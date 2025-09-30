Harry Potter: Das sind die Stars der neuen Serie – und in diese Rolle schlüpfen sie

4P-Gaming Newsletter Erhaltet jede Woche die heißesten Gaming-News, exklusive Einblicke und spannende Tests – direkt in euer Postfach. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal 2027 zaubert es wieder auf den Fernsehern dieser Welt: Bei HBO und Warner Bros. entsteht derzeit eine groß angelegte Serie zu Harry Potter.Die Dreharbeiten zur ersten Staffel sind vor wenigen Wochen gestartet. Die ersten Schauspieler stehen auch schon fest. Wir stellen sie euch vor.Credit: HBO / Warner Bros. DiscoveryDie drei neuen Hauptdarsteller*innen: Arabella Stanton als Hermine Granger, Dominic McLaughlin als Harry Potter und Alastair Stout als Ron Weasley. Bei allen drei handelt es sich um Jungschauspieler, die noch über nicht die ganz große Erfahrung verfügen.Arebella Stanton hat jedoch gleich zweimal die Rolle der Hermine inne. Neben der HBO-Serie wird sie die junge Hexe auch im kommenden Audible-Hörspiel sprechen.Credit: Aidan Monaghan / HBOMit zwei Oscar-Nominierungen, mehreren gewonnen Emmys und reichlich Erfahrung im Gepäck tritt John Lithgow die Rolle von Albus Dumbledore an. Der aus Dexter, Konklave und How I met your Mother US-Amerikaner bindet sich mit 79 Jahren an die HBO-Umsetzung und wird zukünftig einer von Harrys wichtigsten Mentoren sein.Credit: IMAGO / Newscom / AdMediaEr tritt in große Fußstapfen: Nick Frost, bekannt unter anderem aus Shaun of the Dead oder der Serie Into the Badlands, spielt in der Harry Potter-Serie Rubeus Hagrid. Er tritt damit in sehr große Fußstapfen. In den Filmen hat der 2022 verstorbene Robbie Coltrane die Rolle übernommen und sich damit in die Herzen der Fans geschauspielert.Credit: Aidan Monaghan/HBOFür Paapa Essiedu wird der Gang in die Harry Potter-Serie auf keinen Fall einfach. Denn der 35-jährige Brite verkörpert Severus Snape, den Zaubertranklehrer von Hogwarts.In den Filmen wurde er noch vom großartigen Alan Rickman gespielt, der jedoch 2016 verstorben ist. Ob Essiedu auch zum neuen Fanliebling wird? Die Zeit wird es zeigen.Credit: IMAGO / Everett CollectionDie im September 2024 verstorbene Maggie Smith hat Minerva McGonagall quasi nahezu perfekt verkörpert. Eine Lehrerin, die zwar streng, aber auch immer fair zu ihren Schüler*innen gewesen ist. Ihre Nachfolgerin in der Serie wird nun Janet McTeer. Die 2011 für einen Oscar nominierte Schauspielerin hat es dementsprechend nicht ganz einfach, die Fans von sich zu überzeugen. Das Talent ist aber auf jeden Fall vorhanden.Credit: IMAGO / Capital PicturesAls Mutter von sieben Kindern hat es Molly Weasley weder in den Büchern noch in den Filmen einfach. Aber sie ist trotzdem immer für sie da. In der für 2027 geplanten Serie darf sich Katherine Parkinson als Weasley-Oberhaupt beweisen. Ihre Paraderolle war bisher in der britischen Sitcom The IT Crowd. 