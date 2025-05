Warum InZOI niemals das neue Sims sein wird 

Seit der Spielankündigung bis hin zum Early Access konnte ich es kaum erwarten, endlich InZOI auszuprobieren. Um ehrlich zu sein, warte ich schon lange auf eine Sims–Alternative. Seit Sims 3 gibt es einfach viele Dinge, die ich vermisse – und es ist nicht nur die Open World.

Ist InZOI wirklich besser als Sims?

Die Sims-Community streitet sich über dieses Thema. Ob bei Steam oder Reddit – während einige das Aus für Reihe von EA sehen, sind andere sich ziemlich sicher: InZOI wird definitiv nicht das neue Sims.

Was alle gemeinsam haben: Den Wunsch nach einer Lebenssimulation, die viel bietet, divers ist und einen fordert – am besten mit einer Open World. Ob Karrierewünsche; Haushalte, die über Generationen aufgebaut wurden; realistische Gespräche oder einfach das Bauen der krassesten Gebäude – am liebsten sollte alles in einem Spiel möglich sein, aber auch recht simpel bleiben. Und das ist schwierig in einem Spiel zu verbinden.

InZOI vs. Sims – Ist das vergleichbar?

InZOI ist ein sehr komplexes Spiel. Es ist nicht nur eine Lebenssimulation, sondern auch ein Städtebau-Simulator. Und es gibt auf jeden Fall schon einige Dinge, die mich als Simmer sehr abholen und gleichzeitig wirklich fertig machen.

1. Benutzeroberfläche

Eieiei: Es hat wirklich eine kleine Ewigkeit für mich gedauert, bis ich InZOI verstanden habe – wenn ich’s überhaupt wirklich durchblickt habe. Ich habe nicht nur die Lebenssimulation, spielbare Charaktere, ein Karma-System, sondern kann auch die ganze Stadt verändern. An der Stelle frage ich mich, warum InZOI die ganze Zeit nur mit Sims verglichen wird und nicht mit City Skylines oder anderen City-Building-Games.

Aber ich muss sagen, das Spiel spricht für sich – es bietet definitiv eine beeindruckende Bandbreite für Spieler*innen, mit vielen verschiedenen Interessen. Ihr habt mehr Bock, eine Stadt zu bauen? Let’s go. Ihr wollt eine Familie gründen und die Karriereleiter hochklettern? Warum nicht? Doch der Weg dahin ist auf jeden Fall nicht so simpel.

Schauen wir das CC an, stolpere ich zum Beispiel darüber, dass ich zwischen Accessoires und Outfits hin und her wechseln muss, anstelle dass diese einfach als eigene Outfit-Kategorie verwendet werden können. Während des Spielens hingegen ist vor allem die Zoi-Karte für mich super verwirrend, vor allem durch die verschiedenen Untermenüs. Möchte ich einfach nur die Ambitionen von meine Zoi anschauen, werden mir alle Ambitionen die es im Spiel gibt angezeigt. Anfangs war ich auch mehrmals durcheinander welche Einstellungen ich jetzt über mein Telefon, über die Stadtbearbeitung oder das Spielmenü machen muss. Zeit wird das alles natürlich greifbarer machen.

Im Gegensatz zu Sims empfinde ich die Benutzeroberfläche von InZOI zum Teil doch als recht unübersichtlich und anfangs auch nicht intuitiv. Ich frage mich, ob das an meiner Sims-Erfahrung liegt und ob Neulinge des Genres damit besser klarkommen als ich.

Lesetipp: Die Sims: Neues Spiel enttäuscht schon vor Release – „Eine verdammte Tragödie“

2. InZOIs Gameplay nervt

Es ist lustig, weil ich wirklich dachte: „Das wird es sein. Mein Highlight in InZOI: Figuren selbst steuern und Auto fahren. Wie cool ist das bitte?“

Umso größer die Enttäuschung. Meine Hand verkrampft sich komplett, wenn ich versuche, dass mein Zoi rennt, weil ich irgendwie vier Finger gleichzeitig benutzen muss und auch noch die Kamera mit meiner Maus steuere. Wenn ich auf das eigene Steuern verzichten möchte, kann ich nicht einfach auf den Boden klicken und mein Zoi läuft dorthin, sondern ich muss die Stelle anvisieren und nochmal spezifisch auswählen, dass dorthin gelaufen werden soll.

