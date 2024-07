Rune Factory: Studio hinter Teil 4 und 5 veröffentlicht neues RPG und mir hat niemand Bescheid gesagt

Ganz in der Nähe meines Herzens, wenn man sich mal durch den sentimentalen Kram gewühlt hat, bezieht Rune Factory 4 einen eigenen Platz. Die meiner Meinung nach absolute grandiose Mischung aus Life-Sim und RPG hat schon so manche Stunde meiner Lebenszeit ausfüllen können, um es mal milde auszudrücken.

Mit gewisser Vorsicht und fragilen Erwartungen habe ich den Nachfolger Rune Factory 5 bisher nur aus der Ferne beäugt. Was ich aber gar nicht wusste, ist, dass das Studio kurz davor steht, eines ihrer anderen Werke im Stil der Fantasy-Reihe an die breite Masse zu liefern. Seit ich per Zufall auf Elrentaros Wanderings gestoßen bin, werde ich die offenen Lesezeichen dazu nicht mehr los und will nun endlich herausfinden, was genau hinter dem Namen steckt.

Elrentaros Wanderings erreicht in Kürze den globalen Markt

Einen Absatz später habe ich eigentlich direkt schon wieder vergessen, wie man das kommende Spiel der Rune Factory-Entwickler*innen überhaupt schreibt. Und Google ist, was dieses Problem betrifft, scheinbar nicht bereit, mir in irgendeiner Weise entgegenzukommen. Wenn ich wieder „Elentros Wandering“ oder ähnliche Schreibweisen in die Suchleiste haue, muss ich mich einen kurzen Moment fragen, ob ich mir das alles nicht eingebildet habe und der Titel, auf den ich mich beziehe, nie existiert hat. Eine vorausschauende Markierung später kann ich endlich jederzeit und ohne vorige Zweifel an meiner geistigen Gesundheit die Beweise aufrufen.

Elrentaros Wanderings, oder sollte ich eher sagen „リアセカイ“ (Rear Sekai), wurde entwickelt von HAKAMA Inc., demselben Studio, welches auch bei Rune Factory 4 und 5 mitmischte. Parallelen zwischen beiden IPs sind nicht gerade unauffällig: Schon auf den ersten Blick wirken Charakterdesigns, Spielwelt und Mechaniken vergleichbar. Wie auch die geistigen Vorgänger vereint Eltarendos Wondering dynamische Kämpfe mit Beziehungsaufbau und, wie der Trailer durchscheinen lässt, mindestens einer Prise Farming.

Als deutlicher Unterscheidungsfaktor gibt es hier allerdings noch eine ganz andere Ebene zu entdecken: Es existieren nämlich zwei Welten, zwischen denen hin und her gewechselt werden kann. Die Reise beginnt in der kleinen Stadt Elrentaros, deren Bewohner*innen die Unterstützung eines Abenteurers oder einer Abenteurerin benötigen. Mysteriöse Umstände führen dazu, dass plötzlich ein moderner Ort zum Schauplatz des Spiels wird, in dem sich zeitgenössische Versionen der Charakter umhertreiben.

In der weiteren Beschreibung der Inhalte liegt des Fokus vor allem auf den Dungeons, weshalb anzunehmen ist, dass diese spielerisch viel Raum einnehmen. Personalisierte Builds mit geplünderten Waffen und Rüstungen sollen helfen, den wachsenden Herausforderungen des Kampfes mit dem nötigen Equipment entgegentreten zu können. Allianzen mit befreundeten Charakteren dürften sich beim Monsterkloppen ebenfalls als nützlich erweisen. Obwohl ich selbst zugegebenermaßen schon jetzt eher Gedanken daran verschwende, welcher der Charaktere von mir eine Rose bekommt.

Mit Elrentaros Wanderings kommmt neue Hoffnung für die RPG-Kartei in meiner Spielesammlung

Die überraschende Erkenntnis, dass schon in ein paar Wochen neues RPG-Futter auf mich wartet, hat sich auf jeden Fall direkt in Vorfreude übersetzt. Hoffentlich findet sich zum Zeitpunkt des Release in meinem Geldbeutel noch ein loser 39,99 Euroschein. Dann kann ich mich vielleicht auch endlich darüber hinwegtrösten, dass trotz guter alter Zeiten bei meinem letzten Versuch eines neuen Rune Factory 4-Durchlaufs die Luft raus zu sein schien.

Wenige Informationsfetzen, welche sich zu den Hintergründen von Elrentaros Wandering auftreiben lassen, deuten übrigens darauf hin, dass der ursprünglich Release auf den 12. Oktober 2023 zurückgeht. Bei der Version, welche am 16. August im Nintendo eShop und am 22. August auf Steam veröffentlicht wird, handelt es sich also um eine Lokalisierung für zuvor leer ausgegangene Länder.

Ein Blick über den bevorstehenden Release hinaus verrät, dass gerade in Sachen Rune Factory ein sechster Teil und das Spin-Off Project Dragon in Planung sind. Sollte euch hierbei ausschließlich der Farming-Teil interessieren, fliegt bei euch daheim mit Sicherheit schon Stardew Valley rum. Damit ihr dort das Beste aus eurem Hof rausholen könnt, empfiehlt sich die Verwendung eines praktischen Tools.

