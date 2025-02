Fallout-Serie: Wann Staffel 2 endlich starten wird – die wichtigsten Infos

Der Fluch der mittelmäßigen bis grottigen Videospielverfilmungen ist längst gebrochen. An den Kinokassen knackte der Super Mario Bros.-Film den Highscore, die serielle Adaption von The Last Of Us packt auch Zuschauer*innen, die ansonsten mit Videospielen fremdeln – und die Fallout-Serie hat im April 2024, dieses plakative Bild muss bei Ödlands Namen erlaubt sein, wie eine Atombombe eingeschlagen.

Nach den insgesamt acht Episoden der Staffel werden längst nicht die Vaults versiegelt oder Todeskrallen angekettet. Während ihr diese Zeilen lest, hantieren Jonathan Nolan und sein Kreativ-Team bereits mit der Filmklappe. Bis die ersten, frisch verstrahlen Filmminuten aus Fallout Staffel 2 über die Flimmerkisten wabern, vergeht zwar noch ein gefühlter, atomarer Winter, aber wir packen schon mal (fast) alle bekannten Infos zu Staffel 2 in einen Artikel. Also, ja, Krieg bleibt vielleicht immer gleich – aber dieses Serien-Sequel verspricht neue Unterhaltungswerte.

Veröffentlichungstermin: Wann Staffel 2 herauskommt

Offiziell wurde ein Ausstrahlungstermin für Season 2 noch nicht bekanntgegeben, frühestens dürfen wir mit einer Ausstrahlung Ende 2025 rechnen. Ein solch früher Start ist jedoch vergleichsweise unwahrscheinlich. Deutlich realistischer ist, dass im 2026 der Staffelauftakt über unsere Bildschirme flimmern wird.

Einen Hinweis dafür, dass Staffel 2 früher ihre Premiere feiern könnte, als gedacht, liefert übrigens Showrunner Graham Wagner (u.a. Silicon Valley, Portlandia). Laut ihm könnten die mit Staffel 1 geleisteten Vorarbeiten sozusagen zu einem voll durchgedrückten Gaspedal bei den Serienmacher*innen führen.

Das deshalb, da man auf Filmsets, visuelle Effekte und dergleichen aus Season 1 zurückgreifen könne. Beachtet jedoch: Das ist eher eine persönliche Einschätzung vonseiten Wagners, kein Versprechen. Einer zügigeren Produktion entgegenwirken könnte die Waldbrände in Kalifornien. Im Januar 2025 sorgte eine für die Filmstadt leider nicht unübliche Feuerkatastrophe für mediales Aufsehen – und forderte Menschenleben. Aus Sicherheitsgründen mussten auch einige Film- und Serienproduktionen pausieren.

Darunter auch Fallout Staffel 2. Inzwischen wurden die Dreharbeiten wohl wieder aufgenommen. Ob sich das Unglück merklich auf den Staffelstart auswirken wird, bleibt für den Moment Spekulation.

Streaming-Dienstleister: Wo ihr streamen dürft

Wie schon Staffel 1 wird euch auch Fallout Season 2 beim Streaming-Dienstleister Prime Video von Amazon bereitgestellt. Dass eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde, ist nebenbei bemerkt kein bisschen verwunderlich. Schließlich waren die Zuschauer*innenzahlen der ersten Staffel mehr als beeindruckend.

Wie das Branchenmagazin Variety berichtet hat, ist die Fallout-Serie eine der am meisten aufgerufenen Serien beim Streaming-Angebot von Prime Video weltweit. Zu ihrer Hochzeit erklomm die Fallout-Serie sogar den Spitzenplatz in den Prime-Video-Charts.

Cast: Diese Schauspieler sind dabei

Staffel 2 wird die in Staffel 1 erzählte Story weiterführen. Dementsprechend setzt sich der Cast vorrangig aus bekannten und bei Serienfans beliebten Gesichtern zusammen. So wird Hauptdarstellerin Ella Purnell (Arcane, Sweetpea) wieder als Lucy MacLean dabei sein, genauso wie Aaron Moten (Emancipation, Disjointed) in seiner Rolle als Maximus, und natürlich Walton Goggins (Tomb Raider, The Hateful 8) als Cooper Howard beziehungsweise Ghul. Der Cast wartet allerdings auch mit spannenden Neuzugängen auf.

Einer, den jeder kennen dürfte, ist Schauspieler Macaulay Culkin (American Horror Story, The Second Best Hospital in the Galaxy). Seine Paraderolle, für die Culkin bereits im Kindesalter weltbekannt wurde, ist die des titelgebenden Dreikäsehochs Kevin aus dem Weihnachtsfilm Kevin – Allein zu Haus (1990). Culkin soll in Staffel 2 sowas wie ein „verrücktes Genie“ verkörpern.

Ein weiterer Neuzugang für Fallout Staffel 2 ist Kumail Nanjiani, der im deutschsprachigen Raum einerseits Marvel-Fans (Eternals), andererseits Liebhaber*innen des fantastischen Kinos allgemein (Ghostbusters: Frozen Empire, Men in Black: International) bekannt sein dürfte. Jenseits davon ist Nanjiani aber vor allem als Darsteller im komödiantischen Fach populär (siehe die Serie Silicon Valley).

Story: Davon wird Staffel 2 handeln

Vieles spricht dafür, dass Fallout Staffel 2 die erzählerischen Fäden genau dort wieder aufgreifen wird, wo sie das Ende von Season 1 fallengelassen hat. Das Finale von Staffel 1 werden wir euch an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Was wir euch jedoch ganz grob sagen können, ist, dass wohl die Held*innenreise von Lucy, Ghul Cooper, Hank und Maximus fortgesetzt wird.

Wer Fallout Staffel 1 noch nicht bis zum Ende geguckt hat, sollte jetzt trotzdem nicht weiterlesen, denn sehr wahrscheinlich wird Season 2 aufbauen auf: Lucy und Ghul Cooper bei ihrer Suche nach den Verantwortlichen von Vault Tec, Hank MacLeans Reise nach New Vegas – und den Auswirkungen der Kältefusions-Technologie in den Händen der Stählernen Bruderschaft.

Was in den vergangenen Woche und Monaten immer offensichtlicher wurde, ist, dass sich die Inspiration der Serienmacher*in empfindlich an Fallout New Vegas (Obsidian Entertainment) entzündet hat. Dafür spricht ein wohl auf dem Filmset von Fallout Staffel 2 aufgetauchtes Foto von Dinky the Dinosaurs aus Fallout New Vegas, genauso wie heimlich mitgefilmte Dreharbeiten am Filmset, oder das ebenfalls beobachtete, ikonische Novac-Schild.

Davon abgesehen hat aber Graham Wagner persönlich in einem Gespräch mit dem Branchenmagazin Variety zu Fallout Staffel 2 festgestellt: „Viele unserer Hauptfiguren [aus Staffel 2] sind in Vegas unterwegs.“ Dementsprechend soll auch der alte Strippenzieher Robert House seinen Auftritt hinlegen. „[…] in der Welt von Fallout ist Las Vegas die Stadt von Robert House. Robert House wird in Staffel 2 eine Rolle spielen“, wird Wagner dazu zitiert.

Apropos Neues aus dem postapokalyptischen Ödland: Für Fallout-Fans beginnt das neue Jahr mit einem Paukenschlag – „für alle Plattformen“.

