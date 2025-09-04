Hollow Knight: Silksong – Alles, was ihr zum meistgewünschten Spiel auf Steam wissen müsst

Nach sechseinhalb langen Jahren ist es nun wirklich beinahe an der Zeit und Hollow Knight: Silksong steht vor dem offiziellen Release.

Rückblickend fast wie ein Traum, wollen wir die Wartezeit nun endgültig hinter uns lassen und euch noch einmal gründlich auf die bevorstehende Veröffentlichung vorbereiten – inklusive genauer Launch-Uhrzeit, verfügbaren Plattformen sowie dem Preis natürlich. Und allem, was wir zum sehnlichst erwarteten Metroidvania-Sequel noch so wissen.

Release-Termin und Uhrzeit: Wann erscheint Hollow Knight: Silksong?

Nach vielen Versprechungen von Xbox, Funkstille von Team Cherry und internen Verschiebungen lüftete das australische Entwicklerteam Ende August endlich das Geheimnis und verriet, wann genau Hollow Knight: Silksong erscheint. Das finale Datum: Der 4. September.

Hier geht’s zum Release-Trailer:

Der Release ist nun also wirklich zum Greifen nah und tatsächlich ist auch schon die genaue Uhrzeit bekannt: Um 16 Uhr deutscher Zeit soll das Metroidvania auf allen Plattformen zum Herunterladen bereitstehen, einen Preload gibt es nicht. Apropos Plattformen …

Plattformen: Wer darf spielen?

Kämpfte sich der kleine Käfer in Hollow Knight 2017 zunächst nur auf den PC, um es sich dann später auch auf allen anderen Plattformen gemütlich zu machen, dürfen sich Besitzer*innen egal welcher Hardware dieses Mal von Anfang an freuen.

Lesetipp: Wann kommt unser Test zu Silksong?

So erscheint Hollow Knight: Silksong für den PC, die Nintendo Switch und Switch 2, die PlayStation 4 und 5 sowie die Xbox One und Xbox Series X|S und ist bereits jetzt verifiziert für das Steam Deck. Wer einen Rechner oder eine Konsole von Microsoft zu Hause hat, kann dank Game Pass außerdem ohne Zusatzkosten direkt reinstarten.

Preis: Was kostet Hollow Knight: Silksong?

Im Zuge der genauen Release-Uhrzeit enthüllte Team Cherry auf Twitter dann auch, wie tief ihr für Hollow Knight: Silksong in die Tasche greifen müsst. 19,99 Euro werden für das Metroidvania fällig, das sind fünf Euro mehr als beim Vorgänger. Ein Preis, den viele Fans zu günstig finden.

Story: Worum geht es im Metroidvania-Sequel?

Als Fortsetzung setzt Silksong natürlich direkt da ein, wo Hollow Knight aufgehört hat, auch wenn das wahre Ende denjenigen vorbehalten bleibt, die das finale Pantheon mit allen Bossen des Spiels bewältigt haben – oder sich auf YouTube begeben, um die anderthalbminütige Videosequenz dort zu schauen.

Fakt ist: In Silksong wird Hauptcharakter Hornet nicht mehr in Heilandsnest unterwegs sein, sondern das neue Königreich Pharoom erkunden, in dem offenbar Musikinstrumente den Ton angeben und auch Seide eine große Rolle spielt. Nicht umsonst nutzt Hornet diese, um ihre Gegner einzuwickeln. Der Name Silksong (Seidenlied) ist also buchstäblich Programm.

Auf ihrem Weg an die Spitze muss sich Hornet vielen fiesen Feinden stellen. So auch diesem Boss, der an eine mechanisierte Ameise erinnert. Credit: Team Cherry

Welche der bisher enthüllten Charaktere Verbündete und welche Feinde sind, lässt sich aus den bisherigen Trailern nur erahnen. Doch ihr Ziel steht zumindest laut Spielbeschreibung auf Steam jetzt schon fest: Die leuchtende Kapelle an der Spitze des Königreichs zu erklimmen. Was sie dort finden wird, bleibt abzuwarten; doch ihre Verbindung zu den Weavern im Deepnest könnte dafür definitiv von Bedeutung sein.

Gameplay: Was erwartet euch spielerisch?

Spielerisch wird Silksong natürlich genau wie der Vorgänger ein 2D-Metroidvania, in dem die sich die herausfordernden Jump’n’Run-Passagen mit knackigen Kämpfen abwechseln. Im bisherigen Gameplay-Material lassen sich aber schon eine ganze Menge Unterschiede feststellen, die die wendige Weberin im Gegensatz zum vorherigen Protagonisten mitbringt: ein Arsenal frischer Werkzeuge, darunter mobile Kreissägen und schwebende Dornen zum Beispiel, kleine Magmabomben oder schwebende Helferlein.

Dazu kommt, dass Hornet deutlich agiler als der kleine Käferritter ist: Sie kann sich mit ihrer Seide wie Spider-Man zu Plattformen schwingen, kraxelt an kleinen Vorsprüngen hoch und macht Salti über fiese Feinde. Davon warten natürlich auch eine ganze Reihe neuer auf euch, über 200 sollen es Team Cherry zufolge sein. Auch schwierige Bosse, die schon im Erstling für schwitzige Hände gesorgt haben, sind am Start. Hier sollen euch mehr als 40 Stück erwarten.

Ein ganzer Flohzirkus erwartet euch in Hollow Knight: Silksong! Die sprunghaften Gesellen sind wirklich zuckersüß. Credit: Team Cherry

Außerdem dürft ihr bei der Erkundung abermals nach knuffigen Käferlein Ausschau halten: dieses Mal nicht in Form von Raupen, sondern Flöhen. Für das Finden und Abliefern winken dann hoffentlich erneut saftige Belohnungen. Und die ganz Hartgesottenen unter euch dürfen sich auf eine Rückkehr des „Seele aus Stahl“-Modus freuen, bei dem euer Tod das Ende eures Durchgangs bedeutet.

Flüchtige Flöhe, ein Permadeath-Modus, knackige Bosse und knifflige Plattform-Passagen: All das erwartet euch in Hollow Knight: Silksong und zwar am 4. September ab 16 Uhr. Kommen die Stunden euch bis dahin genauso ewig vor wie uns, lohnt sich ein Blick auf unsere Top 5 der besten Metroidvanias.

