Shooter-Spektakel feiert kolossales Comeback – 17 Jahre nach der Totalkatastrophe

Bei Saber Interactive herrscht das Saurierfieber. Nicht nur schraubt man, während ihr diese Zeilen schmökert, an einem Jurassic Park: Survival. Auch der Turok-Marke hat sich das Team verschrieben. Und ganz ehrlich: Als jemand, der mit Turok: Dinosaurier Hunter eine seiner allerersten Shooter-Erfahrungen jemals gemacht hat, später mit Vergnügen in den labyrinthartigen Levels von Turok 2: Seeds of Evil versunken ist, spürte ich alleine bei der Ankündigung von Turok: Origins einen leichten Anflug von Euphorie.

Als mir die Chance unterbreitet wurde, auf der gamescom 2025 in den kommenden Third-Person-Shooter reinzuspielen, habe ich schneller zugeschlagen, als ein Raptor mit seiner Sichelkralle auf der Mittelzehe. Ohne zu lügen: Ich war skeptisch. Denn, ja, Saber Interactive hat mit einem Space Marine 2 bravourös bewiesen, dass die Mädels und Jungs Action können – und dennoch hat der 2008er-Reboot der damaligen Propaganda Games bis heute einen … tja, faden Beigeschmack hinterlassen. Aber man soll einem dicken Dino bekanntlich nicht vorschnell den Zahn ziehen …

Turok: Origins – auf der gamescom 2025 angespielt

Bevor ich und die anderen, anwesenden Pressevertreter*innen unsere ersten Schritte in Turok: Origins unternahmen, wurde uns im Eilverfahren ein Auffrischungskurs zur Turok-Franchise zuteil – der auch mir, obwohl ich die meisten Saurierjäger-Games weggeatmet habe, nochmal von Studiochef Jesús Iglesias persönlich fachkundig den Rahmen setzte. Aber lasst uns nicht beim Urknall anfangen – und lieber direkt zu Saber Interactives neuestem Streich vorpreschen.

Über einen zu hohen Körperfettanteil muss sich dieser Krieger keine Sorgen machen – Dino-Alarm beim Turok-Klan! Credit: Saber Interactive

Wichtige Frage vorab: Hätte ich lieber ein Turok-Spiel gehabt, dass sich enger an einem Turok 2: Seeds of Evil orientiert? Die Antwort: Ja, tausendprozentig. Folgefrage: Hat mich das noch gejuckt, nachdem ich mich die ersten Minuten Tomahawk-wirbelnd und mit Tech-Bogen im Anschlag durch die kooperative PvE-Action aus der Third-Person-Perspektive geballert habe? Nein, nicht wirklich. Aber ganz langsam, mit den scheuen Supersauriern …

Erzählerisch gibt’s bei Turok: Origins konventionelle Action-Kost. Als Teil des titelgebenden Turok-Klans tritt man gegen Xenia ins Feld. Nein, nicht die ähnlich klingende Kriegerprinzessin, sondern eine „todbringende Macht von Reptilien“, wie Iglesias mit breitem Grinsen erklärt. Als Spieler*in nun ist es unser Ziel, an eine Superwaffe zu gelangen, um der Bedrohung durch die Xenia Herr zu werden. So weit, so reißbrettartig. Aber ganz unter uns: Einen Story-Blockbuster habe ich von Origins nicht erwartet – dafür überzeugte der Titel mit spielerisch fetzigen Qualitäten …

Die Spezialfähigkeiten, sogenannte Echos, bieten euch den entscheidenden Vorteil im Kampf gegen Frankensteins Höllenbrut. Credit: Saber Interactive

Um die drängendste Leerstelle zu klären: Haben mir meine knapp 45 Minuten mit Turok: Origins Freude bereitet? Ja, absolut – aber weniger, als erwartet. Doch bleiben wir kurz bei den Grundlagen: Vor jeder Runde konnte ich zwischen drei unterschiedlichen Klassen auswählen – nämlich Raven, Cougar und Bison. Jede dieser Klassen ist mit ihren ganz eigenen Waffen und Spezialfähigkeiten ausgestattet – sogenannten Echos. Diese ermöglichen es etwa, ein schützendes Energiefeld hochzuziehen. Gekämpft habe ich mich durch, zusammen mit den Teamkolleg*innen, insgesamt drei Missionen. Im Finale galt es, gegen einen Super-Triceratops anzustinken.