Die Bewegungen sind leider auch noch sehr ruckelig und alles andere als geschmeidig, was sicherlich auch am Early-Access liegt. Dasselbe gilt fürs Autofahren. Dass man dann sogar nur mit 20 km/h unterwegs ist, macht auch keinen Bock und es gibt einfach keine Map, die einem eine Übersicht gibt, wo lang ich fahren muss, um zu meinem Ziel zu kommen. Und urplötzlich ist da eine blaue Wand vor mir und ich bin in einer Sackgasse, weil die Welt zu Ende ist. Vielleicht bin ich auch zu streng, weil ich GTA ziemlich feiere, aber überraschenderweise holt mich diese neue Steuerung echt nicht ab.

POV beim eigenständigen Autofahren in InZOI. Credit: inZOI Studio / KRAFTON / 4P Screenshot

3. Character Creation

Ich gebe es zu: Ich bin Spielerin und nicht Architektin. Die meiste Zeit verbringe ich bei Sims damit, meine Charaktere zu bauen, perfekte Outfits zu finden und am besten noch Charakterzüge auszusuchen, die im Kontrast zum Lebenswunsch stehen. Und danach wird einfach gespielt – für die richtige Challenge, ohne Cheats. Umso kritischer betrachte ich das CC bei InZOI.

Derzeit kann man bei InZOI seine Geschlechtsidentität auswählen (männlich, weiblich, non-binär) sowie das romantische Interesse. Grundsätzlich gilt jedoch ein Geschlecht. Als Frau kann ich zum Beispiel beim CC keine Kleidung tragen, die männlichen Zois zugeteilt wird. Die Filter lassen das auf jeden Fall bislang nicht zu.

Im Weiteren ist der Look der Zois einfach sehr gewöhnungsbedürftig. Wer nicht auf K-Pop steht, wird sich sicherlich schnell an den Figuren sattsehen. Andererseits kann ich finally wirklich detailliert etlichen Punkte im Gesicht bearbeiten und es gibt lebensechte Muttermale oder verschiedene Wimpern – und natürlich noch sehr viel mehr!

Beim Körper sieht das bislang jedoch anders aus. Auch wenn es viele verschiedene Hauttypen gibt und diverse Vorlagen von Gesichtern, ist der Bodytyp ziemlich klar: glattgezogen. Was ich ändern kann? Dickere Oberschenkel und Arme, vergrößerter Hintern, Brust und ein wenig Bauch. Wenn ich versuche, den Bauch zu verändern, wird dieser zwar größer, ist aber immer noch ziemlich “flach”. Man erkennt sogar an Schultern und Hals das die Person eigentlich Muskolös ist.

Und da vermisse ich direkt mein CC bei Sims. Meine Charaktere kann ich zwar im Gesicht nicht super detailreich bearbeiten, aber dafür kann ich wirklich sehr diverse Körpertypen erstellen. Und was soll ich sagen: I like it curvy! Außerdem kann ich meine Figuren durch einen Besuch bei „The Sims Resource“ relativ schnell so aussehen lassen wie bei InZOI.

Die unterschiedlichen Körpertypen von Sims4 (l) und InZOI (r). Credit: inZOI Studio / KRAFTON / Sims4 / EA / 4P Screenshot / Canva [M]

4. Ist InZOI so offen wie Die Sims?

Der südkoreanischer Entwickler Krafton muss sich der internationalen Fangemeinschaft stellen. Denn das bekanntlich konservative Land muss den Spieler*innen eine Benutzeroberfläche bieten, die divers und inkludierend ist. Das macht vor allem die Sims-Community aus und könnte zu Problemen führen.

Beim Thema Woohoo aka Sex sieht das bei InZOI bislang sehr enttäuschend aus. Wir Simmers lieben die tausenden Möglichkeiten, bei denen sich unsere Sims komplett austoben können. Ob im Laubhaufen, Whirlpool, in der Fotobox bis hin zum Schrank, der speziell nicht nur für Kleidung gemacht wurde – unsere Sims können es überall treiben.

Eine von vielen Optionen in Sims 4 um Techtelmechtel (Woohoo) zu haben. Credit: Die Sims4 / EA

Die jetzige Darstellung bei InZOI lässt hingegen zu wünschen übrig. Ein gigantisches Herz, das pulsiert und den gesamten Raum bedeckt – meine Zois haben Spaß im Bett und das wars. Aber bloß nicht zu viel zeigen! Und das wird sich vorraussichtlich auch nicht nach dem Early-Access ändern, denn Assistant Director Joel Lee bestätigt das sogar im Interview.

4. Problematischer Spaß bei InZOI?

Aber nicht nur InZOI vs. Sims ist ein großes Streitthema, sondern auch die Nutzung von generativer KI.

