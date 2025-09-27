Für Animal Crossing-Fans: Diese bevorstehenden Veröffentlichungen müsst ihr euch unbedingt merken

Fans von Animal Crossing machen gerade eine schwere Zeit durch. Der Release des letzten Serienteils ist mittlerweile so lange her, dass diesem allmählich die Luft ausgeht. Aus dem Rampenlicht der größeren Öffentlichkeit ist dieser zumindest schon längst gerutscht, seine Glanzzeiten aus der Pandemie sind abgeschlossene Vergangenheit.

Wird also höchste Zeit, dass Nintendo Neues liefert. Vor allem jetzt, da mit der Nintendo Switch 2 eine brandneue Plattform mit neuen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Aber der Videospielkonzern bleibt still, hoffnungserweckende Prognosen zu ersten Erwähnungen eines weiteren Teils verliefen bisher alle im Sand. Wer sich seine Dosis Animal Crossing-Feeling dadurch nicht verwehren lassen will, muss sich also anderswo umschauen. Praktisch also, dass die Konkurrenz gerade vielfach in die Lücke springt, welche das Original gerade offen lässt. Die dabei entstehenden Spiele möchten wir euch hier einmal vorstellen.

Neu angekündigte Spiele wie Animal Crossing: Animula Nook

Die Parallelen zu Animal Crossing sind allein an Hand des Namens von Animula Nook schwer zu übersehen. Nicht nur hat man das erste Wort stark in die Richtung gebogen, ohne es dabei direkt zu übernehmen, auch der Name des wohl bekanntesten Charakters aus Nintendos beliebtem Lifesim-Game, Tom Nook, ist darin verbaut. Trotz dieser deutlichen Annäherung ist Animula Nook alles andere als eine dreiste, faule Kopie.

Das ist zumindest der Eindruck nach dem ersten Trailer und einem fast zehnminütigen Gameplay-Video, welche seit der Bekanntmachung auf der diesjährigen Tokyo Game Show aufrufbar sind. Wie darin schnell zu erkennen ist, erkundet ihr hier die Welt in Schrumpfgröße, sodass selbst eine Rolle Klebeband für euch zur Versteckmöglichkeit wird. Mit den Alltagsgegenständen in eurer zu Erkundungstouren einladenden Umgebung bastelt ihr euch durch deren Umfunktionierung ein gemütliches Zuhause und gestaltet einen ganzen kleinen Ort.

Hier das Gameplay-Video zu Animula Nook:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem trefft ihr auf alle möglichen potenziellen Freund*innen, darunter humanoide Wesen und auch seltsame Kreaturen, die wie es aussieht zum Großteil Tieren nachempfunden sind. Euer frei gestaltbarer Avatar kann ich verschiedenster Weise mit ihnen interagieren, ihnen zum Beispiel Geschenke machen, und damit die gemeinsame Bindung stärken. Besonders durch seine niedliche Optik besticht Animula Nook, in die sich auch das katzenartige, aber kugelrunde Begleittier der Spezies Wupa wunderbar einfügt.

Leider ist mittlerweile noch kein Releasedatum zu Animula Nook bekannt, nicht mal das Jahr hat LilliLandia Games verraten. Doch zumindest über die angedachten Plattformen wissen wir schon jetzt Bescheid: Es soll für PC, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 erscheinen. Bei Steam ist es bereits mit einer eigenen Seite gelistet.

Lesetipp: Was jetzt schon zum neuen Animal Crossing vermutet wird

Petit Planet

Auch HoYoverse, in erster Linie bekannt für das Anime-Gacha-Game Genshin Impact, wittert seine Chance, in das Genre der Lebenssimulation einzusteigen. Der von ihnen präsentierte Eintrag nennt sich Petit Planet und hüllt sich in ein kosmisches Setting aus kleinen Planeten, die ihr pflegt und miteinander verbindet, bis ihr eine eigene Galaxie daraus gebastelt habt. Ausgehend von dem eigenen Heimatrund erkundet ihr das All und trefft dabei auf anthropomorphe Tierwesen, denen ihr über Gespräche, Geschenkaustausch und einzigartigen Interaktionen näherkommt.

