Assassin’s Creed, Far Cry & Co.: Keine Open World mehr ohne diese Seite – unglaubliche Sammlung

Obwohl wir mit offenen Spielewelten wohl mehr als übersättigt sind, rücken immer neue Open-World-Spiele nach – GTA 6 ist da wohl nur das prominenteste Beispiel, denn sogar ein Resident Evil 9 soll Gerüchten zufolge erstmals mit einer frei begehbaren Welt auftrumpfen. Und so liebend gerne wir noch den hinterletzten Winkel virtueller Schauplätze beforschen – irgendwann geht selbst bei den emsigsten Abenteurer*innen die Übersicht flöten. Das gilt auch und vor allem für die Assassin’s Creed-Spiele.

Wer in solchen und ähnlichen Spieletiteln Herr*in über der Übersichtlichkeit bleiben möchte, sollte einen Blick auf eine besondere Webseite riskieren. Denn dort findet ihr zu zahlreichen Spielwelten virtuelle Karten, vollgestopft mit Markierungen für Missionen, sammelbare Gegenstände & Co. Prominente Vertreter wie Assassin’s Creed, Far Cry oder GTA sind da nur einige namhafte Beispiele.

Map Genie: Hier wird euch mit Karten zu Open World-Spielen geholfen

So sehr wir danach gierten, eine weit, weit entfernte Galaxis zu erforschen, als Star Wars Outlaws auf den Festplatten aufschlug, waren nicht wenige Spieler*innen erleichtert; denn die offene Spielewelt aus dem Hause Massive Entertainment war im Vergleich zu anderen Open-World-Brechern relativ übersichtlich gehalten – auch und vor allem mit so manchem Assassin’s Creed-Spiel.

Aber unabhängig davon, ob ihr euch auf dem Mond Toshara herumtreibt, mit Evie und Jacob Frye durchs viktorianische London purzelt, oder mit Dani Rojas in Far Cry 6 ein unterdrückerisches Regime hochgehen lasst – der Webauftritt von Map Genie verspricht euch dank wirklich vieler Karten Einsicht zu wichtigen Eckpunkten eurer liebsten Spielewelt. Beispielsweise am 21.06. dieses Jahres wurde eine Karte für die Erweiterung Shadow of the Erdtree für Elden Ring hinzugefügt.

Beim Twitter-Auftritt zu Map Genie hieß es dazu augenzwinkernd: „Es gibt immer noch eine Menge zu finden und Tode zu sterben“. Und dabei ist das DLC nur ein Beispiel unter wirklich beeindruckend vielen – alleine zu den Assassin’s Creed-Spielen findet ihr interaktive Karten zu: Mirage, Unity, Rogue, Origins, Valhalla, Odyssey, oder den Teilen eins, zwei und drei. Anmerkung dazu: Diese Palette bezieht sich auf die kostenlose Version von Map Genie. Aber auch dieses kostenfreie Repertoire wird ständig erweitert.

Unter den Karten, die bald nachrücken werden, als gäbe es kein Google Maps, befinden sich Spiele wie Control, Kingdom Hearts 3, Dragon Age: Inquisition, oder Deadlock. Wer auf die volle Bandbreite der bereitgestellten Karten zuzugreifen, kann eine Plus-Mitgliedschaft abschließen. Diese ist mit 9,99 US-Dollar monatlich bepreist.

Was sich erstmal nach einem moderaten Preisschild anhören mag, möchten wir mit einem deutlichen Hinweis versehen wissen: Netflix-Abo hier, Software-Abonnement dort, Mitgliedschaft fürs Fitnessstudio da drüben … und schon akkumulieren sich eure Kosten empfindlich. Aber das nur als unverbindliche Randbemerkung vermerkt. Übrigens: Wer ganz zeitgemäß auch topografisch einen Mobile-Frist-Ansatz verfolgt, findet das ganze Karten-Konglomerat ebenfalls auf den App-Stores für Android- und Apple-Smartphones.

Nebenbei bemerkt: Auf dem YouTube-Kanal zu Map Genie findet ihr teilweise auch noch nützliche Hilfestellungen – wie etwa hier zu Assassin’s Creed Odyssey.

Wer mit Map Genie nicht warm wird: Bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von IGN werden auch virtuelle Karten en masse zu großen Spielen feilgeboten. Sollte euch deren Angebot auch nicht zusagen, können wir euch die unzähligen Fan-Wikis zu den diversen Franchises nur ans Herz legen; die sind auch oft mit nutzwertigen Karten bestückt.

Apropos Meuchemörder-Märchen: Assassin’s Creed Shadows hat sich nicht nur auf nächstes Jahr verschoben – die besondere Fan-Edition dürfte auch bald im Kaufpreis empfindlich sinken.

