Assassin‘s Creed 2024: Alle Ankündigungen auf einen Blick – 1 Spiel hat uns überrascht

Assassin’s Creed hier, Assassin’s Creed dort, Assassin’s Creed überall. Wenn eine Franchise-Marke aus dem Gaming-Kosmos bereits jahrelang allgegenwärtig ist, muss es das Meuchelmörder-Epos aus dem Hause Ubisoft sein. Auf satte 13 Hauptspiele bringt es die Erfolgsserie bislang – das in wenigen Wochen erscheinende Assassin’s Creed Shadows und diverse Seitenableger für etwa mobile Endgeräte ausgeklammert. Stellen wir uns also die Schlüsselfrage mitten im Jahr 2024: Welche AC-Spiele befindet sich aktuell in der Mache?

Bei dem ganzen Ankündigung-Kuddelmuddel rund um Projekt Hexen mit Jack the Ripper-artigem Gameplay, Samurai-Helden im feudalen Japan und dem Multiplayer-Ableger Invictus verlieren auch Serien-Liebhaber*innen schneller die Übersicht, als sich Ezio über Dächer schwingen kann. Deshalb folgt: Eine Liste (fast) aller Spiele der Action-Adventure-Reihe mit starkem Rollenspiel-Einschlag, an denen gemäß unseres Wissensstandes momentan geschraubt wird – eins davon wird überraschenderweise in Kooperation mit dem Streaming-Riesen Netflix erscheinen.

Assassin’s Creed: Shadows

AC Shadows – Die Eckdaten: Seinen Release wird das im feudalen Japan angesiedelte Shadows schon am 15. November dieses Jahres feiern. AC-Fans mit PC, Mac, PS 5 (Pro) oder Xbox Series X|S sollten den Stichtag also schonmal blutrot im Kalender anstreichen. Ach ja, und für das Cloud Gaming-Angebot Amazon Luna wird Shadows auch angeboten.

Zwei Held*innen: Shadows fährt gleich zwei Protagonist*innen auf – einmal die Ninja Naoe und den Samurai Yasuke. Mit Nao bekommt ihr das klassische Schleichen-und-Meucheln-Gameplay. Yasuke ist eher ein Haudrauf und spielt sich entsprechend brachial.

Spielwelt: Wie seine Vorgänger auch, bietet Shadows eine offene Spielwelt – deren Dimensionen an Assassin’s Creed Origins angelegt sein dürften. In Zahlen ausgedrückt: Die zu erforschende Open World bemisst sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf 80 Quadratmeter, liegt demnach unterhalb der rund 130 Quadratmeter von Valhalla und Odyssey.

Gameplay: Meucheln, stehlen, klettern – weitermachen. So AC-typisch wird’s auch beim Action-Rollenspiel Shadows zugehen. Mit einigen Besonderheiten: Die Entwickler*innen legen den Schwerpunkt auf größere, von Splinter Cell inspirierten Stealth-Passagen. Und wie auch schon in Valhalla dürft ihr, wir hörten es aus der Gerüchteküche, eine eigene Basis hochziehen und ausbauen.

Mehr zu Assassin’s Creed Shadows: Falls ihr euch vollumfänglich informieren möchtet, legen wir euch unseren ausführlichen Übersichtsartikel zu Assassin’s Creed Shadows ans Herz.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Assassin’s Creed: Infinity

AC Infinity – Die Eckdaten: Um Infinity ist es in den letzten Monaten still. Was wir wissen, ist: Infinity heißt anscheinend nicht mehr Infinity, sondern Animus Hub – wie wir aus einem Interview mit Ubisofts Vizepräsident Marc-Alexis Côté wissen. Aber egal, ob Infinity oder Animus Hub: Das Teil soll alle AC-„Spieler auf sinnvolle Weise zusammenführen“. Eigentlich sollte das ehemalige Infinity parallel mit Shadows erscheinen, müsste demzufolge noch im November starten – über einen späteren Beginn wären wir zum jetzigen Zeitpunkt indes nicht erstaunt.

