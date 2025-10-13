Für Elden Ring-Fans: Die 10 besten Soulslikes aller Zeiten

4P-Gaming Newsletter Erhaltet jede Woche die heißesten Gaming-News, exklusive Einblicke und spannende Tests – direkt in euer Postfach. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal Nicht erst seit dem Elden Ring-Hype von 2022 sind Soulslikes in aller Munde: Das von Demon’s Souls begründete Genre hat unzählige Nachahmer hervorgebracht und auch die Triple-A-Industrie nachhaltig beeinflusst. In dieser Flut fällt es schwer, den Überblick zu behalten: Welche Titel lohnen sich wirklich? Wir sind hunderte von Toden gestorben, haben an Leuchtfeuern gerastet und unsere verlorenen Erfahrungspunkte wieder eingesammelt, um euch die unserer Meinung nach zehn besten Soulslikes zu präsentieren.Credit: Aggro Crab / Neowiz / Round8Studio / Gunfire Games / Arc Games / Photoshop [M]Mortal Shell ist zwar keine Soulslike-Wundertüte und fährt eine eher konservative Schiene, um Fans möglichst nicht auf die Füße zu treten. Doch kleine Spielereien wie die Gegenstände, die mehr von ihren Infos preisgeben, je öfter ihr sie benutzt, sowie die Verhärtungsmechanik und die überaus ansehnliche Spielwelt verwandeln Mortal Shell in ein kompetentes Kleinod, das sich zurecht auf unsere Liste kämpft.Credit: Cold Symmetry / PlaystackMit seiner Ästhetik ist Thymesia eines der wenigen Soulslikes, das eher Bloodborne- als Dark Souls-Vibes versprüht und sich ganz und gar in seinem düsteren Setting suhlt. Statt schwerer Schwerter werden hier flink die Klingen geschwungen, punktgenaue Paraden schallen durch die Lautsprecher und sorgen für Gänsehaut am Controller. Und dann lassen sich ja auch noch feindliche Waffen kopieren und für eigene Zwecke nutzen, wodurch die blutigen Kämpfe nie langweilig werden.Credit: OverBorder Studio / Team 17Lords of the Fallen ist eines der hübschesten Soulslikes, die der Markt zu bieten hat und macht einiges besser als sein gleichnamiger Vorgänger – wenn auch längst nicht alles richtig. Das Kampfsystem ist manchmal etwas rutschig, punktet aber mit seiner großen Waffenauswahl. Außerdem begeistert die Totenwelt Umbral, wo ein paar Rätsel die vielen Kämpfe auflockern.Credit: CI GamesObwohl ihr es komplett im Koop spielen könnt, besitzt Ashen die Fähigkeit, das Gefühl von Einsamkeit, Isolation und Orientierungslosigkeit so meisterhaft zu vermitteln, wie kaum ein anderer Genre-Vertreter. Das merkt man vor allem in den Dungeons des Spiels, die derart lang sind, dass sich eine Erkundung auch schon mal über Stunden ziehen kann. Entsprechend ist jede Rückkehr ins Dorf Balsam für die Seele.Credit: A44 / Annapurna InteractiveEin Final Fantasy-Spiel auf einer Liste der besten Soulslikes? Die japanischen Entwickler*innen von Team Ninja machen es möglich – und verewigen sich mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin das erste von zwei Malen in unserem Ranking. Die ungewöhnliche Zusammenarbeit zum Prequel, das die Vorgeschichte zum ersten Final Fantasy-Spiel erzählt, hüllt das Team Ninja-typische Kampfsystem aus Nioh oder Wo Long: Fallen Dynasty in den Mantel des fulminanten Franchises; und zwar mit Erfolg.Credit: Square Enix / KOEI TECMO GAMES CO., LTDStatt Burgen und Drachen erwarten euch in der kunterbunten Wasserwelt von Another Crab’s Treasure Korallen und Krabben. Gameplay-technisch flirtet Arielles Sebastian derweil gleichermaßen mit dem Soulslike-Format und dem 3D-Plattformer-Genre, womit es sich herrlich erfrischend spielt. Trotz spaßiger Sprungpassagen müsst ihr dabei nicht auf knackige Bosskämpfe verzichten und eine Prise Humor gibt es kostenlos oben drauf.Credit: Aggro CrabBlasphemous 2 ist in vielerlei Hinsicht besser als sein Vorgänger: Der Büßer spielt sich in der Fortsetzung noch flüssiger, die Hitboxen sind genauer und die einst tödlichen Stachelgruben sind jetzt nur noch schmerzhafte Hindernisse statt sofort ein Game Over zu triggern. Dazu kommen drei Nahkampfwaffen und literweise Pixelblut: Ein Fest!Credit: The Game Kitchen / Team 17Während die meisten Soulslikes auf tödliche Nahkämpfe setzen, dürft ihr euch in Remnant 2 aus der Entfernung mit manischen Monstern herumschlagen. Sicher seid ihr dort aber auch nicht, denn die Saat weiß sich zu wehren – und rückt euch mit schnellen Sprints oder fiesen Fernangriffen auf die Pelle. Daher dürft ihr euch trotz Maschinenpistole und Flammenwerfer auf stressige Gefechte einstellen, die dem Soulslike-Anspruch mehr als gerecht werden und jegliche Langweilige vor dem Bildschirm verhindern.Credit: Gunfire Games / Arc GamesAls Soulslike mit Diablo-Loot erhält Nioh 2 eher trotz und nicht wegen der Unmengen an Waffen und Ausrüstung, die aus jedem Gegner wie aus einer Piñata auf einem Kindergeburtstag herausplatzen, die Silber-Medaille in unserem Ranking. Denn die eigentlichen Qualitäten des Samurai-Sequels liegen eher in seinem schnittigen Kampfsystem, seiner großen Bandbreite an unterschiedlichen Mordwerkzeugen sowie der spannenden Umsetzung von japanischer Geschichte und Mythologie.Credit: KOEI TECMO GAMES CO., LTDLies of P sprüht nur so vor Charme und Atmosphäre: Die von mordlustigen Marionetten überrannten Straßen von Krat werfen lange Schatten im Laternenschein und halten jede Menge tödliche Überraschungen parat.Auch das Kampfsystem weiß zu glänzen: Das satte Trefferfeedback, die mächtigen Spezialangriffe und die eng bemessenen, aber überaus befriedigenden Paraden machen jedes Gefecht zu einem wahren Vergnügen. Für uns mit großem Abstand das beste Soulslike, das nicht von FromSoftware stammt.Credit: NEOWIZ