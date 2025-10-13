Für Playstation 5 erscheint ein absoluter Klassiker mit Grafik-Upgrade – doch eine große Sorge bleibt

Ach, Paris im Herbst – und Baphomets Fluch 2 am Bildschirm. Frage: Wie ich das finde, wenn jetzt sogar zu der Fortsetzung eines meiner absoluten Lieblingsspiele ein Remaster … also, eine kernsanierte Neuauflage herannaht? Das heißt, halt so ein weiteres Wir-pusten-bei-diesem-unsterblichen-Klassiker-die-Spinnweben-weg-und-bitten-erneut-zur-Kasse-Projekt?
Die Antwort: Nun ja, ich find’s bombe, um’s unverblümt zu sagen, sosehr 2026 Broken Sword 2: The Smoking Mirror, so die englischsprachige Betitelung, die Remastering-Behandlung erfährt. Und endlich auch neue Gamepad-Generationen auf PlayStation 5 & Co. mit Journalistin Nicole „très chic“ Collard und dem ewigen Touristen George „Ziegenrätsel“ Stoppard pointiert klicken. Leider, leider, leider schlummert unter der Vorfreude ein unschöner Verdacht …
Baphomets Fluch 2 – Schlechter als das Original, trotzdem eine Genre-Granate
Das war ja mal sowas von keine Überraschung, als jetzt der Ankündigungstrailer zu Baphomets Fluch 2 über die Monitore flimmerte. Schließlich ist Revolution Software und somit Franchise-Übervater Charles Cecil nicht gerade bekannt dafür, mit Remastering-Kladderadatsch und Fortsetzungs-Orgien altehrwürdiger Spiele zu sparen – und das meine ich weniger despektierlich, als es sich anhört. Baphomets Fluch 5 habe ich geliebt, geliebt und nochmals geliebt, Beyond a Steel Sky mindestens begrüßt – und jetzt bei diesem Trailer sind mir die Augen regelrecht übergegangen. Aber seht selbst …
Zum Abspielen klicken – aber das können Point-and-Klicker*innen ja:
Um’s in dürren Worten zu sagen: Endlich sieht Baphomets Fluch 2 so gut aus, wie ich mich daran erinnere. Ein Alleinstellungsmerkmal dieser Oldschool-Adventures waren ja jeher liebevoll handgezeichnete Charaktere, die vor noch liebevoller gezeichneter Kulissen so geschmeidig durch Paris, Marseille, London und karibische Inselparadiese laufen, als wärs ein Disney-Filmchen aus den goldenen Zeichentrickjahren. Genau so, nur noch einen Pinselstrich besser, sieht der – Bitte nicht husten! – rauchende Spiegel nun aus.
Aber Jux beiseite: Die Kommentierenden unter dem YouTube-Clip fallen in meinen Tenor ein: „JAAAA!!! Nehmt mein Geld, nehmt es einfach“ oder „Ein weiteres Meisterwerk von Revolution Software“ beweisen das. Unter all die Jubelschreie schummeln sich dennoch klitzekleine Bedenken – die Baphomets Fluch-Mastermind Carles Cecil jüngst in einem Interview höchstpersönlich aufs redensartliche Tapet gebracht hat.
Natürliche Intelligenz: „Hui!“, Künstliche Intelligenz: „Pfui!“
„Ich bin zuletzt ein wenig in Schwierigkeiten geraten, als ich über KI gesprochen habe“, sagt Cecil etwas zerknirscht bei Minute drei, Sekunde 30 seines Interviews auf dem YouTube-Kanal Cressup. Und stellt im nächsten Atemzug klar, wie er und sein Team im Falle von Baphomets Fluch 2 vorgehen werden: „[…] bei Broken Sword 2 haben wir uns gesagt: ‚Wir machen es einfach, indem wir auf Künstler und Animatoren zurückgreifen – und KI nicht mal in Betracht ziehen‘.“
Wie Cecil bei diesen Worten das Gesicht verzieht, lässt keinen Zweifel darüber: Uns erwarte mitnichten die AI-Slop-Version eines Klassikers. Eines solchen Klassikers wohlgemerkt, der zwar George und Nico auf der Jagd nach Maya-Artefakten durch eine internationale Verschwörung peitschte, aber (vermutlich nicht nur in meiner) Erinnerung gegenüber dem originalen Baphomets Fluch zurückstecken musste.
Schmälert das meine Vorfreude auf Baphomets Fluch 2: Reforged und ein Wiedersehen mit dem dynamischen Detektiv-Duo George und Nicole? Ach, i wo … so ein klasse Klassiker-Knüller im neuen Kleidchen geht immer für mich – das steht für mich schon seit dieser augenzwinkernden Anspielung des Baphomets Fluch-Majestros fest.
