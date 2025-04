Nintendo Switch: Eines der bestverkauften DS-Spiele kehrt zurück und ich bin überglücklich

Tamagotchi, Tama-Tamagotchi – klingt es in meinen Ohren, wenn ich an den bevorstehenden Release von Tamagotchi Plaza für Nintendo Switch 1 und 2 denke. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen wollen, dass dieser Tag Wirklichkeit werden könnte. Aber er steht tätsächlich kurz bevor.

Wertvolle Stunden meiner Kindheit habe ich nicht nur mit den eiförmigen Spielzeugen verbracht, sondern auch mit den der Marke zugehörigen DS-Spielen, die unter dem Namen Tamagotchi Connection: Corner Shop bekannt sind. Ich bin so was von bereit, mit dem neuen Ableger ein Stückchen süße Nostalgie zu kosten, liebe die unschuldige Niedlichkeit aber auch abseits des Erinnerungswerts.

Endlich Tamagotchis auf der Nintendo Switch: So süß und komisch

Immerhin habe ich noch lange nach der Hochzeit des Nintendo DS mit My Tamagotchi Forever, einer App, die meiner Sehnsucht nach virtuellen Haustier-Simualtionen nachkommt, sehr viel Spaß. Was genau mir an den komischen kleinen Kerlchen so sehr gefällt, dass ich fast in Freudentränen ausgebrochen bin, als ich die Ankündigung des neuen Nintendo Switch-Titels auf meiner Netzhaut empfangen durfte, kann ich gar nicht so genau sagen.

Hier der Trailer zu Tamagotchi Plaza:

Irgendwie finde ich es sympathisch, dass sie aussehen wie die Kritzeleien irgendwelcher hibbeliger Kindergartenkinder. Eines ist einfach nur eine Erdbeere mit einem Gesicht, ein anderes erinnert an Elvis Presley und viele sehen einfach aus wie kleine Häschen. Dann wäre da allerdings noch eine Figur, die offensichtlich brutal besoffen ist; kein Scherz.

„Horoyotchi hat eine schlechte Angewohntheit sich zu betrinken, weil sie gerne auf Partys geht und den ganzen Alkohol probiert“, so wird sie im inoffiziellen Tamagotchi Wiki beschrieben. Jetzt wo ich so drüber nachdenke, wird Horoyatchi vermutlich eher nicht als Charakter in einem aktuellen Spiel vorkommen. Witzig wärs aber.

So spielt sich die Tamagotchi Connection: Corner Shop-Reihe

Aber auch über knuddelige und teils eigenartige Designs hinaus habe ich die Videospiel-Ableger ins Herz geschlossen. Das liegt vor allem am Gameplay, welches ich am besten mit dem Wort „satisfying“ beschreiben kann. Also dem Gefühl von Zufriedenheit, wenn zum Beipiel ein nerviger Fleck aus dem Sichtfeld verschwindet oder eine besonders ästethische Anrichtung von Gegenständen gelingt. Genau das spüre ich, wenn ich den Tamagotchis die Zähne schrubben oder für sie perfekt zubereitete Mahlzeiten servieren darf.

Denn um solche kleinen Aufgaben, die innerhalb verschiedener Läden mit unterschiedlichen Waren- oder Dienstleistungen bestehen, geht es in Tamagotchi Connection: Corner Shop. Es ist das schönste Gefühl, alle Tierchen nacheinander abzufertigen und in einen richtigen Flow-Zustand zu geraten. Eine wunderbare Quelle für leicht erzeugtes Dopamin, die mit weniger bunte Farben und witzigen Details vermutlich nicht ganz so effektiv wäre.

So sah vor 13 Jahren das erste Tamagotchi Connection: Corner Shop aus:

Für den Unterhaltungswert des ursprünglichen DS-Titels sprechen auch die Verkaufszahlen. Zwar befindet er sich laut dem inoffiziellen Nintendo Wiki nur auf Platz 63 der bestverkauften Spiele für die Plattformen, doch bei mindestens 3468 Releases, die Wikipedia verzeichnet, zählt er damit zu den obersten 1,8 Prozent. Über eine Million Einheiten gingen weg.

Neue und alte Spielinhalte in Tamagotchi Plaza

Tamagotchi Plaza soll das bisherige Spielprinzip weiterführen. Zwölf Shops stehen zur Verfügung, darunter die ikonische Zahanrztpraxis, ein Fahrradladen, ein Optiker und eine Schneiderei. Wenn genügend positive Bewertungen reinflattern, können Geschäfte aufgewertet werden und es schalten sich zusätzliche Schritte bei der Betreuung von Kund*innen frei.

In den alten Teilen war es möglich, nach gewissem Fortschritt besondere Hybrid-Shops zu eröffnen, so wie Sushi-Bowling, bei dem Tamagotchis sich die kleinen Happen alle auf einmal reinschieben, in dem sie selbst zur Bowlingkugel werden. Oh man, ich hoffe das gibt’s diesmal wieder.

Auf Neuerungen freue ich mich aber gleichermaßen, zum Beispiel über die begehbare Stadt, in der über 100 Tamagotchis abhängen und den Offline-Multiplayer-Modus. Jetzt muss ich nur noch jemanden davon überzeugen, mit mir gemeinsam die Zähne von schrägen Fantasiewesen zu putzen. Mit dieser Wortwahl könnte das auf jeden Fall schwer werden.

Na ja, erstmal muss ich sowieso warten, bis Tamagotchi Plaza am 27. Juni für Nintendo Switch und ihren Nachfolger erscheint. Zweiteres Modell ist aktuell natürlich heiß im Gespräch. Wir haben die Nintendo Switch 2 bereits antesten dürfen und verraten euch an anderer Stelle, welche Eindrücke wir gesammelt haben.

