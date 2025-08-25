Silent Hill-Knüller: Der Horror-Schocker ist für mich das wichtigste Spiel der gamescom – auf den Grund kommt ihr nie

Ich gestehe euch meine Todsünde vorab: Noch nie habe ich mich an ein Silent Hill-Spiel herangewagt – und das, obwohl ich eine Vorliebe für gruselige Games hege. Na gut, angespielt habe ich das originale Silent Hill 2 tatsächlich mal. Aber dann ist irgendein anderes Spiel aus meinem Pile of Shame auf Steam dazwischengegrätscht – man kennt es, oder?

Okay, den ersten Silent Hill-Kinofilm von Regisseur Christophe Gans habe ich nicht nur gesehen – er hat mir auch gefallen. Und Silent Hill 3 hätte ich längst gespielt, wenn man sich nicht gefühlt einen kleinen Finger abschneiden müsste, um das Spiel im Jahr 2025 auf dem PC zum Laufen zu bringen. Schon gut, schon gut … bevor ihr diesen Frontbericht von der gamescom 2025 zu Silent Hill f frustriert in den Papierkorb knüllt: Wie fand ich das Spiel denn nun?

Eine Frau in der Shōwa-Zeit – Silent Hill f als thematisches Schwergewicht

Als Godzilla-Fan kenne ich den Begriff Shōwa-Ära nur in Verbindung mit japanischen Kaiju-Filmen der Toho-Studios. Tatsächlich – hey, der Geschichtsunterricht hört gleich auf, versprochen! – begann die historische Shōwa-Ära in den 20er-Jahren, endete erst 1989 mit dem Tod des Kaisers Hirohito. Eine Epoche, in der sich in Japan ein Idealbild der Frau als „gute Ehefrau und kluge Mutter“ zementierte. Und hier schließt sich endlich der Kreis zu Silent Hill f, liebe Horror-Freunde …

Muss Shimizu Hinako erst durch eienn Irrgarten gepflastert mit Horror-Mannequins schnetzeln, bis der schnöde Alltagssexismus aus ihrem Leben verschwindet? Credit: KONAMI / NeoBards Entertainment Ltd.

Während meiner sage und schreibe zwei Spielstunden mit Silent Hil f auf der gamescom, wurde ich zunächst in die Schuluniform von Hinako Shimizu gesteckt – einer Frau im jugendlichen Alter, die eben während jener Shōwa-Zeit in einem beschaulich wirkenden Städtchen inmitten einer Bergregion groß wird. Das Erste, was mir während meines Anspielens ins Auge fällt, ist, (nicht nur) wie blickschön die Entwickler*innen das japanische Dorf mithilfe der Unreal Engine 5 auf den Bildschirm gezaubert haben, sondern wie sehr Shimizus Leben von Erwartungshaltungen belastet wird – sowohl im eigenen Familienkreis als auch gesellschaftlich.

Das familiäre Umfeld der Protagonistin ist … schwierig, um es vorsichtig zu sagen. Der Vater ist alkoholkrank, die Mutter Co-Alkoholikerin – unterstützt also das Suchtproblem des Vaters, wenn auch nicht wissentlich. Besonders getroffen hat mich ein Tagebucheintrag Shimizus, in dem sie über das unberechenbare, von Wutausbrüchen geprägte Verhalten des Vaters erzählt. Als wäre das nicht Belastung genug für die heranwachsende Frau, sammele ich während meines anfänglichen Spaziergangs durch das Dorf Zeitschriften mit solchen Überschriften auf: „Was ist eine Frau schon wert, die nicht mal richtig kochen kann?“ Tja, abscheulich genug – aber dann geht für unsere Heldin der Horror erst richtig los …

Ready to Rumble – in der düsteren Anderswelt

In einer Hinsicht konnte mich Silent Hill f von der ersten bis zur letzten Anspiel-Sekunde überzeugen – und zwar der meisterhaften Inszenierung der Zwischensequenzen. Dabei sind – vielleicht überraschend bei einem Horror-Spiel, bei einem Silent Hill-Spiel dann wieder nicht – mir die ganz leisen Szenen in Erinnerung geblieben. Wie eine Freundin Shimizu in den Arm nimmt, nachdem sie ihr tobender Vater aus dem Haus gejagt hat. Oder jener Augenblick, wenn – noch filmischer geht’s nicht – in der rechten Bildhälfte der Seitenspiegel eines Autos ins Sichtfeld rückt.

Auf solchen nebelverhangenen habe ich mich öfter verlaufen, als es bei meinem an Backtracking geschultem Orientierungssinn passieren dürfte …. Credit: KONAMI / NeoBards Entertainment Ltd.

Und dann, aber nur ganz allmählich, spiegelt sich die herantretende Shimizu darin, als sie sich dem Fahrzeug nähert. Sprich: Bildkompositorisch wird Silent Hill f allererste Sahne. Spielerisch war ich allerdings nicht gänzlich überzeugt, um ehrlich zu sein. Das heißt nicht, dass mir Silent Hill f keine Freude bereitet hätte – ganz und gar nicht. Spielerisch war alles grundsolide Survival-Horror-Hausmannsküche: Ein Schockmoment mit grotesken, Schaufensterpuppen dort, zum Abspeichern des Spielstands dienende Gebetsschreine hier – und leider auch die Orientierung, welche bei mir mehr als einmal flöten ging.

Denn obwohl das Spiel natürlich über eine jederzeit abrufbare Karte verfügt, mir dort auch markiert, wohin ich als Nächstes aufzubrechen habe, ist es immer wieder passiert – und ich bin in irgendwelche Sackgassen gelaufen, ohne so recht zu wissen, wie ich weiterkomme. Kein bisschen jammern kann ich dahingegen über die Gegner-KI. Die gruseligen Mannequin-Gegner stolperten zwar in bester Zombie-Manier ungelenk auf mich zu – doch dafür kannten sie vor Erhebungen oder Abgründen keinen Halt, verfolgten mich eigentlich überallhin.

Das ist nicht mehr Kansas, Dorothy – und das da ganz bestimmt nicht die freundliche Vogelscheuche…. Credit: KONAMI / NeoBards Entertainment Ltd.

Apropos Gegner: Das Kampfsystem setzt auf Nahkampf. Besonders Freude hat mit eine Stelle bereitet, wo ich gleich von drei Mannequin-Gestalten zugleich angegriffen wurde, mit gut getimten Schlägen und Ausweichmanövern vorgegangen bin. Aber Achtung: Schwerter, Rohrzangen, oder was auch immer an Nahkampfmaterial mir in die Finger geriet, konnte nach übermäßiger Benutzung zerbrechen – und tat es auch. Tja, mein Fazit kann letztlich mehr nicht denn ein vorübergehendes sein…

Wie mir Entwicklungsstudio NeoBards Entertainment (Resident Evil: Resistance) versicherte, wird das japanische Städtchen in Silent Hill f teils freier erforschbar sein, als ich das während meiner zwei Stunden erleben durfte. Ich bleibe vorsichtig optimistisch, bin thematisch vollends überzeugt – spielerisch noch nicht ganz. Mit unserem Test zu Silent Hill 2 Remake könnt ihr euch dann im Übrigen die Wartezeit bis zum Release am 25. September versüßen.