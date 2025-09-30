  1. 4p.de
    2. »
  2. Specials
    3. »
  3. Harry Potter: Das sind die Stars der neuen Serie – und in diese Rolle schlüpfen sie
Veröffentlicht inSpecials

Harry Potter: Das sind die Stars der neuen Serie – und in diese Rolle schlüpfen sie

Avatar-Foto von Sören Wetterau

Die neue Serie zu Harry Potter nimmt immer weiter Form an. Wir stellen euch die Schauspieler*innen vor, die demnächst in Hogwarts zaubern.

Harry Potter: Das sind die Stars der neuen Serie – und in diese Rolle schlüpfen sie
2027 zaubert es wieder auf den Fernsehern dieser Welt: Bei HBO und Warner Bros. entsteht derzeit eine groß angelegte Serie zu Harry Potter. Die Dreharbeiten zur ersten Staffel sind vor wenigen Wochen gestartet. Die ersten Schauspieler stehen auch schon fest. Wir stellen sie euch vor. Credit: HBO / Warner Bros. Discovery
Die Stars der neuen Harry Potter-Serie vorgestellt: Diese Gesichter werdet ihr 2027 in Hogwarts sehen.
2027 zaubert es wieder auf den Fernsehern dieser Welt: Bei HBO und Warner Bros. entsteht derzeit eine groß angelegte Serie zu Harry Potter.

Die Dreharbeiten zur ersten Staffel sind vor wenigen Wochen gestartet. Die ersten Schauspieler stehen auch schon fest. Wir stellen sie euch vor.

Credit: HBO / Warner Bros. Discovery
Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout sind das neue goldene Trio.
Die drei neuen Hauptdarsteller*innen: Arabella Stanton als Hermine Granger, Dominic McLaughlin als Harry Potter und Alastair Stout als Ron Weasley. Bei allen drei handelt es sich um Jungschauspieler, die noch über nicht die ganz große Erfahrung verfügen.

Arebella Stanton hat jedoch gleich zweimal die Rolle der Hermine inne. Neben der HBO-Serie wird sie die junge Hexe auch im kommenden Audible-Hörspiel sprechen.

Credit: Aidan Monaghan / HBO
John Lithgow wird der in Zukunft Albus Dumbledore spielen.
Mit zwei Oscar-Nominierungen, mehreren gewonnen Emmys und reichlich Erfahrung im Gepäck tritt John Lithgow die Rolle von Albus Dumbledore an.

Der aus Dexter, Konklave und How I met your Mother US-Amerikaner bindet sich mit 79 Jahren an die HBO-Umsetzung und wird zukünftig einer von Harrys wichtigsten Mentoren sein.

Credit: IMAGO / Newscom / AdMedia
Nick Frost tritt als Rubeus Hagrid in große Fußstapfen.
Er tritt in große Fußstapfen: Nick Frost, bekannt unter anderem aus Shaun of the Dead oder der Serie Into the Badlands, spielt in der Harry Potter-Serie Rubeus Hagrid.

Er tritt damit in sehr große Fußstapfen. In den Filmen hat der 2022 verstorbene Robbie Coltrane die Rolle übernommen und sich damit in die Herzen der Fans geschauspielert.

Credit: Aidan Monaghan/HBO
Paapa Essiedu wird zukünftig zu Severus Snape.
Für Paapa Essiedu wird der Gang in die Harry Potter-Serie auf keinen Fall einfach. Denn der 35-jährige Brite verkörpert Severus Snape, den Zaubertranklehrer von Hogwarts.

In den Filmen wurde er noch vom großartigen Alan Rickman gespielt, der jedoch 2016 verstorben ist. Ob Essiedu auch zum neuen Fanliebling wird? Die Zeit wird es zeigen.

Credit: IMAGO / Everett Collection
Janet McTeer ist Minerva McGonagall.
Die im September 2024 verstorbene Maggie Smith hat Minerva McGonagall quasi nahezu perfekt verkörpert. Eine Lehrerin, die zwar streng, aber auch immer fair zu ihren Schüler*innen gewesen ist.

Ihre Nachfolgerin in der Serie wird nun Janet McTeer. Die 2011 für einen Oscar nominierte Schauspielerin hat es dementsprechend nicht ganz einfach, die Fans von sich zu überzeugen. Das Talent ist aber auf jeden Fall vorhanden.

Credit: IMAGO / Capital Pictures
Schauspielerin Katherine Parkinson spielt Molly Weasley.
Als Mutter von sieben Kindern hat es Molly Weasley weder in den Büchern noch in den Filmen einfach. Aber sie ist trotzdem immer für sie da.

In der für 2027 geplanten Serie darf sich Katherine Parkinson als Weasley-Oberhaupt beweisen. Ihre Paraderolle war bisher in der britischen Sitcom The IT Crowd. 2014 konnte sie für ihre Darstellung der Jen sogar einen BAFTA-Award gewinnen.

Credit: IMAGO / NurPhoto
Tristan Harland, Gabrial Harland, Ruary Spooner und Grachi Cochrane ergänzen die Weasley Familie.
Vier Rotschöpfe auf einen Streich, das können nur die Weasleys sein. Tristan und Gabriel Harland, beide im Hintergrund zu sehen, verkörpern Fred und George Weasley in der neuen Serie.

