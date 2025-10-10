GTA 6: Alles, was ihr unbedingt über den Open-World-Knüller wissen müsst

4P-Gaming Newsletter Erhaltet jede Woche die heißesten Gaming-News, exklusive Einblicke und spannende Tests – direkt in euer Postfach. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal Die Veröffentlichung zu GTA 6 ist für den 26. Mai 2026 vorgesehen. Damit wird das Spiel einige Monate später auf den Markt gebracht, als bislang angedacht. Als Grund für die Verschiebung gibt Rockstar Games an, man benötige die zusätzliche Entwicklungszeit, um das bestmögliche Spiel auf die Beine zu stellen – und den hoch gesteckten Erwartung der Spieler*innen gerecht zu werden.Credit: Kwangmoozaa – adobe.stock.com, meddesigner – adobe.stock.com, Rokas – adobe.stock.com, 4P.de [M]Der Kaufpreis von GTA 6 ist immer wieder Gegenstand von Spekulationen. Konservativ geschätzt, dürfte der für die Standard-Version bei rund 80 Euro liegen. Stark anzunehmen ist, dass Rockstar Games für Premium-Ausführungen oder spezielle Vorteile für Vorbesteller*innen nochmal extra zur Kasse bitten wird. Laut aktueller Schätzungen könnte die am aufwendigsten bestückte Version von GTA 6 sogar mit rund 130 Euro bepreist sein. Credit: Rockstar Games, Maksym – adobe.stock.com, 4P.de [M]Wer am liebsten sofort für GTA 6 nach dem Geldbeutel greifen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. Vorbestellungen dürfen in etwa drei oder zwei Monate vor Release möglich sein – also im Februar oder März 2026.Bedenkt unbedingt: Einige Online-Shops führen GTA 6 zwar schon auf, tatsächlich vorbestellbar ist der Titel aktuell jedoch noch nicht. Kurzum: Auch beim Thema Vorbestellen müssen sich Fans in Geduld üben.Credit: Rokas – adobe.stock.com, THAWEERAT – adobe.stock.com, 4P.de [M]Wer eine Spielkonsole der aktuellen Generation aus dem Hause Sony oder Microsoft daheim stehen hat, fährt im Falle von GTA 6 richtig – für PlayStation 5 und Xbox Series wurde Rockstars Blockbuster-Game nämlich bislang angekündigt.Ein Release auf PC wurde von offizieller Seite zwar bis dato nicht bestätigt, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Denkbar wäre, dass der PC-Release einige Zeit nach dem für Konsolen geschieht. Für die Nintendo Switch 2 zeichnet sich bislang kein Veröffentlichungstag ab.Credit: Kannapat – adobe.stock.com, 4P.de [M]Ein Budget von sage und schreibe zwei Milliarden US-Dollar könnte GTA 6 letztlich verschlingen – das wären umgerechnet etwa 1,7 Millionen Euro (Stand: 1. Oktober 2025). Diese verblüffende Zahl stammt aus einem Leak, wurde nicht von Rockstar Games selbst herausgegeben. Als realistische Angabe wird das ganze dennoch gehandelt.Zum Vergleich: Die Produktionskosten von Red Dead Redemption 2, ebenfalls von Rockstar Games, sollen sich auf 500 Millionen US-Dollar belaufen haben. Hingegen Blockbuster-Filme wie Avengers: Endgame und Avengers: Infinity War dürften sich jeweils rund 350 US-Dollar haben kosten lassen.Credit: monsitj – adobe.stock.com, Rokas – adobe.stock.com, Maksym – adobe.stock.com, 4P.de [M]Wer keine Sekunde länger den Release von GTA 6 abwarten kann, vertreibt sich die Wartezeit mit allerlei hanebüchenen Fan-Theorien – die sich an Absurdität gegenseitig übertrumpfen. Da wäre die sogenannte Mondtheorie, die – so munkelte man augenzwinkernd in der Community – Aufschluss zum Veröffentlichungstermin des zweiten Trailers liefern sollte.Vielleicht etwas handfester ist beispielsweise diese Beobachtung: In Minute drei, Sekunde 58 des Musikvideos 2000 Excursion von Musiker Travis Scott, soll sich ein Hinweis auf einem Nummernschild verbergen. Wir empfehlen: Mit den abgedrehten Theorien zu GTA 6 Spaß haben – aber keinesfalls allzu ernst