Animal Crossing: Ausblick auf New Horizons-Nachfolger – Was jetzt schon vermutet wird

Der Release des letzten Animal Crossing-Ablegers wird vielen der Beteiligten noch sehr präsent im Gedächtnis herumspuken, fast schon ein globales Spektakel war das. Kaum einen besseren Zeitpunkt hätte sich Nintendo aussuchen können, um Spieler*innen mit einem idyllischen, virtuellen Zufluchtsort zu versorgen. Doch die großen Gefühle sind leider auch schnell wieder abgeebbt.

Was allerdings verständlich ist, kaum ein Videospiel ohne Live-Service, welchem außerdem bereits schnell die Updates ausgehen, kann seinen anfänglichen Hype langfristig aufrecht erhalten. Heißt aber nicht, dass die Marke nun ihrem Tod entgegenblickt. Die Fangemeinde rechnet fest damit, dass es bald einen weiteren Teil geben wird, auch wenn der Publisher noch eisern dicht hält. Um trotzdem einen Ausblick auf einen New Horizons-Nachfolger zu zeichnen, haben wir für euch alle Gerüchte und Vermutungen zusammengetragen.

Wann erscheint das nächste Animal Crossing?

Um die Frage zu beantworten, oder ihrer Antwort zumindest etwas näher zu kommen, gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel gibt der bisherige Erscheinungszyklus der Reihe einige Aufschlüsse. Zwischen dem ersten Teil und dem zweiten lagen vier Jahre, danach dauerte es nur drei Jahre bis Let’s go to the City und anschließend nochmal vier Jahre bis New Leaf. Dann aber folgte die große Kluft von acht Jahren, die es brauchte, bis New Horizons den Markt erreichte.

Grob über den Daumen gepeilt wirken sechs Jahre gar nicht unrealistisch. Schwer vorzustellen, dass Nintendo nach dem Mega-Erfolg aus 2020 wieder satte acht Sonnenumrundungen ins Land ziehen lässt, bevor diese höchstwahrscheinliche Gelddruckmaschine wieder angeschmissen wird. Na ja, und über vier beziehungsweise fünf Jahre sind wir mittlerweile schon hinausgeschossen.

Schlechte Aussichten bringt allerdings der Fakt mit sich, dass gute 18 Monate vor der Veröffentlichung von New Horizons die erste Ankündigung stattfand. Sollte uns ein ähnlicher Zeitplan erwarten, könnte eine Bekanntgabe im September beispielsweise ein Debüt im März 2027 zur Folge haben. Jedoch sind bereits seit 2024 Leaks in Umlauf, die 2026 als Zahl in den Raum gestellt haben.

Doch noch viel Geduld nötig?

Es kann aber auch gut sein, dass Nintendo sich Animal Crossing als heimliches Ass noch länger aufbewahrt, um zu einem späteren Zeitpunkt die abflachenden Verkäufe der Nintendo Switch 2 nochmal ordentlich anzukurbeln oder ein mögliches OLED-Modell zu pushen. In diesem Fall dürfte die erwartete Cozy Game-Thronfolge allerspätestens 2029 ihr Amt antreten. Sowie New Horizons auch schon drei Jahre nach dem Launch der Nintendo Switch nachgerückt ist.

Eigentlich sollte laut Andeutungen bekannter Persönlichkeiten im Nintendo-Kosmos bereits die Nintendo Direct im Juli Neuigkeiten über ein bevorstehendes Animal Crossing bringen, was sich allerdings nicht bewahrheitet hat. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine Direct mit einem entsprechenden Segment noch Richtung Herbst oder Winter auftaucht. Schon in einem solchen Fall aber erscheint eine Wartezeit bis mindestens 2027 realistisch, weswegen wir darauf tippen würden.

Was wissen wir über die Inhalte?

Zur jetzigen Zeit lassen sich natürlich noch keine konkreten Aussagen über die inhaltliche Ebene des nächsten Animal Crossing-Spiels treffen. Noch immer ist das einzige, auf das wir zurückgreifen können, der eine große Leak von Nash Weedle über Twitter aus dem letzten Jahr. Er versprach kontrollierbare Fahrzeuge, eine große Stadt mit Wolkenkratzern, Abenteuer-Missionen, Minispiele, Puzzles und mehr Interaktionsmöglichkeiten im Multiplayer.

