Auf Steam gekauft – und sofort bereut: Dieses Horrorspiel ist „wie ein echter Albtraum“

Sowas habe ich noch nie erlebt: Dieses Steam-Spiel ist ein Game-gewordener Fiebertraum – eine spielerisch schmerzvolle Kopfverletzung. Ich begegne einem Tankwart, der sich an seinem Tresen in kruden Verschwörungsmythen verliert. Seine Stimme klingt wie durch den Fleischwolf gedreht, wie rückwärts abgespielt – als wär’s der Mann von einem anderen Ort aus Twin Peaks. Und dann?

Dann erzählt er von Aliens, spricht Empfehlungen zur örtlichen Gastronomie aus – und fragt mich, ob ich immer schon für den Zirkus arbeiten wollte. Dann: harter Schnitt. Plötzlich sitze ich im PKW, auf einer endlosen Autofahrt. Was soll das alles? Was ist Paratopic – und wieso habe ich es mir für 5,49 Euro auf Steam gekauft? Die Antwort liefert (vielleicht) mein Erfahrungsbericht.

Ist Paratopic Kunst – oder kann das weg?

Diese und deutlich irritierendere Augenblicke reihen sich in Paratopic aneinander. Eine surreale Erfahrung, die sich „wie ein echter Albtraum“ spielt, um MandaloreGaming zu zitieren. Spielerisch gibt’s einen Walking Simulator, aber vor allem eine geballte Ladung Unwohlsein. Nachdem ich die knapp eine Stunde Spielzeit – denn länger dauert es nicht, bis die Credits über den Bildschirm rollen – heruntergerissen habe, frage ich mich: Ist das noch ein Videospiel, wenn völlig unklar bleibt, was mir erzählt wird, ein echtes Gefühl von Belohnung wegfällt, und Gameplay nicht nur zweitrangig ist, sondern kaum auffindbar ist?

Ganz am Ende werden, abhängig von Spielentscheidungen, die Steam-Achievements zusammengetragen. Credit: Serenity Forge / Arbitrary Metric, Screenshot 4P

Paratopic ist ein Stück Software, dass sich Spiellogiken entzieht, dem die Erwartungshaltung des Markts an das Produkt Videospiel wumpe ist. Es ist zutiefst desorientierend, verstörend, irritierend – wirkt, als hätte David Lynch Pate gestanden. Was mich erstmal verschreckte, mich hat zweifeln lassen, ob mein ausgegebener Fünf-Euro-Schein die richtige Investition war, hat mich im Spielverlauf in einen Strudel aus purer Beklemmung hinabgeworfen. Vielleicht ist die radikale Verweigerungshaltung von Paratopic genau das, was es dem Gebrauchsgegenstand Game enthebt, hinauf hievt in Sphären echter Kunst?

Veröffentlicht wurde Paratopic bereits 2018 vom Indie-Developer Arbitrary Metric. Ein kleines Studio, das 2021 das nicht minder originelle Exquisite Ghorpse Story herausgebracht hat, und noch dieses Jahr mit dem durchgeknallten Genre-Mischmasch Roman Sands RE:Build aufschlagen wird. Für Paratopic geht die Unangepasstheit dieser Indie-Klitsche einher mit: Fehlender Speicherfunktion, was aber egal ist, weil die Spielzeit nicht länger als eine Stunde auf die Uhr bringt.

Schwuppdiwupp: Gerade noch hat mir der Tankwart das Ohr abgekaut, schon klemme ich wieder hinterm Lenkrad. Die Szenenwechsel kommen völlig aprubt. Credit: Serenity Forge / Arbitrary Metric, Screenshot 4P

Stilistisch sind diese knapp 60 Minuten voller Jump Cuts – wenn schlagartig von einer Sekunde auf die andere Zeitsprünge und Szenenwechsel passieren. Aber das ist noch das Normalste an Paratopic.

Eine Geschichte wie zusammengekehrte Gesprächsfetzen

Im Kern ist Paratopic also ein Walking Simulator – oder vielleicht eher doch ein Anti-Walking Simulator? Wie bei den Genre-Kollegen Firewatch oder The Vanishing of Ethan Carter, liegt das Hauptaugenmerk auf dem behutsamen Erkunden der Umgebung. Wie gewohnt aus der First-Person-Perspektive, wie nicht anders zu erwarten, fällt die Interaktion mit der virtuellen Umwelt minimal aus – mit dem zentralen Unterschied, dass in Paratopic erzählerisch und spielerisch alles zerfasert.

