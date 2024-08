Doctor Doom im MCU: Diese Comics zum besten Marvel-Bösewicht solltet ihr kennen

Die Kang Dynasty war einmal: Im Rahmen der San Diego Comic-Con ließ Marvel die Bombe platzen und kündigte an, dass Robert Downey Jr. zurück ins MCU kommt – als Bösewicht Doctor Doom. Der einstige Iron Man-Schauspieler gibt sich ein weiteres Mal die Ehre und schlüpft dieses Mal in die Haut von einem der bekannsten Bösewichte überhaupt.

Allerdings wird es noch mindestens zwei Jahre dauern bis wir die MCU-Interpretation auf der großen Kinoleinwand erleben. Genug Zeit, um sich auf die Ankunft von Victor van Doom vorbereiten, und zwar mit passenden Comics. Zwar ist das MCU bekannt dafür, die Vorlage nicht unbedingt ganz getreu einzufangen, dennoch sind viele Anspielungen und Adaptionen wiedererkennbar. Wahrscheinlich wird das bei Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars ähnlich sein.

Marvel: Wer ist überhaupt Doctor Doom?

Bevor wir aber darauf eingehen, welche Comics relevant sein könnten, stellt sich natürlich eine entscheidende Frage: Wer ist eigentlich Doctor Doom und warum wird er von nicht wenigen Fans als einer der besten Bösewichte der Comic-Historie bezeichnet?

Vorweg: Wir können hier an dieser Stelle keine ausführliche Biographie leisten, das würde sämtlichen Rahmen sprengen. Dafür sind schließlich die noch folgenden Empfehlungen zuständig, bei denen ihr euch viel mehr mit dem sehr intelligenten wie arroganten Gegenspieler der Fantastic Four auseinandersetzen könnt. Zu Beginn soll eine Kurzeinführung erst einmal reichen.

Doctor Doom heißt eigentlich Victor van Doom und stammt aus dem fiktiven Staat Latveria, welches sich in Osteuropa befindet. Auf unsere Welt übertragen dürfte sich Latveria im Raum Serbien, Ungarn und Rumänien befinden. Victor ist ein Angehöriger der Roma, die in Latveria zeitweise von der Regierung verfolgt werden. In seiner Kindheit schließt seine Mutter einen Deal mit Mephisto, der aber gehörig schief geht und sie das Leben kostet. Ihre Rettung ist fortan das Ziel des jungen und auch älteren Victors: Mithilfe des Studiums von Magie und Wissenschaft will er seiner Mutter Cynthia helfen.

Sein brillanter Verstand bringt ihm eines Tages ein Stipendium an der Empire State University ein, wo er auch Reed Richards, den späteren Mr. Fantastic, trifft und beide eine ungesunde Rivalität entwickeln. In Folge eines Unfalls, bei dem Dooms Gesicht entstellt wird, begibt sich Victor in ein Mönchskloster und entwirft dort erstmals seine berühmte Maske und Rüstung. Einige Zeit später unterwirft er sein Heimatland, schwingt sich zum Diktator auf, lässt Latveria mit seinem technologischen Know-How zum Weltstaat aufsteigen und gerät immer wieder in den Konflikt mit den Fantastic Four.

Das Comic-Dilemma in Deutschland

Noch eine Sache, bevor wir jetzt wirklich zu den einzelnen Comic-Empfehlungen kommen: Die Doom-Ausgaben sind teilweise in Deutschland nur schwer zu bekommen und wenn sie doch mal angeboten werden, dann nur zu einem irrsinnig hohen Preis. Einzelne Ausgaben der Fantastic Four, in dem Doom eine Rolle spielt, gibt es zwar zu erwerben, allerdings werdet ihr oft mitten in eine Geschichte geworfen, was wiederum nicht allzu hilfreich ist.

Falls ihr nicht gerade einen sehr gut sortierten Comic-Laden in eurer Nähe habt, könnt ihr allerdings bei Amazon oft noch die Kindle-Version erwerben. Ihr solltet dann aber der englischen Sprache mächtig sein.

Fantastic Four: Books of Doom

Unsere erste Comic-Empfehlung eignet sich besonders für all diejenigen, die bislang noch gar keinen Kontakt mit Doctor Doom hatten. In den Books of Doom von Ed Brubaker und Pablo Raimondi bekommt ihr einen guten Einblick in Dooms Kindheit und seinem Schaffen, bevor es überhaupt zu den Fantastic Four gekommen ist. Dabei erzählt Doom selbst die Geschichte und versucht, euch im hohen Tempo durch die wichtigsten Eckpunkte zu führen.

So erlebt ihr das erste Treffen zwischen Victor und Reed Richards, erfahrt mehr über seine Beziehungen zur Familie und engsten Vertrauen und erlebt mit, wie Victor zu Doctor Doom und zum Diktator von Latveria geworden ist. Es ist ein guter Einstieg, denn ihr benötigt kaum Vorwissen und bekommt, auch in Hinblick auf Avengers: Doomsday, eine gute Portion Vorwissen geliefert.

Ein Problem gibt es aber: Die Books of Doom bekommt ihr in Deutschland nicht so einfach, falls ihr nicht gerade bereit seid, einen dreistelligen Euro-Beitrag zu investieren. Die Kindle-Version mit insgesamt 135 Seiten gibt es hingegen derzeit bei Amazon für 11,99 Euro🛒.