AC-Hub: Was ihr von Animus Hub aller Wahrscheinlichkeit nicht erwarten dürft: ein eigenständiges Spiel. Dafür einen virtuellen Dreh-und-Angelpunkt für die neuen Assassin’s Creed-Spiele, wie eben das in den Startlöchern stehende Shadows. Auch werdet ihr vermutlich aktuelle Titel wie den Multiplayer-Ableger Invictus oder Hexe direkt vom Hub aus starten.



Was ihr von Animus Hub aller Wahrscheinlichkeit erwarten dürft: ein eigenständiges Spiel. Dafür einen für die neuen Assassin’s Creed-Spiele, wie eben das in den Startlöchern stehende Shadows. Auch werdet ihr vermutlich aktuelle Titel wie den Multiplayer-Ableger Invictus oder Hexe direkt vom Hub aus starten. Service-Angebote: Über den Hub soll ihr beispielsweise eher kosmetische Inhalte wie Items beziehen – oder auch Battle Passes, wie Insider Gaming unter Berufung auf Bloomberg berichtet hat.

Assassin’s Creed: Invictus

AC Invictus – Die Ecktdaten: Die Plattformfrage und das Veröffentlichungsdatum können wir aktuell noch nicht genauer einkreisen. Jedoch aktuellen Gerüchten Glauben geschenkt, wird – ein Novum für die Reihe – Assassin’s Creed Invictus sowas wie eine Multiplayer-Minispielsammlung im Stile von Fall Guys.

Verschiedene Spielmodi: Im Großen und Ganze soll Invictus wie ein Battle Royale-Spiel funktionieren. Zu den angeblich auswählbaren Spiel-Modi gehören Team-Deathmatch , Free For All und ein Geschwindigkeitsspiel mit „auf der Karte verstreuten Lichtpunkten“.



Im Großen und Ganze soll Invictus wie ein funktionieren. Zu den angeblich auswählbaren Spiel-Modi gehören , und ein mit „auf der Karte verstreuten Lichtpunkten“. Anzahl der Spieler*innen: Pro Runde sollen insgesamt 16 Personen gegeneinander antreten – wobei es das Ziel sein dürfte, als Letzte*r bis zum Ende durchzuhalten, um als Sieger*in hervorzugehen.



Pro Runde sollen insgesamt gegeneinander antreten – wobei es das Ziel sein dürfte, als Letzte*r bis zum Ende durchzuhalten, um als Sieger*in hervorzugehen. Anders als alle anderen ACs: Es spricht also einiges dafür, dass Invictus eine eigenständige Spielerfahrung darstellen wird, weg von der Serien-typischen Kombination aus Action-Adventure und Rollenspiel, hin zu einem Partyspiel im Stile eines Super Smash Brothers – sofern sich die Gerüchte bewahrheiten.

Übrigens: So sieht ein Fall Guys inmitten des Gameplays aus.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Assassin’s Creed: Hexe

AC Hexe – Die Eckdaten: Sowohl beim Veröffentlichungsdatum als auch bei der Plattformfrage müssen wir ein Fragezeichen setzen – wenngleich zum jetzigen Zeitpunkt ein Release 2026 wohl am wahrscheinlichsten ist. Was wir mit einiger Sicherheit sagen können: Hinter Projekt Hexe steckt ein Assassin’s Creed, welches wieder mehr Action-Adventure und weniger Rollenspiel wird.

Ähnlich wie Jack The Ripper: Wer am Angst-System aus dem DLC Jack The Ripper für Assassin’s Creed Syndicate Gefallen gefunden hat, sollte die Ohren spitzen: Alle Mutmaßungen deuten momentan in diese Richtung: Hexe wird über ein Angst-System verfügen, nicht unähnlich dem des DLCs rund um den wohl berühmtesten Serienkiller der True Crime-Geschichte.