nehmen.Credit: Rockstar Games, GoodIdeas – adobe.stock.com, 4P.de [M]Der 5. Dezember 2023 ist als jener Tag in die Geschichte eingegangen, an dem der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wurde. Aber Spaß beiseite: Die eine Minute und 30 Sekunden, bestückt mit den ersten Bewegtbildern aus dem Rockstar-Kracher, haben bis heute rund 266 Millionen Abrufe auf YouTube generiert (Stand: 1. Oktober 2025).Wer auf waschechtes Gameplay hofft, wird allerdings enttäuscht. Dafür gibt’s erste Eindrücke des fiktiven US-Bundesstaats Leonida auf die Augen, ein Blick auf unsere beiden Held*innen Lucia Caminos und Jason Duval, aber auch wilde Bootsfahrten, noch wildere Partys und eine überspitzter Blick auf den American Way of Life.Credit: Rockstar Games, Neo – adobe.stock.com, Rokas – adobe.stock.com, 4P.de [M]Der zweite Trailer zu GTA 6 ist erst am 5. Mai 2026 eingeschlagen, hat mal wieder weit über die Grenzen der Gaming-Community hinaus Wellen geschlagen. Beeindruckende 132 Millionen Aufrufe versammeln die zwei Minuten und 46 Sekunden von Trailer 2 aktuell. Was uns das Filmchen zeigt, sind mal wieder optisch beeindruckende Zwischensequenzen.Wieder gab es keine eigentlichen Spielszenen zu bestaunen, dafür wurde uns ein genauerer Blick auf Lucia und Jason gestattet. Und offenkundig ist das Paar, wie von einem Grand Theft Auto nicht anders zu erwarten war, in kriminelle Machenschaften verstrickt.Credit: Rockstar Games, Neo – adobe.stock.com, Rokas – adobe.stock.com, 4P.de [M]2026 gibt’s dann mit Lucia Caminos also die erste, weibliche Hauptfigur der GTA-Reihe. „Hurrah, das ging mal wieder schnell“, möchte man mit ironischem Augenrollen jubeln – aber Scherz beiseite: Lucia dürfte ein kampferprobter Charakter sein, immerhin hat sie Zeit im Gefängnis verbracht.Ihr Partner Jason Duval wirkt ähnlich schlagkräftig – zudem kriminell. Er wuchs in einem verbrecherischen Umfeld auf, landete dann bei den US-amerikanischen Streitkräften. Danach verdingte er sich als Kleinkrimineller, handelt mit Rauschgift. Kurz gesagt: Wer bei Lucia und Jason an Bonnie und Clyde denkt, denkt vermutlich richtig.Credit: Rockstar GamesLaut Schätzungen wird sich die Open World von GTA 6 auf 125 bis 160 Quadratkilometern bemessen. Zum Vergleich: GTA 5 hatte eine frei begehbare, virtuelle Welt von rund 81 Quadratkilometern. Selbst dann, wenn sich die konservativsten Schätzungen bewahrheiten, wird der sechste Hauptteil der Action-Adventure-Reihe nochmal merklich größer als sein Vorgänger.Ganz offiziell ist sogar bekannt, dass wir ganze sechs Regionen werden erforschen können. Dreh- und Angelpunkt wird wohl die Großstadt Vice City sein, flankiert von der tropischen Inselkette Leonida Keys. Weitere, wichtige Hotspots der offenen Spielwelt werden sein: die verfallene Küstenstadt Port Gellhorn, das industriell geprägte Ambrosia, das Sumpfgebiet Grassrivers und die bergigen Landschaften von Mount Kalaga.Credit: Rockstar GamesDass GTA 6 ordentlich Bares in die Kassen von Rockstar Games spülen wird, ist offenkundig. Finanzanalyst*innen gehen davon aus, GTA 6 könne bereits in den ersten 60 Tagen nach Release die kolossale Summe von umgerechnet 6,5 Milliarden Euro erwirtschaften. Angestellt hat diese Rechnung Josh Chapman von Konvoy. Doch damit ist noch nicht mal berücksichtigt, welche Tresorräume voller Geldbündel Rockstar Games mithilfe von Mikrotransaktionen, Abos und Ähnlichem erwirtschaften dürfte. Sprich: Die Erwartungen an GTA 6 sind hoch – das gilt nicht nur für die Spieler*innen, sondern vor allem den Finanzbericht der Mutterfirma Take-Two Interactive. Bedenkt auch: GTA 5 führt bis heute die Liste der bestverkauften Videospiele an – gleich hinter Minecraft.Credit: Rockstar Games, Monster Ztudio – adobe.stock.com, 4P.de [M]