cloud und Sephiroths erbitterten Kampf um das Schicksal der Welt dank der dreiteiligen Neuauflage Final Fantasy 7s auch dem jüngeren Publikum ins Gedächtnis gebrannt haben.

Bis heute findet man den friedliebenden wie heroischen Blondschopf und die zerstörungswütige, Katana-schwingende Silbersträhne auf praktisch jeder Convention – was es nicht weniger aufregend macht, solch gelungene Cosplays wie die obigen von ihnen bewundern zu dürfen.

Cosplayer & Cosplayerin: Instagram / @_sukuna_cos, @Mizuu7180

#4 Nepp & Schlepp – Animal Crossing

Einen Platz in unseren Herzen haben sich Nepp & Schlepp mit einem der wohl niedlichsten wie gleichermaßen kreativsten Cosplays der MEX allemal verdient. Der To-Go-Stand der beiden war stets gut besucht, nicht selten haben wir sie vor und nach unserem kurzen Shooting von weiteren Fans wie Fotografen umgarnt beobachten können.

Kein Wunder: Ein Besuch am Bauchladen brachte uns doch prompt zwei herzallerliebste Animal Crossing-Sticker und einen netten Plausch mit den entspannten Cosplayerinnen ein.

Cosplayerinnen: Instagram / @cosplay_Cheri, @emilia_04_046

#5 Oktoberfest Gragas – League of Legends

O’zapft is! Direkt von der Wiesn kommt dieser sichtlich gutgelaunte und unter seinem dichten, roten Bart dreingrinsende Oktoberfest Gragas auf die MEX gesteppt. Mit im Gepäck: Ein pralles Fässchen frischgezapftes Rengarbräu – bereit, unter Freunden Freudentaumeln und unter Feinden ein explosives Gewimmel im Teamfight heraufzubeschwören.

Auch bei der diesjährigen League of Legends-Weltmeisterschaft avancierte Gragas zu einem mächtigen Pick, der dank der Profispieler frischen Aufwind in der Kluft der Beschwörer erfahren dürfte.

Cosplayer: Instagram / @rand0m__man

#6 The Lamb and The Goat – Cult of the Lamb

Lasst euch nicht vom niedlichen Auftreten der beiden spielbaren Charaktere des teuflisch-guten Cult of the Lamb täuschen – unter ihren pelzüberzogenen, für die kalte Jahreszeit optimal warmhaltenden und kuscheligen Cosplays haben es das Lamm und die Ziege faustdick hinter den Hörnern.

Auch uns zogen die beiden mit einem einzigen Wimpernschlag in ihren Bann und bis heute können wir kurioserweise gar nicht mehr damit aufhören, die uns aufgetragenen Worte in einem blutroten Hexenzirkel, umgeben von Kerzen und finster dreinblickenden Kapuzenträgern vor dem diabolischen Lammgott herunterzubeten.

Cosplayerinnen: Instagram / @FluffleNova, @Chalkanthite

#7 Viper – Valorant

„Welcome to my world!“ – oder besser gesagt: Willkommen in Cosplayerin Hayamiis Welt. Hier zu sehen im giftgrünen Dress von Valorants Viper, taktisch klug vor einem in ebenso passenden Farben leuchtenden Tannenbusch und allzeit bereit ihre Feinde in Angst und Atemnot zu versetzen.

Während vom stylishen schwarzen Bob-Cut der Chemikerin über ihre schützende Gasmaske bis hin zu den ledernen, festgeschnürten Stiefeln alles stimmt, ist auch die Reaver Vandal in ihrer weißen alternativen Farbgebung und üppig an Details keinesfalls außer Acht zu lassen.

Cosplayerin: Instagram / @Hayamii__

#8 Killa & Tagilla – Escape from Tarkov

Er ist Tarkovs absoluter Giga Chad der Giga Chads – Sie verdammt verrückt und jederzeit bereit, ihren Hammer für sich sprechen zu lassen. Gemeinsam bilden sie das vermutlich gefährlichste Duo, das der populäre Extraction-Shooter jemals gesehen hat.

