Rollenspiel mit Lederhosen-Faktor: Wieso Rätselfreunde jetzt unbedingt nach Bayern reisen sollten

„Ich wurde in Bayern geboren, aber dafür kann ich nichts“, ist ein Satz, den ich im Laufe meines Lebens gebetsmühlenartig wiederholt habe. Dabei ist Bayern an sich und München speziell absolut lebenswert – wären da nicht dieser soziokultureller Bierschaumdunst. Aber Starkbierkonsum auf irgendwelchen Zeltfesten ist hier nicht das Thema. Nein, Thema soll sein das Rollenspiel Inspector Schmidt – A Bavarian Tale.

Entdeckt habe ich das Kleinod Ende Mai auf dem GamesFestival 2024. Dieses spielerisch wertvolle Fundstück hat mich seither gedanklich nie verlassen. Immerhin ist das ländliche Bayern im Jahr 1866 ein im Gaming-Kontext unverbrauchter Schauplatz. Und auch der erzählerische, leicht zugänglich Ausgangspunkt der Kriminalgeschichte hat mich unumwunden angesprochen.

Warum geht es in Inspector Schmidt – A Bavarian Tale?

Auf Steam wird Inspector Schmidt – A Bavarian Tale als “Detective-RPG” umschrieben – was das Ganze durchaus passend wegsortiert. In den Galoschen des – Achtung: Wortungetüm! – Physikatberichterstellers Valentin Schmidt, erforscht ihr „das ländliche Bayern im Jahre 1866“, um einmal mehr die Beschreibung auf Valves Vertriebsplattform zu bemühen. Was zuerst wie ein dörfliches Paradies aussieht, lässt euch im Verlauf der Spielzeit mehr und mehr in einen Sumpf einer verschworenen Dorfgemeinschaft versinken, die euch als Zugereisten merklich misstraut.

Trailer mitsamt breitester Mundart.

Genauer dient als Schauplatz das oberbayerische Dorf Wolpertshofen, wie es zur damaligen Zeit ausgesehen haben mochte. Spielerisch besticht der Inspector Schmidt mit ausbaubaren Skills nach RPG-Art; abhängig von euren Entscheidungen sich unterschiedlich verzweigenden Handlungssträngen; und – ein echtes Gaudium – einer Sprachausgabe auf Bayerisch. Wem vor lauter „Erdäpfeln“, „Bittschee“ und „Danksche“ die Ohren abfallen, kann wahlweise auf Englische hinüberwechseln.

So oder so wird dann aber aus der Third-Person-Perspektive ermittelt. Spielerisch wirbt Entwicklungsstudio Active Fungus Studios mit einem Cocktail bekannt aus Rollenspielen: Ihr müsst im Verlauf der rund zehn Stunden Spielzeit bestimmte eure Fähigkeiten verbessern, oder führt Gespräche mit Dorfbewohner*innen – und auch ein Crafting-System wurde verbaut.

Über das Ganze wurde zudem ein wenig Stealth gekippt, wobei auch offene Faustkämpfe Bestandteil eure Ermittlungen sein werden. Auf dem Papier also eine gewitzte Genre-Melange. Doch kann das Detektivspiel wirklich amtlich überzeugen?

Für wen könnte sich Inspector Schmidt eignen?

Auf Steam konnte das bereits im Februar 2023 veröffentlichte Knobelspiel bisher nicht ganz 280 Rezensionen versammeln. Die sind dafür „größtenteils positiv“ ausgefallen. Auch auf GOG hat sich das Meinungsecho der Spieler*innen mit 3,8 von maximalmöglichen 5 Sternen mehr als wohlwollen eingependelt. Und die knapp 15 Euro, die unabhängig von der Vertriebsplattform fällig werden, wirken auch human auf mich. Bleibt die Gretchenfrage, wie ihr als spielender Mensch gestrickt sein müsst, um an Inspector Schmidt Gefallen zu finden.

Den Trailer gibt’s auch für unsere englischsprachigen Freunde:

Allgemein gesagt, sollten hier Liebhaber*innen von Detektivspielen, die zugleich Rollenspielen nicht abgeneigt sind, Blick (und Klick) riskieren. Genauso wie diejenigen unter euch, jene eine Schwäche für historische Settings haben, oder sich mit der bayerischen Kultur anfreunden können.

Wer sich kostenlos davon überzeugen möchte, was Active Fungus Studios auf dem Kerbholz (und in der Lederhosen hat), kann aber auch in die Demo zum im selben Spieluniversum angesiedelten Inspector Schmidt – The Ebbing Steam reinschnuppern – anschließend den Kauf von A Bavarian Tale in Betracht durchziehen (oder das Geld lieber in ein Stück Laugengebäck investieren).

Ich persönlich wage zu behaupten: Wer die ganzen Sherlock Holmes-Spiele von Frogwares schon durchgespielt hat, kann mit Inspector Schmidt – A Bavarian Tale direkt den nächsten Kriminalfall lösen. Apropos Krimikost zum Mitspielen: Nonnen-Nonsens im Affenzirkus wird bei diesem Adventure-Geheimtipp groß geschrieben.

