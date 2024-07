Die 7 aktuell höchsten Kopfgelder in One Piece

Wie es sich für eine zünftige Piratengeschichte gehört, dreht sich auch in One Piece vieles um Kopfgelder. Wenn die Marine wieder mal die neuen Steckbriefe bekanntgibt, wittern die einen noch größeren Ruhm, während andere fürchten, mit noch strengerer Härte verfolgt zu werden.

Doch wer von den derzeit aktiven Piraten hat eigentlich das höchste Kopfgeld? Und wird es noch von dem einer längst vergangenen Legende übertroffen? Wo finden sich die Strohhut-Piraten in der Liste? Wir präsentieren euch einige der höchsten Kopfgelder. Doch Vorsicht – Spoiler-Alarm: Wer im Manga nicht auf dem neuesten Stand ist, sollte vielleicht wieder wegklicken.

From Zero to Hero – Das sind die höchsten Kopfgelder in One Piece

Ruffy startete einst mit einem Kopfgeld von 30 Millionen Berry seine Reise auf der Grand Line. Mit Triumphen über Buggy den Clown, Don Creek und Arlong hatte er sich im East Blue einen Namen gemacht und war mit diesem – für diese Region ungewöhnlich hohen – Debut-Kopfgeld auf das größte und gefährlichste Meer geschippert. Mittlerweile ist er zu einem Kaiser aufgestiegen, doch ist er auch in der Top-Liste der aktuellen Kopfgelder in One Piece? Schauen wir mal nach:

Platz 7: Monkey D. Ruffy / Trafalgar Law / Eustass Kid – je 3.000.000.000 Berry

Den siebten Rang teilen sich mit glatt drei Milliarden Berry gleich drei Piraten. Monkey D. Ruffy hat sich dieses Kopfgeld Schritt für Schritt erarbeitet, mit Siegen über die Samurai der Meere Sir Crocodile und Don Quichotte de Flamingo, der offenen Kriegserklärung an die Weltregierung auf Enies Lobby und zuletzt mit den Kämpfen gegen Big Mom und Kaido. Seitdem deren Schicksal ungewiss ist, darf sich Ruffy als einer der Vier Kaiser (Yonko) bezeichnen und ist einer der meistgesuchten Piraten auf der Grand Line.

Beim letzten großen Kampf mit Big Mom und Kaido wirkten auch Trafalgar Law und Eustass Kid mit, die wie Ruffy zur „Schlimmsten Generation“ gezählt werden und die sich erstmals bei einem Scharmützel mit der Marine auf dem Sabaody Archipel begegneten. Law und Ruffy sind sich durchaus positiv gesonnen – der Kapitän und Arzt der Heart-Piratenbande rettete Ruffy einst in der Gipfelschlacht von Marine Ford, später gingen die beiden Piraten ein Bündnis ein, um de Flamingo das Handwerk zu legen.

Kid hingegen scheint sich häufig zu überschätzen – auf der einen Seite versenkte er zwei Schiffe von Big Moms Flotte, andererseits verlor er auch seinen Arm im Duell gegen Shanks‘ Vize Ben Beckman. Seine Piratenallianz mit Basil Hawkins und Scratchmen Apoo ging in die Brüche, als sie Kaido begegneten und dieser Kid ins Gefängnis werfen ließ, während die anderen beiden sich dem Yonko anschlossen. Nach seiner Befreiung durch Ruffy und dem Kampf auf Onigashima traf Kid wieder auf die Rothaar-Piratenbande von Shanks – Kids Crew wurde dabei vernichtend geschlagen; ihr Status ist derzeit ungewiss.

Platz 6: Buggy, der Clown – 3.189.000.000 Berry

Der ungehobelte Clown Buggy war der erste große Pirat, auf den Ruffy im East Blue gestoßen ist – und den er natürlich auch besiegen sollte. Und obwohl Buggy den Strohhut-Jungen bei deren nächsten Aufeinandertreffen in Loguetown sogar auf dem Schafott hinrichten wollte, verspürte Ruffy keinen Zorn auf ihn. Er freute sich sogar regelrecht, als sich die beiden im Unterwassergefängnis Impel Down wiedertrafen. Von da an ging es mit Buggys Karriere bergauf. Fälschlicherweise wurde er als einer der Rädelsführer des Gefängnisausbruchs identifiziert, gleichzeitig kam auch noch heraus, dass er einst zusammen mit Shanks auf Gol D. Rogers Schiff anheuerte.

Mit diesem Ruf gelangte Buggy in den Rang eines der Sieben Samurai der Meere und konnte von da an ungehindert seinen krummen Geschäften nachgehen. Nach der Auflösung der Samurai der Meere wurde Buggy schnell zu einem der Vier Kaiser ernannt. Dies „verdankt“ er allerdings Falkenauge und Sir Crocodile, die Cross Guild ins Leben gerufen und Buggy als Strohmann an dessen Spitze installiert haben. Die Gruppierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, ihrerseits Kopfgelder auf hochrangige Marineangehörige auszusetzen und auf diese Jagd zu machen.

