Digimon Story Time Stranger: Lohnt sich das Rollenspiel für Neulinge?

Digimon Story Time Stranger erobert gerade nicht nur Steam im Sturm, wie die Zahlen gleichzeitiger Spieler*innen und Verkaufscharts zeigen. Das Rollenspiel wirft auch die Frage auf, ob es sich als Einstieg in die wundersame Welt der Digimon eignet.

Bevor wir uns mit der Beantwortung beschäftigen, vorab noch ein bisschen Kontext für meine Erfahrung mit dem Pokémon-Rivalen. De-Digitieren wir also mein 30-jähriges Ich zurück in seine Rookie-Form, beleuchten meine ersten Berührungspunkte mit der Reihe und klären dann, ob mich Digimon Story Time Stranger nach gut zehn Stunden als perfektes Versuchsobjekt begeistern kann – oder eher enttäuscht zurücklässt.

Vor Digimon Story Time Stranger: Mein erster Kontakt

Obwohl meine Kindheit vorwiegend von Nintendos Taschenmonstern geprägt worden ist, hatte ich auch schon als kleiner Knabe Kontakt mit Digimon, und zwar vorwiegend in zweierlei Hinsicht. Zum einen besuchte ich des Öfteren einen Kindheitsfreund, mit dem ich zusammen auf seiner PlayStation Digimon World spielte. 24 Jahre vor dem Release von Digimon Story Time Stranger waren wir heillos damit überfordert, dass unser Agumon ständig auf Toilette musste und sich früher oder später in den lebenden Kackhaufen Sukamon verwandelte.

ToyAgumon existierte leider noch nicht, als ich in meiner Kindheit Digimon geschaut, gehört und gespielt habe. Schon jetzt eines meiner liebsten Monsterchen. Credit: Akiyoshi Hongo / Toei Animations / Media.Vision Inc. / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Zum anderen besaß ich in meinen jungen Jahren die ersten beiden Folgen von Digimon als Hörspielkassette und erlebte den Beginn der Saga rein auditiv. Wie Tai, Matt, Sora, Izzy, Mimi, Joe und T.K. urplötzlich in die Welt der Digimon transportiert wurden, dort ihre treuen Partner finden und gegen Kuwagamon und Shellmon bestehen müssen, ist mir durch wiederholtes Hören nahezu ins Gehirn gebrannt – ganz besonders die Zeile „Level Ausbildung, Attacke Seifenblasen“ oder Ausrufe wie „kleine Flamme“, „kleines Feuer“ und „magisches Feuer“.

Danach war jahrelang Funkstille. Ein ehemaliger Mitbewohner überzeugte mich zwar, mir die Digimon Adventure tri.-Filme reinzuziehen, außerdem stolperte ich irgendwann über ein paar stark beschädigte Sammelkarten und klar, Songs wie „Leb deinen Traum“ oder „Wir drehen auf“ finden alle naselang wieder ihren Weg in meinen Kopf. Doch ansonsten hatte ich der Reihe und auch den Videospielen den Rücken zugekehrt – bis hin zu Digimon Story Time Stranger.

Hah, den kenne ich doch! Kuwagamon treibt auch in Digimon Story Time Stranger sein Unwesen und ist noch genauso böse wie damals. Credit: Akiyoshi Hongo / Toei Animations / Media.Vision Inc. / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Bis heute weiß ich nicht, was es mit den mysteriösen Telefonzellen in der Welt der Digimon auf sich hat, aber die bizarren Kreaturen faszinieren mich noch immer irgendwie, und waren Grund genug, mit Digimon Story Time Stranger einmal genauer anzuschauen. Als JRPG-Fan werde ich einfach nicht müde von rundenbasierten Kampfsystemen und während ich weiter auf Persona 6 warte, schien mir der frische Ableger eine geeignete Ablenkung zu sein.

Schwach angefangen, stark angezogen

Also gesagt, getan; und trotz jahrelanger Abwesenheit hat mich der Sprung ins kalte Wasser überraschend warm empfangen. Kleine Kritik gleich zu Beginn: Die Story ist zwar so simpel, dass ich mich auch ohne Vorwissen zurechtfinde, aber dementsprechend bislang leider recht nichtssagend und wenig packend. Als Agent einer Geheimorganisation bin ich mit der Untersuchung von Anomalien beauftragt und die stehen ganz offenbar in Verbindung mit den Digimon.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, laufe ich in den ersten fünf Stunden vor allem durch die Kanalisation von Tokyo: Das Dungeon-Design lässt zu Beginn zu wünschen übrig, wird später aber glücklicherweise deutlich besser. Die Handlung will mich allerdings noch nicht so recht motivieren, die zunächst blassen Charaktere sind keine große Hilfe. Doch dann geht es endlich in die Welt der Digimon und die bisherigen Zweifel sind schnell vergessen.

Auf dem Rücken von Kabuterimon durch Central Town fliegen – da lasse ich das etwas lahme Intro doch gerne hinter mir. Credit: Akiyoshi Hongo / Toei Animations / Media.Vision Inc. / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Die von zahlreichen Kreaturen bevölkerten Straßen der Stadt Central Town sind optisch um Welten spannender als das generische, klinisch-sterile Tokyo oder die braun-grauen Gänge unter der Erde. Bunt bemalte Häuser stapeln sich wie Bauklötzchen, während dahinter der gleichermaßen kristallblaue Ozean und Himmel um die Wette funkeln und ein gigantischer Funkturm meinen Blick einfängt. Hier bleibe ich gerne stehen, bewundere die Architektur und halte nach Digimon Ausschau, die ich aus meiner Vergangenheit wiedererkenne.

