Battlefield 6: Wann erscheint der Ego-Shooter? Alle Infos im Überblick

Nach 1, 5, 2042 folgt … richtig: Battlefield 6. Okay, das folgt vielleicht nicht unbedingt einer kohärenten Logik, aber Namensgebung ist ja immer so ein Ding. Klar ist aber, dass Shooter mit dem neuen Serienteil wieder zurück zu den Wurzeln finden möchte – und vor allem zum Erfolg.

Schließlich hat vor allem der bisher letzte Release, das bereits erwähnte Battlefield 2042, ordentlich daneben gegriffen. Deshalb binden Electronic Arts und Dice so früh wie möglich die Spieler*innen in Battlefield Labs ein, was jedoch gleichzeitig einen ungewollten Schwall an Informationen bedeutet. Wir fassen euch zusammen, was wir bisher alles über Battlefield 6 wissen.

Release: Wann erscheint Battlefield 6?

In einer Pressemeldung von Electronic Arts vom Februar 2025 war die Rede davon, das nächste Battlefield solle im Fiskaljahr 2026 veröffentlicht werden. Mit Fiskaljahr 2026 ist der Zeitraum beginnend mit dem 1. April 2025, endend mit dem 31. März 2026 gemeint. Genau das wird offenbar auch eingehalten.

Battlefield 6 erscheint offiziell am 10. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S, sagt ein wohlbekannter Insider. Spieler*innen auf der Nintendo Switch 2 schauen in die Röhre, ebenso wie Zocker*innen, die noch auf den alten Konsolen unterwegs sind. Einen frühzeitigen Vorgang für Vorbesteller*innen gibt es übrigens nicht – für einen modernen AAA-Titel durchaus unüblich.

Setting und Szenario: Wo wird der Shooter spielen?

Mit Battlefield 6 gibt es eine Rückkehr zu einem modernen Militär-Setting, vergleichbar etwa mit den Serienteilen Battlefield 3 und Battlefield 4. Mit dem neuen Serienteil erwartet euch somit ein realitätsnaher, militärischer Konflikt. Dies hatte Vince Zampella, Vizepräsident bei EA und Gründer von Respawn Entertainment (Apex Legends, Star Wars Jedi: Survivor), schon zuvor in einem Interview verraten.

Zum Vergleich: Battlefield 3 zeichnete eine erfundene, kriegerische Auseinandersetzung im Jahr 2014 zwischen den USA, Russland und einer fiktionalen, paramilitärischen Gruppierung aus dem Iran. Battlefield 4 drehte sich um einen erdachten, geopolitischen Dreieckskampf zwischen USA, Russland und China im Jahre 2020.

Hier seht ihr den Reveal-Trailer von Battlefield 6:

In Battlfield 6 wiederum geht es um einen Konflikt zwischen der NATO und einer großen, privat geführten Militärorganisation. Als Schauplätze dienen unter anderem New York City, Hollywood, Gibraltar oder Ägypten. Zeitlich spielt es in den aktuellen Jahren, sprich ab 2025.

Gameplay: Schießen, nachladen, weitermachen

Die für viele Fans vielleicht wichtigste Neuerung in Battlefield 6 ist ein Comeback. Nämlich das hin zu einem wieder traditionellen Klassensystem, so es den meisten Franchise-Veteranen vertraut sein dürfte. Das schließt im Grunde vier Klassen ein: Assault (Sturmsoldat), Support (Versorgungssoldat), Engineer (Pionier), und Recon (Aufklärer).

Kurz gesagt: Assault kümmert sich ums Angreifen und medizinische Versorgung der Teammitglieder*innen, Engineer repariert beispielsweise Fahrzeuge, Support versorgt seine Teamkolleg*innen mit Munition, Recon markiert Gegner oder schaltet diese aus der Distanz aus.

Battlefield 2024 wurde im November 2021 veröffentlicht – hat aber auch im Jahr 2025 gerade mal „ausgeglichene“ Steam-Bewertungen. Credit: Electronic Arts / DICE

Das Spezialistensystem aus Battlefield 2042 gehört damit offiziell der Vergangenheit an, obwohl Dice sich ein wenig an der Flexibilität dieser Idee orientiert. Denn in Battlefield 6 könnt ihr unabhängig von der gewählten Klasse auf alle Waffen zugreifen. Etwas, was Purist*innen stören mag, weshalb es mindestens in der offenen Beta zwei verschiedene Playlists gibt: Eine mit eingeschränkter und eine mit uneingeschränkter Waffenwahl.

Auch an anderer Stelle geht Battlefield 6 auf Distanz zu seinem direkten Vorgänger. Anstelle großer Karten für bis zu 128 Spieler*innen, setzt das Team wieder auf Matches mit 64 Spielenden. Hinzu kommen eine verbesserte zerstörbare Spielumgebung und mehr dynamische Umwelt- und Wettereffekte.

Singleplayer: Wie steht es um eine Kampagne?

Battlefield 6 findet nicht nur auf Schlachtfeldern mit mehreren Spieler*innen statt, sondern ebenso in Form einer Singleplayer-Kampagne. Die wird wahrscheinlich abermals kinoreif inszeniert und somit recht klassisch ausfallen. Sie entsteht bei EA Motive, die unter anderem das Dead Space Remake entwickelt haben.