Platz 5: Mihawk “Falkenauge” Dulacre – 3.590.000.000 Berry

Falkenauge war der erste der Sieben Samurai der Meere, den wir kennen gelernt haben – noch früh in der Story, während Ruffys Besuch auf dem Baratié und seinem Kampf gegen Don Creek. Zorro stellte sich derweil Falkenauge entgegen, da es sein Ziel war, der beste Schwertkämpfer auf allen Weltmeeren zu werden – ein inoffizieller Titel, den bis dahin Mihawk innehatte. Zorro unterlag chancenlos, doch bei einem vermeintlich zufälligen Wiedersehen in Falkenauges Residenz auf Kuraigana bat Ruffys Gefolgsmann den Samurai der Meere, ihn zu unterrichten.

Mittlerweile ist die Instutition der Sieben Samurai der Meere aufgelöst, ehemals unter dem Schutz der Weltregierung stehende Ex-Piraten wie Hackock oder Weevil sind wieder vogelfrei. Falkenauge hat zusammen mit den ehemaligen Samurai Sir Crocodile und Buggy die Organisation Cross Guild gegründet. Als vermeintlich stärkster Schwertkämpfer der Welt scheint ein Kopfgeld von über 3,5 Milliarden angemessen.

4. Marshall D. Teach alias Blackbeard – 3.996.000.000 Berry

Teach tauchte aus dem Nichts auf und war noch nicht einmal auf dem Radar der Weltregierung, als er sich gewissermaßen für einen Platz in den Reihen der Sieben Samurai bewarb. Er hatte kein Kopfgeld und war nicht nennenswert in Erscheinung getreten – hatte aber einen genauen Plan und träumt vom One Piece. Als Mitglied der Bande von Whitebeard tötete er seinen Kommandanten und stahl eine Teufelsfrucht – die Finsterfrucht. Als sein ehemaliger Teamkamerad Ace ihn zur Rechenschaft ziehen wollte, besiegte Blackbeard ihn und übergab ihn der Marine.

Mit dem dadurch erreichten Rang des Samurais gelangte er auch an weitere Befugnisse – so drang er ungehindert in das Unterwassergefängnis Impel Down ein und rekrutierte dort einsitzende Straftäter, vor allem gefährliche Piraten, für seine Crew. Nachdem er mit Whitebeard auch noch einen der Vier Kaiser besiegte und dessen Teufelskraft stahl, war die Gefahr, die durch Blackbeard für die Welt ausging, nicht mehr zu leugnen. Derzeit nimmt er den Rang eines Yonko ein und residiert mit seiner Mannschaft, zu der nun auch Ex-Admiral Ao Kiji zählt, im Piratenparadies Hachinosu.

3. Shanks – 4.048.900.000 Berry

Der Rote Shanks gilt als einer der stärksten Kämpfer auf allen Weltmeeren – selbst seit er seinen Arm zur Rettung von Ruffy opferte. Doch auch wenn wir den Charakter schon von Anfang an kennen und Ruffy ihn als sein Vorbild verehrt – viel wissen wir von Shanks tatsächlich nicht. Er heuerte einst zur gleichen Zeit wie Buggy auf dem Schiff von Gol D. Roger an und gründete nach dessen Hinrichtung seine eigene Crew. Er scheint gut mit Falkenauge befreundet zu sein, auch mit seinem Rivalen Whitebeard und dessen Crew besteht ein zumindest kollegiales Verhältnis.

Eine Teufelskraft scheint Shanks nicht zu besitzen, aber auch ohne eine solche ist er unglaublich stark. Selbst mit einer Hand schafft er es, eine Attacke von Whitebeard aufzuhalten, und kann seine mächtige Aura über große Entfernungen nutzen. Auch ist er es, der die Schlacht von Marine Ford mit seinem Auftauchen beendet. Die Bande von Eustass Kid – der kurz zuvor immerhin gegen Kaido und Big Mom bestanden hat – wird von der Rothaar-Bande quasi im Vorbeigehen ausgelöscht. Shanks‘ Motive sind unbekannt – und obwohl wir ihn schon seit dem ersten Kapitel kennen, bleibt er einer der mysteriösesten Charaktere von One Piece.

2. Charlotte Linlin alias Big Mom – 4.388.000.000 Berry

Einst gehörte Charlotte Linlin zur legendären Rocks-Piratenbande, heute lebt sie als Oberhaupt ihrer Familie auf Whole Cake Island im Archipel Totland. Ihre Familie ist gleichzeitig ihre Crew; diese besteht überwiegend aus ihren 85 Kindern sowie Piratenbanden, die sie durch Hochzeiten mit ihren Söhnen und Töchtern an sich gebunden hat, wie beispielsweise die Fire-Tank-Piratenbande von Capone Bege und die von Jimbei geführten Fischmenschen. Big Moms Skrupellosigkeit und Unnachsichtigkeit hat sie in den Rang eines Yonkou (Vier Kaiser) gebracht.

