Harry Potter-Serie: Frische Stars, bekannte Gesichter – woher ihr die Schauspieler schon kennt

Die Harry Potter-Serie von HBO verspricht, die extrem populäre Filmreihe, die den Romanen rund um den berühmtesten Magier aller Zeiten entspringt, in einem neuen Gewand auf die TV-Bildschirme zu zaubern. Die Umhänge streifen sich dieses Mal allerdings nicht die altbewährten Darstellerinnen und Darsteller über, stattdessen schwingen Schauspielerinnen und Schauspieler, die bislang nicht im Franchise vertreten waren, die Zauberstäbe.

Ein paar frische Mitglieder des HBO-Casts stehen bereits in Stein gemeißelt, so wissen wir beispielsweise schon jetzt, wer den legendären Schulleiter Albus Dumbledore verkörpern, genauso auch, wer in der Rolle des strengen Severus Snape die Tränke und Gegengifte brauen soll. Kommen euch die Gesichter bekannt vor? Wir verraten euch im Folgenden, woher ihr die frisch gebackenen Serien-Stars kennen könntet.

Harry Potter-Serie: Die neuen Gesichter kommen euch bekannt vor? Aus diesen Filmen & Serien kennt ihr sie

Allzu viele Details zu HBOs Harry Potter-Serie sind bislang nicht bekannt – auch, wenn das Projekt bereits im Jahre 2023 offiziell angekündigt wurde. Seitdem wurde die Produktion weitestgehend in den schützenden Tarnumhang gehüllt, doch immer mal wieder kommen ein paar Informationshappen ans Licht. So auch jüngst ein paar erste Bilder, die einen ikonischen Ort aus dem Roman- und Film-Franchise zeigen, welches nun im Fernsehformat Fans aus aller Welt erneut verzaubern soll.

Anders steht es hingegen um einige markante Rollen, die mit den vergangenen Monaten und Wochen bereits eine passende Besetzung gefunden haben. Doch aus welchen bereits bestehenden Filmen oder Serien kennt ihr die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Hagrid, McGonagall und Co. ihre Gesichter und Stimmen leihen, eigentlich? Wir haben die Antwort.

Professor Albus Dumbledore – John Lithgow

John Lithgow war in seinem 79 Jahre langen Leben bereits in so mancher Film- und Serienproduktion vertreten und wusste Fans wie Kritikerinnen und Kritiker mit seinen Darbietungen stets zu begeistern. Nun darf er sich den ellenlangen, grauweißen Bart des sagenumwobenen Schulleiters Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore zurechtzupfen.

Der US-Star ist für seine britischen Rollen bekannt, was vor allem hinsichtlich der Harry Potter-Serie passend wirkt. Ihr kennt ihn womöglich aus den Serien Dexter oder The Crown oder aber aus preisgekrönten Filmen wie Interstellar oder Killers of the Flower Moon.

Professor Severus Snape – Paapa Essiedu

Obwohl er erst 34 Jahre und damit fast halb so alt ist wie die bereits verstorbene Schauspiellegende Alan Rickman, die den finsteren Severus Snape in allen Harry Potter-Filmen grandios verkörperte, setzt Paapa Essiedu den strengen Blick des Slyhterin-Hauslehrers in der HBO-Serie auf.

Die Besetzung überraschte viele Potterheads im Vorfeld – was sich auch auf das deutlich unterscheidende Aussehen beider Darsteller zurückführen lässt. Mit seinem Alter ist er allerdings wesentlich näher an der Buchvorlage des Charakters als Rickman. Ihr kennt Essiedu womöglich aus der Netflix-Anthologie Black Mirror oder dem Drama The Outrun.

Professor Minerva McGonagall – Janet McTeer

Mit Janet McTeer scheint HBO die perfekte Nachfolge von Maggie Smith, die erst im vergangenen Jahr 2024 verstorben ist, für die Rolle der strengen, aber stets gerechten und gutherzigen Minerva McGonagall gefunden zu haben.

