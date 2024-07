Capcom hat Mega Man weiterhin im Blick – und hoffentlich nicht nur mit dem Fernglas

Jüngst hat der Spielehersteller Capcom eines seiner jährlichen Shareholder-Meetings abgehalten. Dabei gab es auch eine Fragerunde, in der Interessierte sich über laufende Projekte und Pläne zu den IPs der japanischen Entwicklerfirma erkundigen konnten.

In nur einem kurzen Statement, ja fast nur einem Nebensatz, der jedoch absolute Unmissverständlichkeit suggeriert, wurde mit Mega Man einer der ältesten und renommiertesten Charaktere Capcoms abgehandelt. Aber selbst das lässt mich hoffen.

Fortlaufend neue Mega Man-Spiele? Ja, bitte!

Street Fighter 6 bekommt stetige Updates und DLCs, Dragon’s Dogma 2 begeisterte im Frühjahr viele RPG-Fans und mit Monster Hunter Wilds steht 2025 ein neuer Ableger der beliebten Reihe an. Doch weit und breit ist nichts zu sehen vom „Blue Bomber“ – seit Jahren nicht. „Bitte sagen Sie, welche Pläne sie für die Mega Man-Reihe haben“, lautete eine Frage beim 45. Shareholder-Meeting von Capcom. Und die Antwort war so kurz wie nichtssagend, und ließ mich gleichzeitig aufhorchen.

„Mega Man ist eine unsere meist geschätzten IPs und wir überlegen, wie wir dafür fortlaufend Spiele entwickeln können.“ Capcom

Ja, das möchte ich auch hoffen! Schließlich ist es schon sechs lange Jahre her, seit es das letzte vollwertige Mega Man-Spiel gab. Danach kamen noch einige Legacy Collections für Battle Network und Mega Man Zero/ZX, aber selbst die konnten nicht dasselbe Feuer in mir entfachen, wie einst die Classic- und Mega Man X-Kollektionen.

Die Spielzeugwelt von Top Man in Mega Man 3 (NES), einer der besten Einträge in der Reihe. (Credits: Capcom)

Wie viele Spiele des blauen Roboters existieren ist mittlerweile kaum noch zu erfassen – in der klassischen (und für mich wahren) Reihe sind es elf Teile, die zwischen 1987 und 2018 für verschiedene Plattformen erschienen sind – ebenfalls erwähnenswert natürlich das erste „Spin-off“, Mega Man X, das ab 1993 eine neue und fortgeschrittene Ära der Reihe einläutete.

Bei Fans immer noch eine der beliebtesten Reihen

In einer Fan-Umfrage zu Capcom-Spielen und -Charakteren ist Mega Man auf Rang zwei der beliebtesten Spielereihen zu finden, weit vor Street Fighter oder Monster Hunter. Gleich drei Charaktere des Franchise sind in den Top 10 der liebsten Capcom-Figuren anzutreffen. Fast 64.000 Teilnehmer*innen der Umfrage wünschen sich ein Sequel in der Reihe (nur Dino Crisis liegt bei der Frage vor Mega Man). Die Beliebtheit kommt nicht von ungefähr – immerhin ist einer der Mega Man-Teile für viele Gamer*innen das erste Capcom-Spiel, das sie gezockt haben.

Auch Remakes einiger älterer Teile stehen hoch in der Gunst vieler Fans – und so interessant es wäre, Mega Man 2 oder 3 im Stil von Teil 11 zu sehen, hat die Reihe ja sogar gezeigt, dass neue Spiele im alten Stil genauso gut funktionieren. So wurden Mega Man 9 und 10 (2008, 2010) zwar für die damals aktuelle Konsolen-Generation, aber im kultigen Retro-Stil der NES-Ära veröffentlicht. Besonders Mega Man 9 war mit seinem klassischen Gegnerdesign, der reduzierten Gameplay-Möglichkeiten und dem catchy Soundtrack eine überraschende Reise in die Vergangenheit.

In Mega Man 7 (SNES) bekam der Grafikstil erstmals eine Generalüberholung – der Blue Bomber und seine Gefährt*innen wirkten moderner und dynamischer. (Credits: Capcom)

Nachdem sich Capcom mit Mega Man 11 wieder in eine modernere Richtung bewegt hat, ist anzunehmen, dass man mit dem zwölften Teil ähnlich verfahren könnte. Und ich sehne den Tag herbei, an dem die ersten Entwürfe für neue Robot Master durch das Internet streifen. Oh, ich werde auf jeden Fall eine Top-10-Liste der besten Endgegner erstellen – und vielleicht sogar eine mit den besten Levels? Oder Waffen? Oder lächerlichsten Designs? Auswahl gäbe es für alle Kategorien reichlich.

Es ist jedenfalls schön zu hören, dass der „Blue Bomber“ bei der Fangemeinschaft nicht in Vergessenheit gerät und auch Capcom selbst stets im Hinterkopf zu haben scheint, wie man die Reihe weiterführen und entwickeln könnte. Ich bin auch jeden Fall immer bereit, tief in die Materie einzutauchen! Denn auch mein erstes Capcom-Spiel (und sogar eines meiner ersten NES-Spiele) war Mega Man 3. Welches andere Capcom-Franchise unserer Meinung nach auch wieder auferstehen sollte, könnt ihr hier lesen.