Auf der MEX waren der Berliner Killa und die blutbefleckte Tagilla aber ganz handzahm und haben für die starken Fotos in ihren Cosplays ohne zu zögern posiert.

Cosplayer & Cosplayerin: Instagram / @Ajag03097, @Renjigo_

#9 Ez’Garul & Midnight – Original Characters

Der detailverliebte, fast schon drachenartig anmutende Dämon Ez’Garul und seine nicht weniger fantasievoll kostümierte Kumpanin Midnight präsentierten uns das vermutlich aufwendigste Cosplay, welches wir an diesem Messewochenende zu sehen bekamen. Besonders bemerkenswert: Bei beiden Charakteren handelt es sich um vollständig eigens ersonnene Schöpfungen, die den kreativen Köpfen des Duos entsprungen und mit ihren vier geschulten Augen für ihre ästhetischen Feinheiten zum Leben erweckt wurden.

Stets tummelte sich vor wie hinter dem Gespann eine Schar aus Staunenden, die sich wie auch wir vom ersten Augenblick an verzaubert vom grünlich schimmernden Licht, welches die steinig-hölzerne Haut des Dämons nur so durchdringt, zeigten.

Cosplayer & Cosplayerin: Instagram / @Creation_Cosplay

#10 Operator – Original Character

Einen ebenfalls selbsterdachten Charakter, der locker einem der großen Shooter-Franchises rund um Call of Duty, Battlefield oder PUBG entsprungen sein könnte, haben wir dank seiner perfekten Tarnung fast schon übersehen.

Glücklicherweise sprang uns das wie direkt aus einem echten Kampfeinsatz entwendete Cosplay dann doch noch ins Auge. Und ebenso glücklich war der Umstand, dass sein Schöpfer neben ein paar friedvollen Worten auch noch zahllose Minuten seiner Zeit dafür übrig hatte, zwischen den herbstlichen Laubblättern für uns zu posieren.

Cosplayer: Instagram / @roberts_repaint

Mehr von der MEX & Ausblick auf 2025

Natürlich ist dies nur ein winziger Ausschnitt dessen, was ihr auf der Manga & Entertainment Expo sehen und hautnah erleben könnt. Neben den zahllosen weiteren Werken der Cosplayerinnen und Cosplayer, die ihr dort aus nächster Nähe bewundern, fotografieren und teilweise sogar anfassen dürft, erwartet euch ein riesiges Angebot aus Workshops zum Mitmachen, einem spannenden wie interaktiven Bühnenprogramm mit heißen Chili-Wettessen oder kniffligen Anime-Quizzes und starken Live-Auftritten von Stars der Szene wie Petra Scheeser.

Darüber hinaus stehen interessante Interviews und Autogrammstunden der beliebtesten deutschen Synchronsprecher, eine mächtige Merch-Area, feinstes Food wie traditionelle Kulturkost aus Japan, Südkorea und dem restlichen asiatischen Kontinent auf der Tagesordnung.

Und mit dem hauseigenen Gamesroom, der sich über eine gewaltige Fläche von 300 Quadratmetern erstreckt und mit über 50 Geräten – darunter einem VR-Suit – aufwartet, hat die Messe für Videospielliebhaber wie uns sogar ein besonderes Schmankerl zu bieten. Was ihr im Detail von der MEX erwarten könnt, lest ihr in unserem Messebericht aus dem letzten Jahr aber am besten noch einmal ausführlich nach. Und wer selbst Bock aufs Basteln, Nähen und Färben hat, dem legen wir gleich acht Tipps vom Profi für Cosplay-Einsteiger dringend ans Herz.

Ebenso raten wir euch, den verlinkten Künstlerinnen- und Künstlerprofilen einen Besuch abzustatten. Apropos Besuch: Wir freuen uns schon auf das kommende Jahr und vielleicht sogar darauf, auch die eine oder den anderen von euch auf der MEX 2025 – womöglich sogar im coolen Cosplay – begrüßen zu dürfen.

Quellen: MEX Berlin, Instagram, Fotos: Paul Hempel, Fabrice Halioui, Larissa Müller, Titelbild: Instagram / @fuagaart