Nachdem Ruffy ihre Pläne vereitelte, ihre Tochter Pudding mit Sanji zu verheiraten, und somit nicht nur die Strohhutbande, sondern auch Sanjis einflussreiche Familien unter ihre Kontrolle zu bringen, verfolgte sie ihn und konnte erst durch Jimbei aufgehalten werden. Zusammen mit ihrem ehemaligen Gefährten Kaido, ebenfalls einer der Vier Kaiser, schmiedete sie Rachepläne. Bei einem Showdown auf der Insel Onigshima vor Wa No Kuni trafen Ruffy, Trafalgar Law und Eustrass Kid auf Kaido und Big Mom – und besiegten die beiden. Ob Big Mom noch lebt, ist derzeit unklar, allerdings gilt die als besiegt und hat ihren Status als Yonko verloren – bis ihr Verbleib geklärt ist, bleibt ihr Kopfgeld aber als zweithöchstes bestehen.

1. Kaido – 4.611.100.000 Berry

Der Anführer der 100-Bestien-Piratenbande wird als gefährlichstes Wesen (es wird nicht einmal Mensch gesagt) eingeführt. Er residiert auf der teuflischen Insel Onigashima und beaufsichtigt die Produktion künstlicher Teufelsfrüchte. Die Fabriken auf Punk Hazard und Dress Rosa unter der Kontrolle von Caesar Crown und Don Quichotte de Flamingo sind Teil seines Netzes. Auch die Bevölkerung des Reiches Wa No Kuni leidet unter dieser Fuchtel, seit Kaidos Leute dort eingefallen sind und der regierende Fürst Orochi mit ihnen gemeinsame Sache macht.

Wie auch Big Mom, Whitebeard und andere gefährliche Piraten war Kaido einst Mitglied der berüchtigten Rocks-Piratenbande, damals die größten Rivalen von Gol D. Roger. Über die Jahrzehnte hinweg stellte er sich als zäher Gegner der Marine heraus, der zwar auch Niederlagen einstecken musste, aber nie wirklich besiegt war oder gar getötet werden konnte – was vielleicht mit seiner antiken Teufelskraft Blauer Drache zusammenhängt. Bei besagtem großen Showdown, bei dem er mit Big Mom gegen Ruffy, Law und Kid kämpfte, musste er eine schwere Niederlage hinnehmen. Sein Schicksal ist seither ungewiss. Den Rang als Yonko ist er los – das höchste aktuelle Kopfgeld in One Piece bleibt jedoch bestehen.

Außer Konkurrenz: Edward Newgate alias Whitebeard – 5.046.000.000 Berry & Gol D. Roger – 5.564.800.000 Berry

Nicht unerwähnt bleiben sollen die Charaktere mit den beiden höchsten Kopfgeldern, die wir in One Piece bereits kennengelernt haben. Sie sind allerdings nicht mehr aktiv, weil die entsprechenden Piraten verstorben sind. Der ehemalige Yonko und „stärkste Mensch der Welt“ Edward Newgate, besser bekannt als Whitebeard, ist in der Gipfelschlacht von Marine Ford gefallen. Seine Bande, deren Kern-Crew aus 16 Divisionen sowie 42 verbündeten Piratenbanden bestand, beherrschte die Meere, wie kaum eine andere. Entsprechend nervös war die Marine, als sie mit Ace einen von Whitebeards Divisionsführern hinrichten wollten und damit den Zorn des Piraten, der über die gewaltigen Kräfte der Erdbebenfrucht verfügte, auf sich zogen.

Wenig überraschend ist das höchste (uns bekannte) Kopfgeld mit über 5,5 Milliarden Berry das des Piratenkönigs Gol. D Roger, der vor 24 Jahren hingerichtet wurde und mit seiner Ankündigung, den größten Schatz der Welt – das One Piece – versteckt zu haben, das neue Piratenzeitalter einläutete. Auf der ganzen Welt schwärmen ehemalige Gefährten und Widersachen vom Charisma Rogers, der mit Shanks und Buggy nicht nur zwei der aktuellen Yonko formte, sondern auch Ruffy für seine Reise inspirierte.

Ein Kopfgeld ist nicht immer ein Indikator der absoluten Stärke, besonders wenn man Charaktere untereinander vergleichen möchte. Es wird von der Marine mit Hinblick auf die Schwere der begangenen Verbrechen und/oder die Gefahr für die Öffentlichkeit vergeben. Das bedeutet nicht, dass ein Pirat mit einem Kopfgeld von 500 Millionen Berry einem mit 800 Millionen unterlegen sein muss. Einige der genannten Charaktere sehen wir bestimmt auch in der zweiten Staffel der Live Action-Serie wieder.

Quelle: eigene Recherche, Youtube / Crunchyroll