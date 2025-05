Darum hat mich “die beste Half-Life-Mod auf Steam” komplett aus den Latschen gekippt – beeindruckende Mega-Mod

Als hätte das originale Half-Life nicht schon mit Opposing Force eine hervorragende, mit Blue Shift eine mittelprächtige, Erweiterung bekommen, ist Ende Dezember mit Delta Particles eine Full Conversion Mod aufgeschlagen, die sich nahtlos in diese erste Valve-Shooter-Riege einreiht. Zugleich genug Neuheitswerte liefert, um nochmal Spieler*innen der ersten Resonanzkaskade vor die Bildschirme zu locken.

Wer nicht nach Black Mesa, dafür in die Delta Base aufbrechen möchte, um dort ein bislang ungeschriebenes Kapitel der Half-Life-Geschichte aus einem neuen Blickwinkel zu erleben, sollte sich diese Mammut-Modifikation unbedingt auf die Festplatte ziehen. Denn nebst Gold Source-Nostalgie, gibt’s auch spielerisch schlagkräftige Innovationen in die Hände gedrückt …

Was kann die Half-Life-Mod Delta Particles – und was nicht?

Wir erinnern uns: Als Physik-Doktor und Brechstangen-Heros Gordon Freeman schubsten wir 1998 einen außerirdischen Kristall durch die Experimentierhalle – was eine Resonanzkaskade zur Folge hatte, ein Dimensionen-Tor zur Alien-Welt Xen aufriß. Der Rest ist als Black Mesa-Vorfall in die Gaming-Geschichte eingegangen. Delta Particles knüpft erzählerisch am selben Punkt an. Als Nick Farrell komme ich morgens in der Delta Base Research Facility im Bundesstaat Nevada an – während parallel gerade ein gewisser Gordon Freeman in New Mexico munter ans Werk geht …

Mit Half-Life (1998) für kleines Geld in der Steam-Bibliothek, geht’s direkt kostenlos mit Delta Particles los – wie auch im nachstehenden Trailer:

Wie schon im Original, schlurfe ich durch eine Forschungsstation, lande nach einigen Spielminuten in einer größeren Halle, worin ein wissenschaftliches Experiment mit einem Xen-Kristall durchgeführt wird, schiefgeht – und anschließend die Hölle losbricht. Womit Delta Particles brilliert, mich von Sekunde eins an den Monitor fesselt, lässt sich an zwei Fingern abzählen. Erstens: Die Modifikation fühlt sich authentisch nach einem brandneuen Half-Life-Abenteuer aus den tiefsten 90er-Jahren an.

Von gescripteten Zwischenfällen, wenn ich beispielsweise einen Sicherheitsmann hinter einer Glasscheibe erhasche – der Beste im nächsten Augenblick von einem Vortigaunt-Alien zerlegt wird. Zudem, die Level-Architektur ist so miteinander verzahnt, dass ich bisher stets ein deutliches Gefühl von Progression hatte.

Was in Half-Life 2 zu Verbündeten werden sollte, schleudert uns in Delta Particles noch seine Lichtblitze entgegen: die glubschäugigen Vortigaunt-Aliens. Credit: Valve / Yuri Epifantsev

Beispielweise dann, wenn mich rotierenden Ventilrotorblätter in einem Lüftungsschacht am Weiterkommen hindern, ich deshalb den Umweg über einen Fahrstuhlschacht nehme, um – mehrere Spielminuten und weggebürstete Houndeyes-Köter und Headcrab-Zombies später – die Stromzufuhr des Ventilators zu finden und endlich abzuschalten. Wobei uns die Kopfkrabben zu Finger zwei bringen …

Gunplay Reloaded: Alte Wummen machen neuen Krach

Denn neben neuen Gegnertypen, wie dem sprintenden Headcrab-Zombie, ist vor allem das grundsanierte Gunplay aus Delta Particles verblüffend. Nebst der Tatsache, dass altgediente Schusswaffen wie Pistole oder Schrotflinte merklich mehr Durchschlagskraft mitbringen, wurden auch nigelnagelneue Meuchelpuffer wie Desert Eagel oder Barrett M82 dem Arsenal hinzugefügt. Alleine beim sekundären Feuermodus der Standard-Pistole hat es mich gefühlt direkt aus dem HEV-Anzug gefegt.

„Die beste Half-Life-Mod auf Steam” titelte der YouTuber Lucia – und war ebenfalls begeistert:

Nach Betätigung der rechten Maustaste, gibt Nick Farrell nämlich stakkatoartig drei Schüsse direkt hintereinander ab – macht damit nicht nur richtig viel Lärm, sondern pflückt auch den neuen Kurzstreckensprinter-Zombies schneller die Headcrabs vom Kopf, als Alyx Vance „Gravity Glove“ buchstabieren kann. Entsprechend zahlreich ist dann auch das Alien-Getier. So ist es mir passiert, dass urplötzlich von links, rechts, vorne und überhaupt Houndeyes-Hündchen und Bullsquid-Kopffüßler auf mich zuströmen, während ich eifrig Gebrauch vom sekundären Feuermodus mache.

Kein Vergleich zu den belebten NPCs aus Half-Life 2, dafür stocksteif und mimisch hart, bringt die Mega-Mod neue Charaktermodelle. Credit: Valve / Yuri Epifantsev

Fazit für „beste Half-Life-Mod“

Anders gesagt: Zwar habe ich bislang erst knapp 70 Minuten in Delta Particles verbracht, doch diese könnten mich bereits königlich unterhalten, mir dieses ganz besondere Half-Life-Feeling der allerersten Stunde bescheren – gewürzt mit einer Messerspitze Neuerungen, wie das frisch aufgerollte Gunplay mitsamt Brachial-Faktor. Ob diese Full Conversion Mod, die ich jedem Half-Life-Fan nur wärmstens als Herz legen kann, wirklich das Prädikat „beste Half-Life-Mod“ verdient?

Wird sich nach dem Durchspielen zeigen – und auch, ob Delta Particles das Kopf-and-Kopf-Rennen mit Half-Life Extended bestehen kann. Einer weiteren, aktuellen Modifikation für den Shooter-Klassiker, die schwer für Begeisterung sorgt.

