Die 10 aktuell höchsten Kopfgelder in One Piece

Wie es sich für eine zünftige Piratengeschichte gehört, dreht sich auch in One Piece vieles um Kopfgelder. Wenn die Marine wieder mal die neuen Steckbriefe bekanntgibt, wittern die einen noch größeren Ruhm, während andere fürchten, mit noch strengerer Härte verfolgt zu werden.

Doch wer von den derzeit aktiven Piraten hat eigentlich das höchste Kopfgeld? Und wird es noch von dem einer längst vergangenen Legende übertroffen? Wo finden sich die Strohhut-Piraten in der Liste? Wir präsentieren euch einige der höchsten Kopfgelder. Doch Vorsicht – Spoiler-Alarm: Wer im Manga nicht auf dem neuesten Stand ist, sollte vielleicht wieder wegklicken.

From Zero to Hero – Das sind die höchsten Kopfgelder in One Piece

Ruffy startete einst mit einem Kopfgeld von 30 Millionen Berry seine Reise auf der Grand Line. Mit Triumphen über Buggy den Clown, Don Creek und Arlong hatte er sich im East Blue einen Namen gemacht und war mit diesem – für diese Region ungewöhnlich hohen – Debut-Kopfgeld auf das größte und gefährlichste Meer geschippert. Mittlerweile ist er zu einem Kaiser aufgestiegen, doch ist er auch in der Top-Liste der aktuellen Kopfgelder in One Piece? Schauen wir mal nach:

Platz 10: Alber alias King – 1.390.000.000 Berry

Den Anfang der Top 10 macht Alber, besser bekannt als King. Er gehört zu einer der „Katastrophen“, wie die drei Hauptmänner von Kaidos Piratenbande bezeichnet werden. Zudem ist er ein Vertreter der Rasse Lunaria, die einst auf der Red Line lebten und trotz ihrer Stärke fast ausgestorben sind. King und Kaido trafen sich, als sie beide auf Punk Hazard gefangen waren. Neben seiner antiken Teufelskraft besitzt King qua seiner Abstammung die Fähigkeit, Feuer zu erzeugen und zu kontrollieren.

Bei der Schlacht von Onigashima musste sich King unter anderem mit Zorro und Marco auseinandersetzen – und zog schlussendlich den Kürzeren. Nach der Niederlage von Kaidos Bande wurden King und weitere Mitglieder der Crew vom Marine-Admiral Ryokugyu angegriffen, der ihnen mit Hilfe seiner Teufelskräfte die Lebensenergie aussaugte. Seitdem ist von ihm nichts mehr zu hören gewesen.

Platz 9: Boa Hancock – 1.659.000.000 Berry

Die als Piratenkaiserin bekannte ehemalige Samurai der Meere Boa Hancock ist Kapitänin der Kuja-Piratenbande. Einst konnte sie als Regentin der Insel Amazon Lily, deren Einwohnerinnen ebenso wie ihre Crew allesamt weiblich sind, ein ungestörtes Dasein fristen. Die Insel lag im Calm Belt und konnte von regulären Schiffen nicht erreicht werden; vor der Marine hatte sie ob ihres Status nichts zu befürchten. Ihr Schicksal änderte sich, als Ruffy zufällig auf der Insel auftauchte und Hancock sich Hals über Kopf in ihn verliebte. Sie half ihm beim Einbruch in das Unterwassergefängnis Impel Down und verteidigte ihn auch während der Gipfelschlacht. Sein zweijähriges Training verbrachte Ruffy auf Amazon Lily.

Mittlerweile ist die Institution der Sieben Samurai der Meere aufgelöst und die Kuja-Piratenbande auf Amazon Lily nicht mehr sicher. Als die Marine sie inhaftieren wollte, tauchte auch Blackbeard auf und trachtete nach Hancocks Leben. Silvers Rayleigh, der sich anscheinend seit Ruffy Aufenthalt auf der Insel ebenfalls dort niedergelassen hatte, konnte die Situation klären – seitdem befindet sich Boa Hancock jedoch auf der Flucht. Ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt.

Platz 8: Sir Crocodile – 1.965.000.000 Berry

Als Sir Crocodile – zu dem Zeitpunkt einer der Sieben Samurai der Meere – im Wüstenkönigreich Alabasta auftauchte und Piraten verjagte, die dort ihr Unwesen trieben, wurde er als Volksheld gefeiert. Im Geheimen gründete er die Baroque Firma, in der er eine Menge gefährlicher Kämpfer*innen unter sich versammelte und vor denen er sich mit dem Decknamen Mr Zero verbarg. Sein langfristiger Plan war, Alabasta zu unterwerfen und an die Antike Waffe Pluton zu gelangen, wofür er die Hilfe von Nico Robin brauchte. Selbst den König des Wüstenreiches konnte Crocodile täuschen, Prinzessin Vivi jedoch hegte verdacht und mogelte sich bei der Baroque Firma ein. Als sie auf die Strohhut-Bande traf, bat sie Ruffy um Hilfe, der sich im Kampf gegen Sir Crocodile stellte und schlussendlich siegte.