Hier der besagte Tweet:

Für letzteren Aspekt soll es laut Weedle eine komplette Online-Stadt geben, in der unter anderem Fahrzeugrennen, Kuchenschlachten, Geburtstagsaktivitäten und Mäusejagden an der Tagesordnung seien. Zudem plane man ein großes Shoppingcenter, in dem Spieler*innen ihre eigenen Läden mit ihren Designs führen können sowie ein überarbeitetes System der Währung im Spiel. Als wirklich verlässlich werden diese Voraussagen allerdings nicht betrachtet, auch wenn sie sich weitläufig verbreitet haben.

Unsere Einschätzung: Das ist alles ein bisschen weit von dem Erfolgsrezept weg. Es würde schon sehr verwundern, wenn Nintendo sich so stark aus dem Fenster lehnen würde, wo doch die vorherigen Spiele nur sehr behutsam abgeändert wurden. Allein die Vorstellung, dass man das naturnahe Setting gegen eine befahrene Großstadt eintauschen könnte, scheint undenkbar, da es mit dem Kern der Reihe fest verankert ist.

Was ist außerdem bekannt?

Abgesehen von den Prophezeiungen von Weedle schweben auch einige andere durch Äther, jedoch erhalten diese deutlich weniger Beachtung. Teil der Gespräche ist zumindest ein weiterer Infoschnipsel, der aber recht wenig Licht ins Dunkle scheint (via Crossing Channel auf Youtube). Darin heißt es, bei dem Entwicklungsteam von EPD5, unter anderem verantwortlich für Animal Crossing, befänden sich zwei Projekte jeweils unter Codenamen in Arbeit.

Dieses Video fasst die bekannten Leaks nachvollziehbar zusammen:

Eines davon lässt sich mit großer Sicherheit Splatoon Raider zuordnen, während der Deckname Owl mit Animal Crossing in Verbindung gebracht wird. Beide Spiele sollen ein Abstimmungssystem wie beim Splatfest mit sich bringen, was für die simulierte Tierchen-Nachbarschaft irgendwie wenig Sinn ergeben würde.

Dann sind in letzter Zeit auch noch zwei Patente von Nintendo aufgetaucht, die vielleicht etwas mit Animal Crossing zu tun haben. Eines davon befasst sich mit einer automatisch generierten Zeitung, die aktuelle Ereignisse im Spiel zusammenfasst. Als Beispiele von Artikeln in der „Inselzeitung“ sind ein Halloween-Fest, gefangene Fische und Insekten, auftauchende Sternschnuppen und sogar sich entwickelnde Marktpreise genannt.

Das andere Patent gilt eher der Hardware-Seite, zeigt eine Art Kurbel, die aus einem Joy-Con eine Fischerrute macht. Wenn auch nicht offiziell benannt, glauben einige Fans, dass sich ein solches Zubehör perfekt für den Fang der nächsten Generation an Seebarschen eignen könnte. Patente haut Nintendo allerdings gefühlt am laufenden Band raus, wobei viele Ideen einfach oder zumindest vorerst Verschütt gehen. Keine Garantie also, dass es in den beiden erwähnten Fällen wirklich bis zur Umsetzung kommt.

Wovon ist auszugehen?

Vollkommen klar ist, auch ohne offizielle Bestätigung, dass sich das sechste Animal Crossing in Entwicklung befindet, und das nicht erst seit gestern. Ebenfalls kann davon ausgegangen werden, dass es für die Nintendo Switch 2 erscheint, allerdings nicht mehr für die Switch 1. Die Kosten schätzen wir auf mindestens 69,99 Euro, eher noch 79,99 Euro oder sogar mehr, wenn man bedenkt, dass die meisten First-Party-Titel auf Switch 2 mit diesem höheren Preis versehen sind.

Es ist traditionsgerecht mit neuen Bewohner*innen zu rechnen, wobei einige alte wohl das zeitliche segnen müssen. Eine Art Happy Home Paradise, ein reiner Inneneinrichtungs-Modus also, wird entweder integriert sein, oder aber erneut als käuflicher DLC nachkommen. Tja, und der Rest steht noch in den Sternen. Wollt ihr ein paar ausführlichere und vor allem gewagtere Thesen über den Nachfolger von Animal Crossing: New Horizons hören, die wir für euch aufgestellt haben, gibt es diese an anderer Stelle nachzulesen.

