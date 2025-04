Nintendo: Ihr seid sauer über die hohen Preise? Dann gibt es eine einfache Lösung

Endlich ist die Katze aus dem Sack: Der Preis für die Nintendo Switch 2 ist klar und auch von den ersten neuen Spielen wissen wir jetzt, was sie kosten werden.

470 Euro werden für die Konsole fällig, bei den Spielen schwankt man zwischen 70 und 90 Euro, je nachdem, welchen Titel ihr kaufen wollt und ob ihr physisch oder digital zuschlagt. Ganz schön deftig und viele Fans sind schockiert oder erbost über die Preise. Ich bin da bei euch. Aber statt eure Stirn mit Zornesfalten zu versauen, solltet ihr lieber in eine ganz andere Richtung schauen: Zu den Indies.

Nintendo wird an den Preisen festhalten

Gleich vorneweg: Ich will mit dieser Aussage gar nicht Nintendo in Schutz nehmen und sagen, dass ihr die Preise von Konsole und vor allem von den Spielen nicht kritisieren sollt oder dürft. Den abgelederten Spruch „wenn es euch nicht passt, kauft es euch nicht“ habe ich schon immer gehasst, weil er konstruktive Kritik im Keim ersticken will, anstatt für faire Preise einzustehen und den Kapitalismus nicht wie eine widerwillig am Schopf gepackte Katze um sich schlagen zu lassen.

Aber ich glaube auch: Nintendo wird wegen dem Chat-Spam „Drop the price“ während des Treehouse-Kanals oder wütenden Kommentaren auf Social Media nicht an der monetären Schraube drehen. Warum sollten sie auch, mit Hinblick auf den Erfolg der ersten Switch? Ob man sich hier verhoben hat, wird die Zeit zeigen, aber mit Mario Kart World als Publikumsmagnet kann ich mir durchaus vorstellen, dass besonders die Casual-Zielgruppe die höheren Kosten in Kauf nimmt.

Bei der Enthüllung war noch alles gut:

Was also tun aus Spieler*innen-Sicht? Einfach abwarten, ob man trotz der berühmten Preisstabilität von Nintendo-Titeln irgendwann günstiger zuschlagen kann? Das ist eine Möglichkeit, ja. Gerade gewisse Elektronik-Händler locken immer wieder mit 3 für 2-Aktionen, die es sicherlich auch früher oder später mit Nintendo Switch 2-Spielen geben wird. Aber es ist längst nicht die einzige.

AAA wird zu teuer

An dieser Stelle möchte ich den Preis der Konsole einmal hinten anstellen: Ob ihr die 470 Euro für die Nintendo Switch 2 investiert oder nicht, hat nämlich recht wenig mit meiner folgenden Argumentation zu tun. Mir geht es eher um die Spiele, denn mit der physischen Version von Mario Kart World für satte 90 Euro erleben wir einen Präzedenzfall, der mich nochmal ganz explizit betonen und erläutern lässt, was ich schon seit Jahren predige: spielt Indies.

Die bieten nämlich häufig mindestens genauso viel Spielspaß und Innovation wie das AAA-Segment und kosten einen Bruchteil – erst recht, wenn Mario Kart World mit 90 Euro jetzt einen Preis verlangt, den andere Publisher sicher als Einladung verstehen, um ihre eigenen Spiele auch teurer zu verkaufen. Klar, derartige Preisunterschiede haben häufig etwas mit den Produktionskosten zu tun, aber ich bin nicht hier, um über Betriebswirtschaft zu sprechen, sondern euch zu zeigen, was ihr für weniger als 90 Euro alles im Indie-Bereich bekommt.