Krafton nutzt in InZOI sehr viel davon. Im Build-Mode bietet dir das Spiel etliche Möglichkeiten, unterschiedliche Muster künstlich zu erzeugen und damit jedes Objekt umzugestalten oder mit dem 3D-Drucken dein Zuhause mit persönlichen Gegenständen aus der Realität zu füllen. Das Spiel bietet auch weitere Tools wie KI-Posing, das Face-Capture-Tool, und SmartZOI, damit man so richtig das Gefühl hat, die Zois sind denkende Wesen.

Das ist vielleicht fünf Minuten lustig, aber ich frage mich, wie moralisch vertretbar das Ganze wirklich ist. Beispielsweise könntet ihr jedes Muster/Bild bei Pinterest runterladen und in euer Game einbauen – ob als Kleidungsstück oder als Tapete. Grundsätzlich okay, aber: durch Canvas können Spieler*innen „ihre“ Designs hochladen und mit der Community teilen. Das gibt nicht nur Likes, sondern ihr könnt die Kreationen auch herunterladen. Bekannte Streamer*innen haben dadurch auch nochmal die Möglichkeit, online ihre Designs mit ihrer Community zu teilen – und das können tausende von Zuschauer*innen sein. Dass dadurch die Möglichkeit entsteht, dass die Designs von Künsterl*innen genutzt werden, ohne dafür bezahlt zu werden, scheint keine Rolle zu spielen.

Die verschiedneen KI-Tools bei InZOI. Credit: inzoi Studio / KRAFTON / 4P Screenshot / 4P Screenshot / Canva [M]

Einfach zu sagen, ihr nutzt diese Tools nicht, wird, vor allem durch die Möglichkeit im Baumodus, nicht mehr zur Option, sondern ist integriert in das Spiel. Und um ehrlich zu sein: Das möchte ich nicht unterstützen.

5. Systemanforderung aka „Der Albtraum“

Schatten, Sonne, Kleidung oder der Schmutz auf Möbeln: Die Grafik bei InZOI ist einfach Next-Level. Ich verstehe, warum alle schwärmen. Aber genau das ist auch mein größtes Problem: die Systemanforderungen von InZOI.

An die Hardcore-Gamer*innen unter euch: Ich bin eine Freizeit-Spielerin, genauso wie viele andere Simmers, die auf ihren alten Laptops oder weniger leistungsstarken PCs spielen. InZOI benötigt einen High-End-PC, um zu laufen und die versprochene Grafik zu liefern. Daher werden viele Menschen es einfach nicht spielen können. Und ich bin ehrlich: Das ist wirklich ein riesengroßes Manko.

Auch wenn EA mit jeder Erneuerung der Sims-Reihe immer mehr Kritik einholt und viele Spieler*innen enttäuscht, wird es ein Game bleiben, bei dem sich eine Community zusammenfindet, die einfach spielen will – von Spieler*innen bis hin zu Architekt*innen, von professionellen Gamer*innen zu Freizeitspieler*innen.

Oder wie Reddit-User*in legioneto sagt: „Solange Die Sims-Reihe auf einem Bürocomputer spielbar ist, glaube ich nicht, dass etwas sie ‚entthronen‘ wird.“

Mein Fazit

Ich bin bisher einfach nicht überzeugt von InZOI. Auch wenn man nicht vergessen darf, dass das sich das Spiel momentan noch im Early-Access befindet, sind die genannten Punkte nur einige von vielen Dingen, die mich stören. Grundsätzlich merke ich auch die Schwierigkeit, dieses Spiel mit Sims zu vergleichen, da es meiner Meinung nach fast schon sinnlos ist, ein elf Jahre altes Game neben ein so modernes hinzustellen und das eine gegen das andere auszuspielen. InZOi wird niemals das neue Sims sein, einfach weil es ein komplett anderer Titel ist.

Für mich ist Die Sims außerdem nicht nur ein Spiel, sondern eine Community. Ich denke, es ist gut und wichtig, dass das Spiel durch echte Konkurrenz unter Druck gesetzt wird, um sich zu verbessern. Und InZOI ist eine Konkurrenz, die sich lohnt auszuprobieren, denn es bietet viele andere Möglichkeiten.

Für mich ist InZOI vorerst nicht auf meiner Spieleliste, ich muss mich weiter gedulden und auf Alternativen wie „Paralives“ warten. Diese neuen Games werden auch für Spieler*innen zugänglich sein, die keine High-End-Computer haben.

Quelle: Reddit /@legioneto