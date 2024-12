Mario Galaxy: Geniale Nintendo-Reihe zum Stillstand verdammt – Ich warte immer noch auf Teil 3

Mit Mario durch luftleeren Raum schweben, große und kleine Planeten umrunden und mit niedlichen Sternenwesen interagieren – das sind nur drei von vielen spaßbringenden Features, die in der Super Mario Galaxy-Reihe stecken.

Von der Optik und dem Worldbuilding bis hin zu Gameplay-Details stimmt hier meiner Meinung nach alles. Mit dieser Einstellung bin ich nicht allein, was man unter anderem an Hinweisen wie dem Metascore ablesen kann. Publisher Nintendo scheut sich normalerweise nicht vor Neuauflagen und späten Fortsetzungen – vor allem, wenn es um ihren geliebten Mario geht. Warum also ist Galaxy so erbarmungslos auf der Strecke liegen geblieben?

Ein unverdienter Platz in der Abstellkammer für Mario Galaxy

Luigi’s Mansion, Paper Mario, Mario & Luigi, Mario Party, Mario Bros und Mario Kart – all das sind Beispiele für Spiele-Reihen aus dem Kosmos von Klempner Mario, die auch heutzutage noch entweder in der Form von neuen Spielen, Remakes oder DLC-Content Aufmerksamkeit erfahren. Mario Galaxy und dessen Fortsetzung Mario Galaxy 2 dürfen sich dazu leider nicht zählen. Auch um Mario Odyssey, welches ein ähnliches, offenes 3D-Spielprinzip an den Tag legt, ist es verdächtig still geworden.

Alles, was wir bekommen haben, ist eine fast schon heimliche Portierung von Galaxy für die Switch, die sich in einer Spielesammlung namens Super Mario 3D All-Stars versteckt. Die hat Nintendo nur wenige Monate lang in ihrer physischen Version produziert, weshalb zum Beispiel auf Amazon mittlerweile ein dickes Preisschild von 156,86 Euro prangt (Stand 20. Dezember 2024). Digital gibt es das Spiel gar nicht mehr zu haben, bereits im März 2021 war es wieder aus dem eShop geflogen. Zu sagen, dass mich diese künstliche Verknappung sauer macht, ist untertrieben.

Hier die niedliche Katze und Internetsensation Uni in der Rolle von Mario, damit wir uns alle von Galaxys tragischem Schicksal ablenken können:

Es gibt sie also schon längst: Meine Möglichkeit, wieder an Mario Galaxy zu kommen. Dreister Weise hat man sich aber dazu entschlossen, es mir besonders schwer zu machen. Zwar steht meine Wii noch geduldig bei mir im Regal, doch eine vergangene Version meines Selbst glaubte, dass das Spiel nach einmaligem Durchspielen ruhig auf dem Flohmarkt landen kann – ich verfluche mich.

Mario Galaxy: Kommt da noch was oder soll ich schon aufgeben?

Aber gut, dann schone ich meine Brieftasche eben und warte weiterhin vergeblich auf ein neues Lebenszeichen aus den Weiten der Galaxie rund um Mario. Dass ich nicht daran glaube, dieses noch zu empfangen, ist kein reiner Pessimismus meinerseits: Orientiert man sich an einem gut besuchten Reddit-Thread zu dem Thema, sind die Hoffnungen dahingehend im Allgemeinen gering. Ein denkbarer Grund für das Ausbleiben eines Folgeteils wäre laut den Kommentator*innen vor allem, dass Nintendo all seine Ideen in Mario Galaxy 1 und 2 verbrannt hätte.

Und so sehr es mich auch schmerzt, diese Argumentation klingt für mich überzeugend. Ein*e Nutzer*in behauptet auch, diese These sei von offizieller Seite bestätigt worden, wofür ich bisher jedoch keine Beweise finden konnte. Ein letzter Schnipsel zu Mario Galaxy 3 ist mir in einer Reihe von in 2015 veröffentlichen Artikeln untergekommen. Eurogamer sprach davon, dass Miyamoto ein neues Mario Galaxy nach Teil 2 nicht ausschließe, jedoch nur in Bezug auf die nächste Konsole, also die Nintendo Switch.

Aus heutiger Sicht wirkt es plausibel, dass hiermit Mario Odyssey gemeint war. Nach nun sieben Jahren seit Release erschien aber auch hierzu kein Nachfolger – und das trotz überaus erfolgreicher Verkaufszahlen. Während ich noch halbwegs verstehen kann, dass man Mario Galaxy Gameplay-technisch für auserzählt hält, weiß ich absolut nicht, warum nach der ersten Transformation der Grundidee hin zu Mario Odyssey nicht eine weitere anknüpfende Neuerfindung folgt.

Und selbst meine Zustimmung für den Abschluss von Mario Galaxy möchte ich im nächsten Satz eigentlich schon wieder zurücknehmen, immerhin kursieren im Internet bereits umwerfende Fan-Konzepte wie das von resetera-Forumsmitglied inkblot. Abgesehen von solchen schönen Fantasien bleibt mir weiterhin nichts anderes übrig, als zu schmollen. Ein brandneues Mario mit neuem Twist vermute ich für die kommende Nintendo-Konsole allerdings generell schon, wenn auch wahrscheinlich ohne Galaxy-Bezug. Wie die Switch 2 voraussichtlich aussehen soll, dazu geben jetzt dichter werdende Leaks wohl Aufschluss.

