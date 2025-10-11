Für Playstation 5 erscheint endlich dieser Klassiker mit Grafik-Upgrade – doch eine große Sorge bleibt

Ach, Paris im Herbst – und Baphomets Fluch 2 am Bildschirm. Frage: Wie ich das finde, wenn jetzt sogar zu der Fortsetzung eines meiner absoluten Lieblingsspiele ein Remaster … also, eine kernsanierte Neuauflage herannaht? Das heißt, halt so ein weiteres Wir-pusten-bei-diesem-unsterblichen-Klassiker-die-Spinnweben-weg-und-bitten-erneut-zur-Kasse-Projekt?

Die Antwort: Nun ja, ich find’s bombe, um’s unverblümt zu sagen, sosehr 2026 Broken Sword 2: The Smoking Mirror, so die englischsprachige Betitelung, die Remastering-Behandlung erfährt. Und endlich auch neue Gamepad-Generationen auf PlayStation 5 & Co. mit Journalistin Nicole „très chic“ Collard und dem ewigen Touristen George „Ziegenrätsel“ Stoppard pointiert klicken. Leider, leider, leider schlummert unter der Vorfreude ein unschöner Verdacht …

Baphomets Fluch 2 – Schlechter als das Original, trotzdem eine Genre-Granate

Das war ja mal sowas von keine Überraschung, als jetzt der Ankündigungstrailer zu Baphomets Fluch 2 über die Monitore flimmerte. Schließlich ist Revolution Software und somit Franchise-Übervater Charles Cecil nicht gerade bekannt dafür, mit Remastering-Kladderadatsch und Fortsetzungs-Orgien altehrwürdiger Spiele zu sparen – und das meine ich weniger despektierlich, als es sich anhört. Baphomets Fluch 5 habe ich geliebt, geliebt und nochmals geliebt, Beyond a Steel Sky mindestens begrüßt – und jetzt bei diesem Trailer sind mir die Augen regelrecht übergegangen. Aber seht selbst …

Zum Abspielen Klicken – aber das können Point-and-Klicker*innen ja:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um’s in dürren Worten zu sagen: Endlich sieht Baphomets Fluch 2 so gut aus, wie ich mich daran erinnere. Ein Alleinstellungsmerkmal dieser Oldschool-Adventures waren ja jeher liebevoll handgezeichnete Charaktere, die vor noch liebevoller gezeichneter Kulissen so geschmeidig durch Paris, Marseille, London und karibische Inselparadiese laufen, als wärs ein Disney-Filmchen aus den goldenen Zeichentrickjahren. Genau so, nur noch einen Pinselstrich besser, sieht der – Bitte nicht husten! – rauchende Spiegel nun aus.

Aber Jux beiseite: Die Kommentierenden unter dem YouTube-Clip fallen in meinen Tenor ein: „JAAAA!!! Nehmt mein Geld, nehmt es einfach“ oder „Ein weiteres Meisterwerk von Revolution Software“ beweisen das. Unter all die Jubelschreie schummeln sich dennoch klitzekleine Bedenken – die Baphomets Fluch-Mastermind Carles Cecil jüngst in einem Interview höchstpersönlich aufs redensartliche Tapet gebracht hat.

Lesetipp: Test zu The Drifter – denn Point-and-Klickerein leben weiter

Natürliche Intelligenz: „Hui!“, Künstliche Intelligenz: „Pfui!“

„Ich bin zuletzt ein wenig in Schwierigkeiten geraten, als ich über KI gesprochen habe“, sagt Cecil etwas zerknirscht bei Minute drei, Sekunde 30 seines Interviews auf dem YouTube-Kanal Cressup. Und stellt im nächsten Atemzug klar, wie er und sein Team im Falle von Baphomets Fluch 2 vorgehen werden: „[…] bei Broken Sword 2 haben wir uns gesagt: ‚Wir machen es einfach, indem wir auf Künstler und Animatoren zurückgreifen – und KI nicht mal in Betracht ziehen‘.“

So sehr nach Urlaub sah das 2010 aus – als Revolution Software den Spiegel der Finsternis nochmal ausgepackt hat. Credit: Revolution Software Ltd via Steam

Wie Cecil bei diesen Worten das Gesicht verzieht, lässt keinen Zweifel darüber: Uns erwarte mitnichten die AI-Slop-Version eines Klassikers. Eines solchen Klassikers wohlgemerkt, der zwar George und Nico auf der Jagd nach Maya-Artefakten durch eine internationale Verschwörung peitschte, aber (vermutlich nicht nur in meiner) Erinnerung gegenüber dem originalen Baphomets Fluch zurückstecken musste.

Schmälert das meine Vorfreude auf Baphomets Fluch 2: Reforged und ein Wiedersehen mit dem dynamischen Detektiv-Duo George und Nicole? Ach, i wo … so ein klasse Klassiker-Knüller im neuen Kleidchen geht immer für mich – das steht für mich schon seit dieser augenzwinkernden Anspielung des Baphomets Fluch-Majestros fest.

Quellen: YouTube / @RevolutionSoftwareOfficial, @Alan_Taylor, @dazsin, @Cressup