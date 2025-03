Cyberpunk 2077: Spieler stößt „auf Geheimwaffe“ – mit brutalem Bonus

Seit die Erweiterung Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 auf unseren Festplatten eingeschlagen ist, ist auch schon wieder weit über ein Jahr vergangen. Hauptbestandteil dieses kostenpflichtigen DLCs war der neue Distrikt Dogtown – mitsamt einer brandneuen Storyline rund um eine Spionagemission.

Aber auch heute, im Jahr 2025, entdecken Spieler*innen noch Neues im selben Distrikt. „Ich war auf Entdeckungsreise und stieß auf eine geheime Waffe in Dogtown“, schrieb jüngst ein*e Reddit-Nutzer*in. „Geht einfach hier schwimmen und ihr werdet sehen, wo sie ist“, heißt es weiter. Unter diesem Posting finden sich dann noch drei Screenshots. Die zeigen, wo genau der Fund gemacht wurde – und um welche Geheimwaffe es sich konkret handelt.

Hier findet ihr die Kyubi X-MOD2 in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Um den Knackpunkt vorwegzunehmen: Die von Reddit-Nutzer*in Dr_Mordin_SolusV3 gefundene „Geheimwaffe in Dogtown“ ist eine Kyubi X-MOD2. Es handelt sich um ein mächtiges Sturmgewehr, das mit der Erweiterung Phantom Liberty in Cyberpunk 2077 eingeführt wurde. Die beiden vielleicht wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Waffe sind: Sie verfügt über einen 150-prozentigen Headshot-Schaden-Multiplikator, sowie einen 25-prozentigen Bonus beim Durchdringen von Rüstungen – wie auch im Cyberpunk 2077-Wiki nachzulesen ist.

Doch wo genau hat unsere Spieler*in diese Waffe nun in der Open World aufgelesen? Darüber gibt der erste von insgesamt drei geteilten Screenshots auf Reddit Auskunft. Der zeigt eine Karte der Spielwelt, genauer von Dogtowns. Auf der markiert ein grüner Pfeil in der Mitte zunächst den aktuellen Standort des Spielenden. Oben rechts auf der Karte sehen wir ebenfalls, dass gerade die Nebenmission „Tomorrow Never Knows“ aktiv ist – das ist aber nebensächlich. Wichtiger ist, zu beobachten, wo sich die oder der Spieler*in gerade aufhält.

Dieses Video demonstriert euch, wo genau ihr die durchschlagende Waffe findet:

Genauer befindet sich das gesuchte Örtchen auf der Map im Golden Pacific-Gebiet, beziehungsweise in der Nähe des EBM-Petrochem-Stadions. Dort findet ihr einen Teich, auf dessen Grund ihr die Kyubi X-MOD2 aufgabeln dürftet. Eine genaue Anleitung lest ihr nebenbei bemerkt bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Game Rant, oder noch anschaulicher im oben verlinkten YouTube-Video. Die von Dr_Mordin_SolusV3 gefundene X-Mod-Waffe soll laut Reddit-Community übrigens nicht die einzige sein, die ihr in Dogdown finden könnt.

Lesetipp: Cyberpunk 2077 könnte Mobile Game hervorbringen

Weitere X-Mod-Waffen in Dogtown …

„Es gibt mehrere [solcher Waffen] verstreut in Dogtown. Viel Spaß beim Jagen!“, schreibt ein*e Nutzer im selben Sub-Reddit noch recht allgemein. Andere Kommentar-Schreiber*innen werden mit „Versuche, einen abgestürzten Hubschrauber zu finden“ schon konkreter, wo sich sonst noch X-Mod-Waffen in Dogtown finden könnten. Ihr seht: Es gibt viel zu Entdecken in Phantom Liberty. Apropos Fundstücke in der Dystopie von CD Projekt RED: Drückt bitte nicht diesen roten Knopf in Cyberpunk 2077 – oder vielleicht doch?

Quellen: Cyberpunk 2077 Wiki, Reddit / Dr_Mordin_SolusV3, ovekevam, battlenetwork2, YouTube / @LittleDannyB, Game Rant