Der Konflikt im Einzelspieler-Ausflug besteht zwischen der NATO und einer privaten Militärorganisation namens Pax Armata. Typisch für einen Military-Shooter finden die Auseinandersetzungen global statt, weshalb wir sowohl Einsätze in den USA als auch an anderen Orten miterleben.

Das „ultimative Battlefield V-Erlebnis“, wie es auf Steam heißt, wurde bei Release durchaus wohlwollend aufgenommen. Credit: Electronic Arts / DICE

Battle Royale: Welche Infos gibt es zu einem BR-Modus?

Dass sich EA zunehmend mit der Battlefield-Reihe immer öfters an Call of Duty orientiert hat, ist längst keine Neuigkeit. Dementsprechend überrascht es vermutlich auch kaum jemanden, dass Battlefield 6 neben Single- und klassischen Multiplayer-Modus auch auf die Battle Royale-Karte setzt – nicht zum ersten Mal, wohlgemerkt.

Doch anders als in Battlefield 5, als der Modus erst Monate später und ziemlich unfertig ins Spiel gekommen ist, soll der neue BR-Modus separat für sich stehen. Warzone lässt an dieser Stelle grüßen. Zusätzlich soll es mit Gauntlet noch eine Alternative geben, in der Teams zusammen an Missionen arbeiten müssen. Wie genau das alles funktioniert, erfahren wir wohl in naher Zukunft.

Studios: Wer arbeitet am Spiel?

Battlefield 6 entsteht gleich bei vier Studios: Dice, Ripple Effect, Criterion und Motive. Erstere dürften am bekanntesten sein, sind sie doch die Erfinder der Shooter-Reihe und federführend für fast alle bekannten Teile gewesen. Auch für den neuen Serienteil sind sie wieder für den Multiplayer-Modus zuständig.

Hilfe erhält das schwedische Studio von Motive, die sich in erster Linie um die Singleplayer-Kampagne kümmern. Ripple Effect, früher noch unter dem Namen Dice L.A. bekannt, verantwortet derweil den Battle Royale-Modus und Criterion hilft an allen Stellen aus, sprich dient in erster Linie als Support-Studio.

Ob Spiele wie Battlefield 1 reale Kriege trivialisieren, oder zumindest deren Gräuel normalisieren, wird zu Recht immer wieder diskutiert. Credit: Electronic Arts / DICE

Schon die Anzahl dieser Studios zeigt, wie wichtig das neue Battlefield für EA ist. Der Shooter bindet Unmengen an Ressourcen und muss dementsprechend liefern. Finanziell dürften die Erwartungen nicht gerade gering ausfallen.

Waffen & Fahrzeuge: Welche gibt es in Battlefield 6?

Angesichts des modernen Szenario lässt es sich schon erahnen, aber in Battlefield 6 bekommt ihr vorwiegend aktuelle Kriegsgeräte in die Hand gedrückt. So wie ihr es von einigen Vorgängern oder aus den Call of Duty: Modern Warfare-Teilen kennt.

Demnach gibt es die klassischen Sturmgewehre, darunter etwa ein G36 oder auch eine Abwandlung der AK-47, sowie Pistolen, Scharfschützengewehre, Maschinenpistolen und so weiter. Eine genaue Liste aller verfügbaren Waffen gibt es bislang aber noch nicht.

Das gilt ebenso für die Fahrzeuge: Panzer, Jeeps, Flugzeuge und Helikopter sind mit an Bord. Welche genau? Das wissen wir noch nicht. Aber auch hier gehen von einigen Klassikern aus, wie etwa Leopards, Abrams und Apaches.

Battlefield Labs: Welche Leaks gibt es?

Mit dem Programm Battlefield Labs bindet EA zum neuen Battlefield frühzeitig Spieler*innen in den Entstehungsprozess des nächsten Militärshooters ein. Ziel ist es, das Feedback teilnehmender Spieler*innen einzuholen, um Gameplay-Mechaniken, Gunplay, oder Map-Design zu perfektionieren. Aus dieser großangelegten Einbindung der Community sind mittlerweile auch schon mehrere Leaks hervorgegangen.

So ist bereits einiges an Gameplay aus Battlefield 6 ans Tageslicht gelangt – und ebenso schnell wieder verschwunden. Dennoch sind einzelne Details bekannt, wie etwa die Rückkehr des 3D-Spottings, die Spielmodi Conquest und Breaktrough und natürlich Einblicke in verschiedene Maps und Waffen.

Vorstellungstrailer zu Battlefield Labs:

Bedenkt dabei aber immer zweierlei: Dass die Leaker*innen trotz unterschriebener Verschwiegenheitsklausel über das neue Battlefield berichten, ist mindestens fragwürdig. Darüber hinaus bilden solche Leaks nur einen aktuellen Entwicklungsstand ab. Wie sich Battlefield 6 letztlich wirklich spielen wird, bleibt Zukunftsmusik – außer ihr schaut gewisse Fan-Trailer.