Lesetipp: Mit John Carpenter’s Toxic Commando legt Saber Interactive nach

Die Dinos in einem Land vor unserer Zeit

Ach, wo wir gerade beim Super-Duper-Dreihorngesicht waren: Der Bossgegner war, wie sich das gehört, die spielerisch größte Herausforderung während meiner Dreiviertelstunde mit Turok: Origins. Zunächst konnte der Dickhäuter ordentlich was einstecken – und dann war auch noch A) gutes Timing von mir als Spielender gefragt, und B) wurde strategisches Vorgehen belohnt. Das haushohe Tierchen preschte nämlich wie ein wildgewordener Stier durch eine weite Ebene, was reaktionsschnelles Beiseitespringen nötig machte.

Mehr als nur Dino Park: Turoks Bestiarium kennt auch diese geflügelten Teufelchen – die mich an die Blutfliegen aus Gothic erinnern … Credit: Saber Interactive

Und wer erkennt, dass sich die Hörner des Vierbeiners Schwachstellen-mäßig abschießen lassen, hat leichtes Spiel mit dem Kollegen. Oder eher: Leichteres Spiel – herausfordernd blieb der Koloss dennoch. Die anderen beiden Level haben (wie sollte es bei den Action-Experten anders sein?) amtlich Laune gemacht. Obwohl die große Überraschung ausblieb. Ein Dschungel, durch den Raptor-artige Saurier preschen? Klar, ohne sowas kommt kein Turok-Spiel aus. Eine Tempel-Anlage, wo schleimig-garstige Monstren einem nach dem Leben trachten? Nimmt man mit – auch, wenn’s bisschen Shooter-Konfektionsware ist.

Schön: Auf höhere Ebenen gelangte ich, indem ich deutlich sichtbare, hell erleuchtete Steine an der Decke markierte – mich nach Greifhaken-Art hochzog. Das ermöglichte sowas wie strategische Finesse, wenn ein Teamteil höhergelegen auf Gegner hinunterholzte. Alles spaßig, alles komplett kompetent gebaut – aber richtiges Turok-Feeling wollte sich bei mir (noch) keines einstellen. Apropos: Wie nicht anders zu erwarten bei einem Spiel mit dem Wörtchen Turok im Titel, werden auch in Origins die schrecklichen Echsen auf amerikanische Ureinwohner*innen treffen.

Wenn von links und rechts und überhaupt die ledrigen Lurche heranmarschieren, geht’s schon mal heiß-hitzig zu. Credit: Saber Interactive

Lobenswert: Saber Interactive arbeitet nach eigener Aussage mit Berater*innen zusammen, um eine unbedenkliche Repräsentation der ursprünglichen Bewohner*innen des amerikanischen Kontinents sicherzustellen. Dass die Macher*innen irgendwelche Paläontologen hinzugezogen haben, schließe ich mal ganz frech aus. Die Saurier in der von mir gespielten Version wirkten eher wie abgespacte Mutationen aus der Spielzeugreihe Jurassic Park: Chaos Effect.

Die Viecher aus Turok: Origins könnten weiter nicht von einer realistischen Darstellung entfernt sein – was aber ausgezeichnet zur Machart vorangegangener Turoks passt. Rückblickend ist das neue Turok zwar nicht wie eine Bombe bei mir eingeschlagen, verschaffte mir dennoch zackig-zügige Action-Freuden. Ich bin und bleibe zuversichtlich, dass Saber Interactive die Dinosaurierjärger*innen hochwertig zurückbringen – auch, wenn ich mir persönlich eigentlich ein Turok 3: Shadow of Oblivion zurückwünsche.