Die beiden Piraten trafen im Unterwassergefängnis Impel Down wieder aufeinander und schlossen sich vorübergehend zu einer Allianz zusammen, zu der unter anderem auch Jimbei und Emporio Ivankov gehörten, um gemeinsam auszubrechen. Nach der Gipfelschlacht von Marine Ford tauchte er zusammen mit seinem ehemaligen Gefährten Jazz Boner unter. Nun hat er mit den Ex-Samurai Falkenauge und Buggy die Verbrecherorganisation Cross Guild gegründet. Die Gruppierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, ihrerseits Kopfgelder auf hochrangige Marineangehörige auszusetzen und auf diese Jagd zu machen.

Platz 7: Monkey D. Ruffy / Trafalgar Law / Eustass Kid – je 3.000.000.000 Berry

Den siebten Rang teilen sich mit glatt drei Milliarden Berry gleich drei Piraten. Monkey D. Ruffy hat sich dieses Kopfgeld Schritt für Schritt erarbeitet, mit Siegen über die Samurai der Meere Sir Crocodile und Don Quichotte de Flamingo, der offenen Kriegserklärung an die Weltregierung auf Enies Lobby und zuletzt mit den Kämpfen gegen Big Mom und Kaido. Seitdem deren Schicksal ungewiss ist, darf sich Ruffy als einer der Vier Kaiser (Yonko) bezeichnen und ist einer der meistgesuchten Piraten auf der Grand Line.

Beim letzten großen Kampf mit Big Mom und Kaido wirkten auch Trafalgar Law und Eustass Kid mit, die wie Ruffy zur „Schlimmsten Generation“ gezählt werden und die sich erstmals bei einem Scharmützel mit der Marine auf dem Sabaody Archipel begegneten. Law und Ruffy sind sich durchaus positiv gesonnen – der Kapitän und Arzt der Heart-Piratenbande rettete Ruffy einst in der Gipfelschlacht von Marine Ford, später gingen die beiden Piraten ein Bündnis ein, um de Flamingo das Handwerk zu legen.

Kid hingegen scheint sich häufig zu überschätzen – auf der einen Seite versenkte er zwei Schiffe von Big Moms Flotte, andererseits verlor er auch seinen Arm im Duell gegen Shanks‘ Vize Ben Beckman. Seine Piratenallianz mit Basil Hawkins und Scratchmen Apoo ging in die Brüche, als sie Kaido begegneten und dieser Kid ins Gefängnis werfen ließ, während die anderen beiden sich dem Yonko anschlossen. Nach seiner Befreiung durch Ruffy und dem Kampf auf Onigashima traf Kid wieder auf die Rothaar-Piratenbande von Shanks – Kids Crew wurde dabei vernichtend geschlagen; ihr Status ist derzeit ungewiss.

Platz 6: Buggy, der Clown – 3.189.000.000 Berry

Der ungehobelte Clown Buggy war der erste große Pirat, auf den Ruffy im East Blue gestoßen ist – und den er natürlich auch besiegen sollte. Und obwohl Buggy den Strohhut-Jungen bei deren nächsten Aufeinandertreffen in Loguetown sogar auf dem Schafott hinrichten wollte, verspürte Ruffy keinen Zorn auf ihn. Er freute sich sogar regelrecht, als sich die beiden im Unterwassergefängnis Impel Down wiedertrafen. Von da an ging es mit Buggys Karriere bergauf. Fälschlicherweise wurde er als einer der Rädelsführer des Gefängnisausbruchs identifiziert, gleichzeitig kam auch noch heraus, dass er einst zusammen mit Shanks auf Gol D. Rogers Schiff anheuerte.

Mit diesem Ruf gelangte Buggy in den Rang eines der Sieben Samurai der Meere und konnte von da an ungehindert seinen krummen Geschäften nachgehen. Nach der Auflösung der Samurai der Meere wurde Buggy schnell zu einem der Vier Kaiser ernannt. Dies „verdankt“ er allerdings Falkenauge und Sir Crocodile, die Cross Guild ins Leben gerufen und Buggy als Strohmann an dessen Spitze installiert haben.