Ganz rechts im Bild ist Ruary Spooner zu sehen, der den hochnäsigen Percy der Zauberer-Familie spielt. Links seht ihr Gracie Cochrane, welche zu Ginny Weasley wird.

Credit: HBO
Warwick Davis spielt noch einmal Professor Flitwick.
Ein echter Rückkehrer ist für die Harry Potter-Serie bestätigt: Warwick Davis schwingt abermals den Zauberstab. Natürlich erneut in seiner Rolle als Professor Flitwick. Bereits in den Filmen hat er den Hogwarts-Lehrer bestens dargestellt.

Credit: Aidan Monaghan / HBO
Bel Powley ist als Tante Petunia Dursley Harrys Erziehungsberechtigte.
Harrys Tante Petunia ist vielleicht nicht immer gut auf ihn zu sprechen, aber kümmert sich dennoch um den Sohn ihrer Schwester.

In der Serie darf Bel Powley zeigen, dass sie diese innere Zerrissenheit gut rüberbringen kann. Zuvor war sie unter anderem in The Diary of a Teenage Girl, Cold Copy und A Royal Night – Ein königliches Vergnügen zu sehen.

Credit: IMAGO / Everett Collection
Daniel Rigby verwandelt sich bald zu Vernon Dudley.
Seinen Sohn Dudley liebt er über alles, für Harry hat er selbst kaum was übrig. Vernon Dudley ist gewiss kein Fanliebling, aber gehört zur Roman- und Filmreihe fest dazu.

Kein Wunder, dass er auch in der Serie eine gewichtige Nebenrolle spielt. Dieses Mal darf sich sich Daniel Rigby (Eric and Ernie) an dem Charakter versuchen.

Sohn Dudley Vernon wird übrigens vom Jungschauspieler Amos Kitson verkörpert.

Credit: IMAGO / Capital Pictures
Paul Whitehouse darf als Argus Filch für Ordnung sorgen.
Gestatte, der neue Hausmeister von Hogwarts. Paul Whitehouse dürfte vor allem Fans des britischen Fernsehens ein Name sein, ist er doch der Erfinder der BBC-Sendung The Fast Show.

Ein Händchen für Comedy hat er im Vereinigten Königreich über Jahrzehnte unter Beweis gestellt. Für die neue Harry Potter-Serie wird er zu Argus Filch.

Credit: IMAGO / Matrix
Anton Lesser wird zum Zauberstabexperten Ollivander.
Anton Lesser ist ein starker Name, auch wenn er dem einen oder anderen nichts sofort sagt. Doch der Brite war schon in Andor, Game of Thrones, The Hollow Crown und Fluch der Karibik: Fremde Gezeigten zu sehen.

Für HBO wagt er sich nun in die Winkelgasse. Dort betreibt er als Ollivander den berühmten Zauberstab-Shop.

Credit: IMAGO / Everett Collection
Johnny Flynn übernimmt die Rolle des Lucius Malfoy.
Als George Knightley wusste Johnny Flynn in der Romanverfilmung bereits zu überzeugen. Für Harry Potter schlüpft er jedoch in eine ganz andere Rolle, die des fiesen Todesser Lucius Malfoy, Vater von Draco.

Von seinem Vorgänger, Jason Isaacs, hat Flynn bereits viele Vorschusslorbeeren geerntet. Unter anderem bezeichnete er ihn als einen „brillianten Schauspieler“.

Credit: IMAGO / Capital Pictures
Luke Thallon spielt Professor Quirinus Quirrell – zumindest eine Staffel lang.
Kein Job für die Ewigkeit: Als Professor für Verteidigung gegen die Dunklen Künste ist man in Hogwarts oft nur auf ein Jahr befristet eingestellt – ob freiwillig oder nicht.

Dementsprechend werden wir Luke Thallon wahrscheinlich auch nur in der ersten Staffel sehen. Der 29-jährige Brite wird in der Serie zu Professor Quirinus Quirrell.

Credit: IMAGO / Capital Pictures
Louis Brealey darf als Madam Hooch auf den Besen steigen.
In den Filmen war Madam Hooch nur im ersten Film zu sehen. In der Serie wird ihre Rolle voraussichtlich etwas größer ausfallen.

Dargestellt wird die Professorin, die den jungen Hexen und Zauberern das Besenfliegen beibringt, fortan von Louise Brealey. Bekanntheit erlangte die Britin unter anderem durch die Serie Sherlock.

Credit: IMAGO / Avalon.red
Bertie Carvel (The Crown) spielt Zaubereiminister Cornelius Fudge.
In The Crown hat Bertie Carvel sein Bestes gegeben, um Tony Blair darzustellen. Mit politischen Figuren kennt er sich also bestens aus.

Auch in Harry Potter darf er einen solchen Charakter darstellen. Er schlüpft in die Rolle von Zaubereiminister Cornelius Fudge, der im Laufe der Reihe zunehmend wichtiger wird.

Credit: IMAGO / Everett Collection