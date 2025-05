Super Mario: So abgedreht habt ihr den Klempner noch nie erlebt – Die schräge Welt der Mods

Wer sich nach Mods umschaut, eigentlich egal für welches halbwegs bekannte Spiel, wird nicht lange nach den wirklich verrückten Einträgen suchen müssen. Skurrile Ideen aller Art finden Umsetzung, manchmal wirkt es fast wie ein Wettbewerb darum, wer die absurdeste Kreation schafft. Ein solcher herrscht, wie es scheint, auch in der Super Mario-Community.

Zumindest bin ich auf YouTube kürzlich über einige Beiträge gestolpert, die darauf hindeuten. Und da mich die Kreationen noch immer in meinen Träumen verfolgen oder mir zu unerwünschten Zeiten ins Gedächtnis ploppen, um mich unkontrolliert kichern zu lassen, muss ich mir ihre Auswirkungen auf mich von der Seele schreiben. Steigt mit mir hinab ins Rabbit Hole!

Super Mario aus dem Übersetzer ausgespuckt

Die Super Mario-Mod, welche mich mit Abstand am meisten begeistert hat, will ich direkt zuerst nennen: Hundertfache Übersetzung des Spieltexts mit Google Translate. Drin steckt ziemlich genau, was draufsteht. Jeglicher Text wurde 100-mal durch das als fehlerhaft bekannte Online-Tool gejagt, in jedem Schritt von einer Sprache zur nächsten, um am Ende alle ursprünglichen Dialoge, Erklärungen und Bezeichnungen zu überschreiben. Was am Ende dabei herauskommt, ist absolut wild und teilweise definitiv nicht mehr familienfreundlich.

Irgendwas daran, einen fröhlich dreinschauenden und unschuldigen Toad wie einen Seemann fluchen zu sehen, macht mich total fertig. Die Mischung aus anstößigem Unsinn und dem Sonnenschein-Image von Nintendo ist einfach endlos unterhaltsam. Aber euch das Ganze nur nachzuerzählen wird dem Humor natürlich nicht gerecht, deshalb solltet ihr selbst bei Content-Creator JayMoji vorbeischauen, dessen Uploads die Mod meiner Meinung nach am besten zur Schau stellen und durch den ich überhaupt erst auf sie aufmerksam geworden bin.

Hier eine Kostprobe:

Übrigens wendet der gute JayMoji das Prinzip der außer Kontrolle geratenen Übersetzungen auch noch auf andere Super Mario-Titel an, wie zum Beispiel Super Mario Bros. Wonder oder Mario Party Jamboree.

Gastauftritte von Karl und Tralalero Tralala

Zu den beliebtesten Mod-Typen, wahrscheinlich aufgrund der unkomplizierten Umsetzbarkeit ist es, den Protagonisten selbst durch diverse andere Figuren zu ersetzen. Die Auswahlmöglichkeiten in Super Mario Odyssey reichen dabei von naheliegenden Alternativen, wie Waluigi in der Mod „Super Waluigi Odyssey“ bis hin zu reinen Meme-Projekten, die etwa Charaktere aus italienischem Brainrot in den Mittelpunkt des Spiels rücken. Mehrfach ist mir in diesem Zusammenhang das Gesicht von Karl aus Jimmy Neutron untergekommen. So zum Beispiel in einem Video des deutschen YouTubers Vik, in dem er den Titel mit satten 100 gleichzeitig aktivierten Mods startet.

Darüber hinaus existieren einige kleinere Anpassungen, die allerdings nicht weniger cursed sind. So kann Mario beispielsweise ohne Schnurrbart gespielt werden, was sich selbst nach langer Betrachtungsdauer immer noch falsch anfühlt. Beliebt ist außerdem die Aufhebung des Dunkelheitseffekt in Super Mario Bros. Wonder, welcher sich über Mario und die Gegner legt, wenn ein Wundersamen sie in die Höhe streckt. Der ellenlange Oberkörper gibt ein Bild ab, das sich nicht so schnell vergessen lässt.

Sowohl der fehlende Bart als auch die unüblichen Proportionen zeigt der Kanal Copycat auf YouTube. Später in selbigem Bewegtbild erwähnt der Urheber auch eine Mod für Mario Kart, durch die als Thomas die Lokomotive durch die Gegend gedüst werden kann.

Eine Prise Chaos, um das Gameplay zu schärfen

Eine ganz andere Kategorie von Super Mario-Modifikationen schraubt vordergründig an der Spielweise und baut wahnsinnige Handicaps ein, deren Überwindung mitzuverfolgen richtig spannend sein kann. Wieder zurück bei JayMoji findet sich die Demonstration einer Mod, welche die Qualität der Auflösung von Mario Party Jamboree bei jedem verlorenen Leben runterschraubt, bis am Ende nur noch grobe Farbflecken zu erkennen sind. Copycat wiederum hat im weiter oben verlinkten Video eine inoffizielle Anpassung gefunden, die Mario in Super Mario Odyssey jedes Mal beschleunigt, sobald er einen Mond einsammelt, wodurch es irgendwann unmöglich wird, ihn zu steuern.

Ich könnte mir all diese Videos stundenlang anschauen und tue das zugegebenermaßen auch hin und wieder. Selbst habe ich allerdings noch keine der Mods ausprobiert. Es ist ehrlich gesagt sehr viel bequemer dabei zuzusehen, statt mir die entsprechenden Programme zusammenzusuchen und zum Laufen zu bekommen. Und ehrlich gesagt werde ich auch immer ein bisschen paranoid, wenn ich mir auch nur vorstelle, mit Nintendo-Lizenzprodukten rumzupfuschen, immerhin hat der Konzern mehrfach bewiesen, dass er dahingehend keinen Spaß versteht. Wie kürzlich bekräftigt wurde, droht sogar eine dauerhafte Sperre für die Nintendo Switch bei nicht Beachtung der Vereinbarungen.

