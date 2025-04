Steam: Dieses Cyberpunk-Abenteuer mit niedlichem Hund ist komplett gratis

Futuristisches Cyberpunk-Setting? Check! Süßer Doggo-Content? Check! Eine Wagenladung KI-Inhalte? Check! Aliya’s Awakening: DOGE 2042 scheint eine überbordende Halb-Kunstform aus allem zu sein, was Gamer*innen lieben und hassen. Aber: Es ist als Gratis-Spiel auf Steam verfügbar.

Und ich frage mich: Ist das die Zukunft der Videospiele? Hoffentlich nicht und auch wahrscheinlich nicht. Aber eine mögliche Zukunft eines bestimmten Zweigs an Story-Adventures zeigt das Gratis-Spiel schon auf.

Gratis-Spiel mit Shiba Inu ist ein KI-Clusterf*ck

Am unteren Ende der Steam-Seite steht der Satz: „Wir haben Charaktere und Hintergründe mithilfe von KI-Tools erstellt.“ Hier bitte das „You don’t say“-Meme mit Nicolas Cage einfügen. Jeder, der in den letzten zweieinhalb Jahren einmal im Internet war, dürfte erkennen, dass wir es bei diesem Gratis-Spiel auf Steam mit KI-generierten Inhalten zu tun haben. Aber man muss sagen: Entwickler Digital Strategies (könnte auch ein Consulting-Unternehmen für digitale Strategien sein) erfüllt dabei einige wichtige Punkte.

Seht hier den Trailer zu Aliya’s Awakening: DOGE 2042:

In den halb bis gruselig (im Sinne von Uncanny-Valley-gruselig) animierten Szenen sehen wir typische Cyberpunk-Settings in Lila, Türkis und Neonpink, Protagonistin Aliya erfüllt optisch die Kriterien „attraktiv“ und „nerdy“ und wir bekommen mit Lua einen süßen Shiba Inu als Sidekick (oder zumindest als Aufhänger, warum Aliya sich durch die Strapazen des Alltags im Jahr 2042 kämpft), präsentiert. Zwar verläuft der kleine Hundefreund bei seinem ersten Auftritt im Trailer zwar etwas mit dem Fußboden, als hätte er die Schwimmfrucht von Señor Pink aus One Piece gegessen, aber über solche Lappalien sollen wir zugunsten des Kawaii-Faktors bitte hinweg sehen.

Okay, ich will nicht so tun, als hätte ich das Spiel gespielt. Es wird ein „storygetriebenes, interaktives Cyberpunk-Adventure mit Geheimnissen und Survival“ versprochen, wie auch ein „spaßiges und immersives“ Gameplay. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass „Gratis-Spiel“ immer verlockend ist und man eigentlich nichts falsch machen kann, selbst wenn man im Worst Case das Spiel nach einer halben Stunde wieder von der Festplatte schmeißt.

Es wird viel um Mail-Nachrichten, verschlüsselte Daten und Code-Hacking gehen und wie es sich für ein Cyberpunk-Setting gehört, stellt ihr euch einem korrupten Mega-Konzern entgegen. Wie tief diese Story geht? Das müsst ihr euch in Aliya’s Awakening: DOGE 2042 schon selbst angucken. Apropos neu auf Steam: Dieses Horrorspiel ist zwar nicht gratis, aber dafür umso verstörender.