Wer am Angst-System aus dem für Gefallen gefunden hat, sollte die Ohren spitzen: Alle Mutmaßungen deuten momentan in diese Richtung: Hexe wird über ein verfügen, nicht unähnlich dem des DLCs rund um den wohl berühmtesten Serienkiller der True Crime-Geschichte. Schauplatz: Angesiedelt ist Hexen wohl im Europa des 16. Jahrhunderts – und zwar im Heiligen Römischen Reich, was weite Teile der heutigen Bundesrepublik Deutschland einschließen dürfte.

Angesiedelt ist Hexen wohl im – und zwar im Heiligen Römischen Reich, was weite Teile der einschließen dürfte. Weibliche Heldin: Wer schon Lydia Frye, Aveline de Grandpré oder Kassandra mochte, wird sich über Elsa als die nächste, weiblich gelesene, spielbare Protagonistin der AC-Reihe freuen. Wie der Titel „Hexe“ erahnen lässt, ist Elsa eben eine solche, wird Ziel einer Hexenjagd.

Zur Erinnerung: So sah das damals mit dem Angst-System im finsteren DLC Jack the Ripper aus.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Assassin’s Creed: Jade

AC Jade – Die Eckdaten: Seit der Ankündigung des Mobiler-Ablegers im letzten Jahr schweigt sich Ubisoft zu Jade aus – weswegen uns ein Veröffentlichungstermin für noch 2025 wundern würde. Der Release ist sowohl für Android als auch für Apple-Smartphones geplant.

Szenario: Jade bietet eine offene Spielewelt , die euch ins alte China zur Zeit des dritten Reichs verschlägt. Denn, ja, obwohl der Titel für euer Smartphone erscheinen wird, erforscht ihre eine offene Spielewelt.

Jade bietet eine , die euch ins verschlägt. Denn, ja, obwohl der Titel für euer Smartphone erscheinen wird, erforscht ihre eine offene Spielewelt. Free2Play: Erstmal reizvoll ist der Gedanke, Jade kostenfrei zu spielen. Aber natürlich ist Ubisoft nichts der Weihnachtsmann, sondern muss am Tagesende Umsatz machen. Deshalb sind beispielsweise Ingame-Käufe denkbar oder ähnliche Arten der Monetarisierung, damit Jade für den französischen Riesen wirtschaftlich bleibt.

Erstmal reizvoll ist der Gedanke, Jade zu spielen. Aber natürlich ist Ubisoft nichts der Weihnachtsmann, sondern muss am Tagesende Umsatz machen. Deshalb sind beispielsweise denkbar oder ähnliche Arten der Monetarisierung, damit Jade für den französischen Riesen wirtschaftlich bleibt. Wiedersehen mit alter Bekannten: In Jade dürfen wir ein Wiedersehen mit Kassandra aus Odyssey feiern. Weitere Gastauftritte anderer, beliebter Held*innen der AC-Reihe sind nicht auszuschließen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Assassin’s Creed: Netflix

AC Netflix – Die Eckdaten: So zugkräftig sich die Kombination aus „Streaming-Dienstleister Netflix“ und „Action-Rollenspiele Assassin’s Creed“ anhört, so wenig wissen wir bisher über das Projekt. Alles, was wir über das Netflix-Projekt mit Gewissheit sagen können, geht auf eine Pressemeldung aus dem Jahr 2022 zurück – und spricht neben oben erwähntem AC: Jade für einen weiteren Serienteil für euer mobiles Endgerät. Fest steht aber: Die Erinnerung an dieses Netflix-AC überrascht uns gehörig, hatten wir es doch fast gänzlich vergessen.

Apropos Assassin’s Creed: Damit hätten wir die großen Assassin’s Creed-Brocken vom Tisch, haben euch aber sowas wie Codename Echoes, AC im Nahen Osten oder ein angedachtes Remake der allerersten Assassin’s Creed unterschlagen. Dessen ungeachtet ebenbei bemerkt: Wer auf der Suche nach einem simplen Ressourcen-Trick in Assassin’s Creed Valhalla ist, sollte den Himmel genauer in Augenschein nehmen.

Quellen: Game File, Insider Gaming, Tech Radar, The Gamer, Netflix, YouTube / @Ubisoft, @Assassin’s Creed Jade