Die 63-jährige Britin ist nicht viel jünger als Smith zum Zeitpunkt des ersten Films, kennen könntet ihr sie aus Serien wie Ozark, The White Queen oder Marvel‘s Jessica Jones. Auch in Filmen hat sie schon mitgewirkt, darunter im düsteren Disney-Märchen Maleficent oder in The Menu an der Seite von Anya Taylor-Joy.

Passend dazu: Harry Potter-Serie: Stranger Things-Star könnte ikonische Rolle übernehmen – „Wäre perfekt“

Rubeus Hagrid – Nick Frost

Kaum eine Rolle wurde so perfekt besetzt wie die von Hogwarts Hüter der Schlüssel und Ländereien, dem liebenswerten Rubeus Hagrid. Mit seiner ikonischen Darbietung konnte sich Robbie Coltrane ein für alle Mal in Hollywoods Geschichtsbücher schreiben, leider verstarb auch er bereits im Jahre 2022.

Mit Nick Frost scheint HBO allerdings einen würdigen Nachfolger für die Harry Potter-Serie gefunden zu haben. Der coole Comedian ist seinen Fans womöglich durch Edgar Wrights Blood and Ice Cream- oder Cornetto-Trilogie, bestehend aus den Filmen Hot Fuzz, Shaun of the Dead und The World’s End, bekannt, außerdem spielte er im jüngeren Star Wars: Skeleton Crew mit.

Professor Quirinus Quirrell – Luke Thallon

Wer den ersten Harry Potter-Film, den Stein der Weisen, gesehen oder die entsprechende Romanvorlage gelesen hat, weiß, welches düstere Geheimnis der recht unscheinbar und unsicher wirkende Quirinus Quirrell unter seinem großen Turban mit sich herumschleppt. In der HBO-Adaption wird der Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste vom ebenfalls eher geheimnisvollen, jungen Briten Luke Thallon gespielt.

Dieser hat bislang keine nennenswerte Serienproduktion mit seinem Namen verbuchen können, lediglich im Film The Favourite spielte er eine Mini-Rolle, die in den Credits allerdings nicht einmal Erwähnung fand. Womöglich dient die Harry Potter-Serie aber als Sprungbrett und wir können uns schon bald auf frisches Futter mit Thallon einstellen.

Mr. Argus Filch – Paul Whitehouse

Auch, wer Hogwarts hasserfüllten Hausmeister, den verbitterten Argus Filch, in der kommenden TV-Produktion spielen soll, steht bereits fest. Im echten Leben eher für sein stets gut gelauntes, zum Lachen bringendes Gemüt bekannt, schlüpft der Komiker Paul Whitehouse in das knittrige Jacket des von Regeln (und Strafen) besessenen Squibs, der sich nur für das Wohlergehen seines nicht minder fiesen Fellknäuels, Mrs. Norris, interessiert.

Dies ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Whitehouse mit dem Franchise in Berührung kommt: Schon im dritten Harry Potter-Film, Der Gefangene von Askaban, war der 67 Jahre alte Brite als Sir Cadogan zu sehen. Ansonsten kennt ihr ihn womöglich aus den Filmen Mortdecai oder Ghost Stories, während er in TV-Serien wie David Copperfield oder Agatha Christie’s Ein Schritt ins Leere mitwirkte.

Auch Harry, Ron und Hermine stehen bereits fest

Damit wären alle bislang bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler, die den beliebten Figuren der Reihe schon bald frisches Leben einhauchen dürfen, fürs Erste abgehandelt. Habt ihr eines der bekannten Gesichter unter den Umhängen und Mänteln wiedererkannt?

Wir sind gespannt, welche Stars sich dem Ensemble noch anschließen und wann HBO die schon bestätigten Darsteller und Darstellerin von Harry, Ron und Hermine für die Harry Potter-Serie endlich enthüllt.

Quellen: eigene Recherche