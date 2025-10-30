Steam: Roguelike-Rivale will das Genre aufmischen – doch es fehlt noch an Würze

Nach dem Erfolg von Balatro vergangenes Jahr war es nur eine Frage der Zeit, bis zahlreiche andere Spiele auf Steam versuchen, das Konzept des Roguelikes zu kopieren und an die Mechaniken des Indie-Darlings anzuknüpfen.

A Game of D.I.C.E. ist eines dieser Spiele, stammt vom deutschen Studio Reija und soll bald in den Early Access starten. Der Kniff: Statt mit Karten wird hier mit Würfeln um den Highscore gekämpft, der Poker-Einfluss ist aber unverkennbar. Ich habe schon mal in die Beta-Version reingeschaut und verrate euch, was A Game of D.I.C.E. bereits richtig macht – und woran es noch mangelt.

Steam: In A Game of D.I.C.E. fallen die Würfel

Ein Tisch, zwei Teller, je fünf Würfel – und ein maskiertes Gesicht in einem Röhrenfernseher, das euch zu einer Partie Poker herausfordert: Die Ausgangslage vom kommenden Steam-Titel A Game of D.I.C.E. ist genauso simpel wie die Prämisse. Jede Runde werft ihr und euer Gegenüber eure Würfel, ohne das Ergebnis des jeweils anderen zu kennen. Bevor nun verglichen wird, könnt ihr mithilfe besonderer Fähigkeiten (Gambits genannt) die Augenzahlen manipulieren, um am Ende als Sieger*in dazustehen.

Dabei ist nicht etwa die gewürfelte Gesamtsumme von Belang; stattdessen müsst ihr mit euren Würfeln möglichst hohe Poker-Hände erreichen. Sprich: Full House (ein Drilling und ein Pärchen), Flush (fünf Würfel der gleichen Farbe) oder eine Straße (vier nacheinander folgende Zahlen), Pärchen, Drillinge oder gleich einen Fünfling. Wer am Ende die bessere Kombination auf dem Tisch liegen hat, gewinnt die Runde, wer zwei von dreien für sich entscheidet, das Turnier.

Seid ihr keine Poker-Expert*innen oder vergesst gerne mal, wie stark welche Hände sind, hilft diese kleine ausklappbare Tabelle. Credit: Reija

Die erwähnten Fähigkeiten verringern dabei den Glücksfaktor und bringen eine taktische Komponente ins Spiel. Aus einer Auswahl von fünf könnt ihr euch pro Runde zwei aussuchen und dann nach Belieben nutzen, wobei die Eigenschaften von „drehe einen Würfel auf die gegenüberliegende Seite“ über „kopiere die Augenzahl und Farbe eines Würfels und übertrage sie auf einen anderen“ bis hin zu „decke zwei Würfel des Gegners auf“ reichen.

Solide Sache

Genau wie bei Kniffel hängt meine Ausgangslage natürlich grundsätzlich vom Würfelglück ab, aber es gibt pro Runde mehrfach die Möglichkeit, einzelne oder mehrere Würfel erneut zu werfen. Zusammen mit den Fähigkeiten versuche ich so, einen zum Versagen bestimmten High Dice in einen Straight Flush oder eine ähnlich vielversprechende „Hand“ zu verwandeln. Obwohl die Anzahl der Gambits überschaubar sind, lassen sich hier bereits einige clevere Kombinationen ausnutzen.

Mit Mirror erst eine Sechs kopieren und damit eine Eins überschreiben, dann mit Copy den Vorgang wiederholen und eine weitere Eins mit Inverse Flip in eine Sechs verwandeln, schon besitze ich einen starken Drilling. Ein anderes Mal habe ich mit Inverse Flip und dann mit Front Flip einen einzigen Würfel so manipuliert, dass auf meinem Teller ein Straight Flush lag. Mehr Variation bei den Gambits wäre aber definitiv gut, um auch langfristig zu motivieren.

Die Wahl der Gambits will gut überlegt sein – mehr wäre hier aber tatsächlich mehr. Credit: Reija

Der optische Aufbau erinnert derweil an Inscryption oder Buckshot Roulette, der Vibe ist allerdings weniger „dunkle Holzhütte“ oder „schmutziger Keller“, sondern mehr „diabolisches Kasino-Hinterzimmer“. Kerzenlicht sorgt für ein bisschen Atmosphäre, die Gerätschaften haben was steampunkiges an sich. Keine Präsentation, die sich durch Einfalls- oder Detailreichtum auszeichnet, aber durchaus zur Prämisse des Spiels passt.

Was noch fehlt, verrate ich auf der nächsten Seite!