Die Präsentation versprüht zwar den Retro-Charme der 32-Bit-Ära, gemahnt an die erste PlayStation mitsamt scharfkantiger Grafiken – deren Charaktermodelle sich gefühlt gegenseitig mit einer möglichst niedrigen Polygonanzahl unterbieten. Waschechtes Retro-Feeling will aber keines aufkommen. Eher fühlte ich mich entweder beklommen oder sogar punktuell … gelangweilt. Über allem lag ein magensaftdurchschleudernder Filter in grau-grün-braun, die Gesichter der wenigen, menschlichen Charaktere zerlaufen wie grobkörniger Pixelbrei, und die Räume sind leblos, karg, ganz und gar unbehaglich.

Sieht aus wie Interstate ’76 von Activision, ist aber Paratopic Arbitraray Metric. Credit: Serenity Forge / Arbitrary Metric, Screenshot 4P

Während meiner einstündigen Spielzeit habe ich in diesem grünstichigen Albtraum viel erlebt – aber fast nichts verstanden. Ein Konglomerat schlaglichtartiger Versatzstücke aus dem Spiegelkabinett der Lynchismen ist geblieben, das zusammengesetzt … nur teilweise Sinn ergibt? Lauter surreale Szenerien: VHS-Kassetten, die in einem Appartmentgebäude wie Rauschgift gehandelt werden. Elendig lange Autofahrten durch eine versmogte Städtelandschaft – bei denen nichts passiert und unverständlicher Palaver aus dem Radio plärrt. Solltet ihr diesem Kunstprojekt also eine Chance geben?

Anti-Spiel? Meta-Spiel? Oder doch ein Spiel, dass kein Spiel ist?

Momente wie eben beschriebene, reiht Paratopic aneinander – mit jenem eingangs erwähnten Tankstellenwart, der sich in einem Buch von Schwurbler Erich von Däniken verliert. Oder jener Aufzugshalle, wo der gerufene Fahrtstuhl mit bürokratischer Behäbigkeit hinabsinkt, mir nicht mehr übrig bleibt, als zu warten, zu warten und – richtig geraten! – nochmals zu warten. Fast schon ein Warten auf Godot – das Spiel.

Ein existentialistisches Gefühlsding: Beim Warten auf den Lift versinkt mein Blick in einem polygonalkantigen Aschenbecher. Credit: Serenity Forge / Arbitrary Metric, Screenshot 4P

Oder jene Birdwatching-Tour durch einen fast schon malerischen Fichtenwald, der einen Umweg – sofern man sich genau genug umschaut – hinunter zu einem geheimen Bunker nimmt, schließlich in der Begegnung mit einer Slenderman-artigen Gestalt gipfelt, bei der mein Herzschlag kurz einen Purzelbaum geschlagen hat. All diese ineinander verschachtelten, achronologischen Bausteine im Kopf sortiert, bleiben da drei verschiedene spielbare Charaktere für mich stehen: ein Schmuggler von Videokassetten, eine Auftragskillerin und eine Vogelforscherin.

Und die Handlung? Könnte irgendwas mit fliegenden Untertassen zu tun haben – oder auch nicht. Am Ende der nicht mal eine Stunde Spielzeit jedenfalls wurde jemand grausam ermordet. Hurra! Die Story scheint in Fahrt zu kommen – doch genau da, wo andere Geschichten jetzt richtig loslegen würden, fällt bei Paratopic der Vorhang. Was bleibt, ist das unpräzise Gefühl, ob der Tankwart vielleicht doch mehr wusste, oder die überall verteilten Windmühlen-Symbole Antworten liefern könnten.

Okay, Paratopic kann auch Pixelpanorama – aber das ist die Ausnahme von der Regel. Credit: Serenity Forge / Arbitrary Metric, Screenshot 4P

Bereut habe ich meine auf Steam für Paratopic hingeblätterten 5,49 Euro zuerst schon – aber jetzt so in der Rückschau betrachtet: War dieses mysteriöse Kunstwerk eines der faszinierendsten Begegnungen mit dem Medium Videospiel, das manche aus naheliegenden Gründen hassen werden – aber an Kuriosa Interessierte könnten es lieben.

Ich aber fühle mich auf eine fantastische Reise pickepackevollgepackt mit Paranoia mitgenommen. So mag ich das. Und freue mich auf Paratopic: Overdub, das für September dieses Jahres angekündigt wurde. Apropos Gaming-Fundstücke: Das sind die 10 besten Steam-Spiele laut Userbewertung.

Quellen: Steam / Arbitrary Metric, YouTube / @MandaloreGaming