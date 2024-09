Gamersprache für Einsteiger: Diese 10 Begriffe hätte ich gerne vorher gekannt

Wer neu in die Welt des Gamings einsteigt, stößt schnell auf die Gamersprache, die aus vielen Abkürzungen und Fachbegriffen besteht. Begriffe wie „FPS“, „NPC“ oder „Looten“ fliegen einem um die Ohren, während sich erfahrene Gamer*innen angeregt über die neusten Spiele austauschen. Als Anfänger*in fühlt man sich da schnell wie fremd in einer neuen Stadt. Aber keine Sorge – wir bringen Licht ins Dunkel.

Wenn ihr gerade mit dem Zocken beginnt, werdet ihr euch mit diesem kleinen Lexikon bald schon viel sicherer in der Gamingwelt fühlen. Hier sind 10 Begriffe aus der Gamersprache, die ich gerne vorher gekannt hätte.

Hi! Ich bin Nina und normalerweise kämpfe ich nur mit der Kaffeemaschine im Büro. Im Rahmen meines Volontariats darf ich mich nun drei Monate in der 4P-Redaktion gegen Zombies, Bosse und Co. beweisen – mit gemischtem Erfolg, aber ganz viel Spaß!

Gamersprache #1 Soulslike

„Soulslike“ klingt etwas düster – ist es auch. Es bezeichnet ein Genre, das von Spielen wie Dark Souls inspiriert ist. Hier erwartet euch ein herausforderndes Gameplay mit knackigen Kämpfen, bei dem Geduld, Ausdauer und Strategie über Leben und Tod entscheiden. Ein wichtiges Wort in der Gamersprache! Bereit für viele Bildschirmtode?

Gamersprache #2 Metroidvania

Könnte auch ein Name für eine Alienstadt sein, oder? Ist aber nur eine Mischung aus den Spielen Metroid und Castlevania. Der Begriff beschreibt Spiele, in denen ihr eine große Welt erkundet, neue Fähigkeiten freischaltet und so nach und nach neue Bereiche öffnet. Erkunden und Kombinieren beschreibt ein Metroivania-Spiel ohne Gamersprache am besten.

Gamersprache #3 NPC

NPC steht in der Gamersprache für Non-Player Character, also Charaktere im Spiel, die nicht von anderen Menschen gesteuert werden, sondern einfach zur Story gehören. Sie vergeben Aufgaben, verkaufen Ausrüstung oder erzählen spannende Geschichten. Kurz gesagt: Die NPCs machen die Spielwelt lebendiger. Das solltet ihr euch merken, denn die Abkürzung war sogar Kandidat für das Jugendwort des Jahres 2024. Dabei bezieht man sich auf Personen, die nur passiv an dem Geschehen teilnehmen.

Gamersprache #4 Bosse

Diesen Begriff aus der Gamersprache könnte man schonmal gehört haben. Bosse sind einfach sehr starke Gegner, die oft am Ende eines Levels oder in besonderen Missionen auftauchen. Sie sind die ultimative Herausforderung und es benötigt oft spezielle Taktiken, um sie zu besiegen. Habt ihr schon mal einen End-Boss besiegt?

Gamersprache #5 FPS und RPG

Für alle Noobs wird es jetzt etwas komplizierter. FPS steht für First-Person-Shooter, ein Genre, in dem du aus der Ich-Perspektive vor allem schießt. RPG (Role-Playing Game) dagegen bezeichnet ein Spiel, in dem du in die Rolle eines Charakters schlüpfst, der sich im Verlauf des Spiels weiterentwickelt. Was spielst du lieber?

Gamersprache #6 DLC

Und weiter geht es mit den Abkürzungen aus der Gamersprache. DLC bedeutet Downloadable Content. Das sind zusätzliche Inhalte, die nach dem Release eines Spiels im Internet veröffentlicht werden. Ob neue Level, Charaktere oder Missionen – DLCs erweitern das Spielerlebnis.

Gamersprache #7 Framerate

Die Framerate gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde (Frames per Second) auf dem Bildschirm dargestellt werden. Je höher die Framerate, desto flüssiger läuft das Spiel. Gerade in schnellen Actionspielen ein entscheidender Faktor. Die Abkürzung ist hier übrigens auch FPS (wie bei „First-Person-Shooter“), für Anfänger*innen ziemlich verwirrend.

Gamersprache #8 Bugs

Bugs sind keine kleinen Käfer, sondern Fehler in einem Spiel, die das Erlebnis beeinträchtigen können. Sie sorgen oft für unfreiwillige Lacher oder auch mal Frustrationen, wenn Charaktere plötzlich durch Wände laufen oder Autos vom Himmel fallen. Klingt eigentlich ganz lustig, kann aber auch nervig sein.

Gamersprache #9 Skins

Skins sind optische Anpassungen für den Charakter oder die Ausrüstung. Sie ändern das Aussehen, haben aber oft keinen Einfluss auf das Gameplay. Perfekt, um die Held*innen im Spiel individueller zu gestalten! We love a good outfit!

Gamersprache #10 Looten

Looten bedeutet, in Spielen Gegenstände wie Waffen, Rüstungen oder Münzen zu sammeln. Ein wichtiges To-Do in vielen Games, das hilft, stärker zu werden und besser ausgerüstet zu sein. Ein Begriff, der einem in der Gamingwelt ziemlich schnell begegnet. Also: unbedingt merken!

Nun seid ihr mit den wichtigsten Begriffen der Gamersprache vertraut und könnt beim nächsten Gespräch mit erfahrenen Spieler*innen locker mitreden. Jede*r fängt mal klein an, lasst euch ersten Fragezeichen nicht gleich abschrecken. Einfach nachfragen, wenn etwas unklar ist. Viel Spaß und GG! (Good Game!)