Hier ein Trailer zu Petit Planet:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu eurem täglichen Beschäftigungen gehören neben dem Aufbau von Freundschaften unter anderem auch Angeln, Kochen, Crafting, Landwirtschaft, Sammeln von Strandgut und das Abbauen von Ressourcen. Dabei hat auch eure Kreativität genügend Raum, um sich zu entfalten. Stellt eigene Outfits zusammen, befasst euch mit der Gestaltung eurer Inneneinrichtung und überlegt euch, wie die Umgebung auf der anderen Seite eurer Fenster am besten aussehen soll. Und über Luca, das Vitalitätssystem eines Planeten, dürft ihr auch Himmel, Erdreich und Strände nach Belieben anpassen.

Wenn euch der Sinn nach Abenteuer steht, könnt ihr in euer Space-Autochen steigen und ins Unbekannte aufbrechen, um dort auf seltene Kreaturen, versteckte Rezepte oder ungeahnte Bekanntschaften zu stoßen. Petit Planet hat ebenfalls noch keinen Releasetermin, doch Anmeldungen für die Beta oder Vorregistrierungen sind auf der Webseite bereits möglich. Wenn ihr einen PC oder ein fähiges Mobilgerät besitzt, erfüllt ihr alle Voraussetzungen, um dabei zu sein. Wie andere Titel von HoYoverse wird es vermutlich auch dieses Spiel nämlich kostenfrei mit käuflichen Inhalten geben.

Palworld: Palfarm

Hinter dem Namen Palworld steht der berüchtigte Pokémon-Konkurrent, dessen Anlehnung an Nintendos Monstersammel-Reihe ihm rechtlich ein paar Probleme eingeheimst hat. Doch davon lässt sich das Team bei Pocketpair nicht dabei bremsen, ihre Marke zu erweitern und in ein neues Genre vorzudringen: Gemütliche Farming-Spiele. Palfarm heißt der Ableger passenderweise und ist vor allem für solche Personen interessant, die in ihrem Animal Crossing-Erlebnis gerne eine Portion des Bauernhoflebens à la Stardew Valley und Co. untergemischt haben.

Auf den ersten Blick fallen aber eher Parallelen zu ersterem Kandidaten auf. Zum Beispiel sehr deutlich in den gezeigten Sprechblasen inklusive des Fonts, oder der Spruch von Pal Cattivo zu Anfang des Trailers, in dem er davon spricht, seine Schulden abbezahlen zu müssen. Wie ihr merkt, die Pals sprechen diesmal mit euch, treten beispielsweise als Ladenbesitzerin oder Schmied auf. Ähnlich wie bei Animula Nook und Petit Planet lassen sich Geschenke einsetzen, um eine Verbindung zu festigen. Ansonsten lernt man sich auch bei der gemeinsamen Arbeit besser kennen.

Hier ein Trailer zu Palworld: Palfarm

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer auf ein vollkommen harmloses Cozy Game hofft, ist hier allerdings an der falschen Adresse. Auch wenn Pocketpair betont, dass die Pals hier nicht zur Weiterverarbeitung in Fleischprodukte vorgesehen sind, gibt es dennoch feindlich gesinnte Monster, die eure Farm mit Schusswaffen überfallen können und deren Beseitigung, na ja, tierische Produkte abwirft? Außerdem soll es einen Schwarzmarkt geben, der im Trailer von einem gruseligen Gesellen repräsentiert wird, der wohl Lust auf eine Runde Russisch Roulette hat.

Unser dritter Listeneintrag hat leider ebenso keinen Releasetermin und auch kein Releasejahr. Als Plattform ist bisher nur der PC bekannt, auf Steam findet ihr bereits einen Shop-Eintrag für eure Wunschliste. Selbst wenn noch eine ungewisse Wartezeit auf alle drei Kandidaten bevorsteht, ist es wahrscheinlich, dass diese trotzdem noch vor dem nächsten Animal Crossing das Licht der Welt erblicken. Der einzige Trost: Es kommen immer noch neue Animal Crossing-Lego-Sets raus.

Quellen: YouTube / IGN, Pressemitteilung HoYoverse, planet.hoyoverse.com, Steam / Animula Nook / Palword: Palfarm