Doctor Doom: The Book Of Doom Omnibus

Wollt ihr gegen direkt mit Doctor Doom durchstarten und euch die größten Momente seiner Comic-Geschichte komplett reinziehen, dann gibt es nur eine Empfehlung. Nämlich Doctor Doom: The Book of Doom Omnibus, was eine rund 1.300 Seiten schwere Sammlung der vermeintlich wichtigsten Ausgaben rund um den wundervollen Bösewicht ist. Auch die oben erwähnten Books of Doom sind Bestandteil dieser Kollektion.

Die unserer Meinung nach fantastische Graphic Novel Doctor Strange & Doctor Doom: Triumph and Torment ist ebenfalls mit an Bord und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. In diesem müssen die beiden magisch überaus begabten Charaktere unter anderem gegen Mephisto zusammenarbeiten, während sie eigentlich wegen eines Turniers jeweils einem eigenen Wunsch nachjagen. Mark Badger und Mike Mignola haben vor allem bei der künstlerischen Darstellung einen exzellenten Job geleistet, denn auch heute noch, gut 35 Jahre nach dem ersten Erscheinen, ist die Graphic Novel jeden einzelnen Blick wert.

Darüber hinaus gibt es im Doom Omnibus noch Geschichten mit den Fantastic Four, mit Spider-Man und den Avengers. Beim Onnibus besteht erneut die Problematik: In Deutschland bekommt ihr die gebundene Ausgabe nur zu überteuerten Preisen. Die Kindle-Version steht immerhin für 43,99 Euro zum Kauf bei Amazon parat🛒.

Secret Wars 2016

Jetzt kommen wir aber zu einem Comic, den ihr glücklicherweise auch als tatsächliches Buch erwerben könnt und der mutmaßlich die Grundlage für den sechsten Avengers-Film bilden wird: Secret Wars, genauer gesagt die Version von 2015 bis 2016. Und eigentlich braucht man zu diesem unfassbaren Comic kaum noch ein Wort zu verlieren. Außer ihr wisst gar nicht, worum es in Secret Wars überhaupt geht.

Die Geschichte ist im Grunde die Beerdigung zahlloser Marvel-Universen, geschrieben und gezeichnet von Jonathan Hickman, Paul Renaud und Esad Ribić. Nach dem die Avengers und die New Avengers in ihrer Comic-Reihe es nicht geschafft haben, verschiedene Incursions zu stoppen, handelt Doctor Doom mit all seiner Macht und bringt die Bruchstücke der unterschiedlichen Multiversen zusammen – Willkommen auf Battleworld. Was dort alles passiert würde hier schon wieder die Grenzen springen, aber lasst euch gesagt sein, dass kaum ein Comic so viel Spaß bereitet, wie Secret Wars, auch und insbesondere wegen Doctor Doom und Reed Richards.

Da Doctor Doom im Marvel Cinematic Universe spätestens in Avengers: Doomsday seinen Auftritt feiert, ist es relativ naheliegend, dass die Fortsetzung dann die Battleworld zumindest ansatzweise aufgreift. Falls ihr euch vorbereiten wollt, bekommt ihr glücklicherweise die insgesamt neun Episoden lange Comic-Reihe als Must Have-Version und in deutscher Sprache für 39,00 Euro bei Amazon🛒. Bei anderen Händlern gibt es Secret Wars teilweise sogar noch ein paar Euro günstiger.

Black Panther: Doomwar

Ein Comic, in dem Victor eine zentrale Rolle spielt, darf aus unserer Sicht auf keinen Fall in dieser Liste fehlen, auch wenn dessen Umsetzung vermutlich mit den kommenden Kino-Filmen nicht viel zu tun hat. In Black Panther: Doomwar kommt es zu einer Art Krieg zwischen Latveria und Wakanda, ausgeführt natürlich vom Despoten selbst. Dieser sieht nämlich die Chance, dem geschwächten afrikanischen Staat, bei dem sich gerade ein neuer Black Panther beweisen muss, in die Parade zu fahren.

Es kommt somit, wie es kommen muss: Doctor Doom greift Wakanda an und stellt sich am Ende nicht nur dem noch jungen Superhelden. Stattdessen greifen auch die X-Men, Deadpool und ein paar weitere Namen ein, um den Superschurken in die Knie zu zwingen. Dabei bekommt nicht nur der Maskenträger erneut eine starke Geschichte serviert, sondern auch Shuri, die die Rolle des Wakanda-Schutzpatron übernimmt. Eine überraschend stark geschriebene Comic-Geschichte aus der Feder von Jonathan Maberry.

Hier greift aber wieder die übliche Warnung: Den Comic bekommt ihr nur eher schlecht als recht in Deutschland. Die englische Version gibt es immerhin als Kindle-Version für saftige 21,99 Euro🛒, wobei sie auch Teil des Kindle Unlimited-Abos ist.

Ein Schlusswort

Zu guter Schluss sei gesagt: Es gibt noch so viele weitere Geschichten rund um Doctor Doom. Aber mit unseren Empfehlungen seid ihr auf jeden Fall schon einmal an der richtigen Stelle, um euch langsam und beständig einzuarbeiten und die Faszination dieses Superschurken Stück für Stück zu verstehen. Und eventuell erkennt ihr dann auch, warum Robert Downey Jr. ein fantastischer Schauspieler ist, aber vielleicht gar nicht so die richtige Wahl für Victor van Doom.

Falls ihr hingegen an Comics gar kein Interesse habt, sondern lieber spielen wollt: In unserem Ranking der besten Marvel-Spiele helfen wir euch weiter.

Quelle: YouTube / Marvel, Amazon