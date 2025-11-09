Starke Handheld-Konsole lässt mein Fan-Herz jubeln – für nicht mal 60 Euro

Bevor wir die Hände auf den … nun ja, Handheld legen – mal kurz Tacheles. Nennt mich spießig, oder altmodisch, oder meinetwegen ewiggestrig – aber es ist doch so: Das schönste Hobby der Welt, also Gaming, fühlt sich manchmal danach an, als betreibe man mentales Krafttraining.

Dort will der Fähigkeitenbaum im Rollenspiel perfekt austariert werden, da strapazieren Vorbesteller-Boni und Vorabzugänge die Kaufentscheidung – und wer beim neuesten Open World-Brecher mitreden möchte, muss gut und gerne hunderte Spielstunden Lebenszeit verbrennen. „Puh, anstrengend!“, schnaufe ich da, wünsche mir jene Tage zurück, als man sich noch mit dem Gameboy Color oder Atari Lynx vergnügte – oder wie die ganzen Handheld-Helden meiner Kindheit halt noch gleich hießen.

An der Tagesordnung stand es, sich ohne viel Federlesens auf der Couch zusammenzuknödeln, den Handschmeichler mit leichtem Neigen der Fingerkuppe anzuwerfen – und schwuppdiwupp: stürzte ich mit Tomb Raider: The Nightmare Stone, Prehistorik Man & Co. unkompliziert, unmittelbar und sowieso unangestrengt in Gaming-Freuden. The Super Pocket NEOGEO Limited Edition bringt mir gerade genau dieses wundervolle Kinderzimmer-Feeling zurück – und nicht nur das.

Der Gerät wird nie müde, der Gerät spielt immer mit dir – ein Handheld-Hit?

Ganz nach dem Motto „Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein“ habe ich Super Pocket NEOGEO von Hyper Mega Tech! erlebt. Wer unter euch schon den lesenswerten Erfahrungsbericht von Kollege Gerrit zur Taito Edition des baugleichen Handheld-Geräts gelesen hat, weiß, was man zwischen die Finger bekommt: Einen handlichen Apparillo in den Maßen 12 x 8 Zentimeter – der äußerlich an einen GameBoy Pocket erinnert. Doch lasst euch von der Verpackung nicht täuschen, denn im Inneren der Superpocket-Reihe mit seinen insgesamt sechs unterschiedlichen Geräten, schlummern jeweils mehrere, vorinstallierte Spiele – wovon es mir eines besonders angetan hat.

Sooo viel Spielspaß, sooo handlich, aber SOWAS von kurzweilige Arcade-Games. Credit: Hyper Mega Tech!, Kateryna – adobe.stock.com, Adobe Photoshop, 4P.de [M]

Wer hierzulande aufgewachsen ist, verbindet mit Sommerurlaub aus Kindheitstagen vor allem dreierlei: Sonne, Strand und Italien. Bei mir sind es sogar vier Dinge – nämlich: 30 Grad im Schatten, Sand wie ’ne Bodenheizung, Bella Italia und eine Runde Metal Slug zocken. Richtig geraten: Einer meiner Urlaubsziele von Anno dazumal konnte mit dem auftrumpfen, was meiner Heimatstadt abging: Arcade-Hallen. Und wenn sich mir nur ein einziger Titel aus jener Zeit ins Gehirn gefräst hat, dann Metal Slug. Der langen Vorrede bleihaltiger Sinn:

Bei Metal Slug X ist aber mal sowas von Ramba zamba, da geht’s amtlich über Tische und Bänke, das geht durch Mark und Bein wie Schmitz Katze … oder so. Credit: SNK CORPORATION, Dotemu, Kateryna – adobe.stock.com, Adobe Photoshop, 4P.de [M]

„Muss ich haben!“, murmelte ich vor mich hin, als ich feststelle, dass sich unter den insgesamt 14 auf dem Super Poket NEOGEO ein Titel befindet, bei dem mein Fan-Herz Purzelbäume schlägt: Metal Slug X – ist auch das Spiel, dass ich nach Erhalt des pechschwarzen Handelhelds direkt angeschmissen habe. Und, was soll ich groß drum herumreden? Die locker über 20 Jahre, seitdem ich zuletzt in einem Metal Slug-Spiel von links nach rechts marschiert bin, mit ordentlich „Rums!“ und noch mehr „Bums!“ alles weggeblasen habe, was vor die Flinte läuft, haben sich kein bisschen bemerkbar gemacht. Sprich: Spielspaß pur bei mir – doch mit einer wichtigen Einschränkung.