2014 konnte sie für ihre Darstellung der Jen sogar einen BAFTA-Award gewinnen.Credit: IMAGO / NurPhotoVier Rotschöpfe auf einen Streich, das können nur die Weasleys sein. Tristan und Gabriel Harland, beide im Hintergrund zu sehen, verkörpern Fred und George Weasley in der neuen Serie. Ganz rechts im Bild ist Ruary Spooner zu sehen, der den hochnäsigen Percy der Zauberer-Familie spielt. Links seht ihr Gracie Cochrane, welche zu Ginny Weasley wird.Credit: HBOEin echter Rückkehrer ist für die Harry Potter-Serie bestätigt: Warwick Davis schwingt abermals den Zauberstab. Natürlich erneut in seiner Rolle als Professor Flitwick. Bereits in den Filmen hat er den Hogwarts-Lehrer bestens dargestellt.Credit: Aidan Monaghan / HBOHarrys Tante Petunia ist vielleicht nicht immer gut auf ihn zu sprechen, aber kümmert sich dennoch um den Sohn ihrer Schwester.In der Serie darf Bel Powley zeigen, dass sie diese innere Zerrissenheit gut rüberbringen kann. Zuvor war sie unter anderem in The Diary of a Teenage Girl, Cold Copy und A Royal Night – Ein königliches Vergnügen zu sehen.Credit: IMAGO / Everett CollectionSeinen Sohn Dudley liebt er über alles, für Harry hat er selbst kaum was übrig. Vernon Dudley ist gewiss kein Fanliebling, aber gehört zur Roman- und Filmreihe fest dazu.Kein Wunder, dass er auch in der Serie eine gewichtige Nebenrolle spielt. Dieses Mal darf sich sich Daniel Rigby (Eric and Ernie) an dem Charakter versuchen. Sohn Dudley Vernon wird übrigens vom Jungschauspieler Amos Kitson verkörpert.Credit: IMAGO / Capital PicturesGestatte, der neue Hausmeister von Hogwarts. Paul Whitehouse dürfte vor allem Fans des britischen Fernsehens ein Name sein, ist er doch der Erfinder der BBC-Sendung The Fast Show. Ein Händchen für Comedy hat er im Vereinigten Königreich über Jahrzehnte unter Beweis gestellt. Für die neue Harry Potter-Serie wird er zu Argus Filch.Credit: IMAGO / MatrixAnton Lesser ist ein starker Name, auch wenn er dem einen oder anderen nichts sofort sagt. Doch der Brite war schon in Andor, Game of Thrones, The Hollow Crown und Fluch der Karibik: Fremde Gezeigten zu sehen. Für HBO wagt er sich nun in die Winkelgasse. Dort betreibt er als Ollivander den berühmten Zauberstab-Shop.Credit: IMAGO / Everett CollectionAls George Knightley wusste Johnny Flynn in der Romanverfilmung bereits zu überzeugen. Für Harry Potter schlüpft er jedoch in eine ganz andere Rolle, die des fiesen Todesser Lucius Malfoy, Vater von Draco.Von seinem Vorgänger, Jason Isaacs, hat Flynn bereits viele Vorschusslorbeeren geerntet. Unter anderem bezeichnete er ihn als einen „brillianten Schauspieler“. Credit: IMAGO / Capital PicturesKein Job für die Ewigkeit: Als Professor für Verteidigung gegen die Dunklen Künste ist man in Hogwarts oft nur auf ein Jahr befristet eingestellt – ob freiwillig oder nicht. Dementsprechend werden wir Luke Thallon wahrscheinlich auch nur in der ersten Staffel sehen. Der 29-jährige Brite wird in der Serie zu Professor Quirinus Quirrell.Credit: IMAGO / Capital PicturesIn den Filmen war Madam Hooch nur im ersten Film zu sehen. In der Serie wird ihre Rolle voraussichtlich etwas größer ausfallen. Dargestellt wird die Professorin, die den jungen Hexen und Zauberern das Besenfliegen beibringt, fortan von Louise Brealey. Bekanntheit erlangte die Britin unter anderem durch die Serie Sherlock.Credit: IMAGO / Avalon.redIn The Crown hat Bertie Carvel sein Bestes gegeben, um Tony Blair darzustellen. Mit politischen Figuren kennt er sich also bestens aus.Auch in Harry Potter darf er einen solchen Charakter darstellen. Er schlüpft in die Rolle von Zaubereiminister Cornelius Fudge, der im Laufe der Reihe zunehmend wichtiger wird.Credit: IMAGO / Everett Collection