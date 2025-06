Switch 2: Diese Spieleankündigungen muss Nintendo dringend nachliefern

Der Release einer neuen Konsole ist immer eine spannende Sache. Allein die Aussicht auf eine Nintendo Switch 2 hat Fans während der ersten, frühen Schritte auf dem Weg bis zu ihrem Erhalt in freudige Aufregung versetzt.

Aus dem akkubetriebenen Stück Plastik allein lässt sich allerdings noch kein Spaß herauskitzeln, dafür müssen Spiele her. Ein paar aufregende Titel hat man uns zum Launch der neuen Konsole bereits versprochen und wenige weitere in Aussicht gestellt. Neben Mario Kart World sehe ich persönlich allerdings noch kein wirklich starkes Argument für den Kauf frischer Hardware. Erst die folgenden Games hätten das Potenzial, mich schwach werden zu lassen.

Nintendo Switch 2: Wo bleibt Animal Crossing?

Am sehnlichsten erwarte ich einen neuen Ableger der Animal Crossing-Reihe. Gleichzeitig ist es sehr wahrscheinlich genau das Spiel, welches sich Nintendo vorausschauend in der Hinterhand behält. Immerhin konnte der Release von Animal Crossing: New Horizons 2020 die Verkäufe der ersten Switch drei Jahre nach deren Erscheinen nochmal ordentlich ankurbeln. Vermutlich will das Unternehmen diesen Stunt replizieren und sich quasi einen Trumpf aufbewahren. Auch wenn beim nächsten Versuch die Pandemie als damals unerwarteter Erfolgsfaktor fehlt.

Zwischen den letzten beiden Hauptteilen gab es außerdem eine klaffende Lücke von sieben Jahren. Ein Entwicklungszeitraum, der sich noch bis 2027 erstreckt, würde also nicht überraschen. Etwa 18 Monate vor dem offiziellen Debüt von New Horizons gab es übrigens das erste Werbematerial zu sehen, wenn meine Prognose also in etwa stimmt, könnte zumindest noch vor dem nächsten Januar eine Erwähnung fällig werden. Darüber kann ich mich aber erst freuen, wenn ich weiß, dass der neue Ableger wieder mehr auf Interaktionen mit den Tierchen setzt und sich nicht bloß als seelenloser Baukasten anbietet.

Diese Spiele sind keine Wunschvorstellungen mehr und begrüßen euch ganz sicher auf der Nintendo Switch 2:

Und was ist mit einem 3D-Mario?

Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich darüber beschwere, dass es kein aktuelles Super Mario in einer 3D-Umgebung gibt. Am liebsten wäre mir, wenn ein bevorstehendes Spiel in dieser Kategorie Super Mario Galaxy 3 heißen würde, oder zumindest ein an die ikonische Weltraum-Reihe angelehntes Konzept verfolgt. Ich vermisse die verfressenen Lumas, das schwindelerregende Sprinten um kugelrunde Mini-Planeten, die beschauliche Umgebung von Sternen und Nachthimmel und am allermeisten Bienen-Mario.

Aber ich wäre auch mit einem Super Mario Odyssey 2 oder einer kompletten Neuerfindung einverstanden. Hauptsache, ich darf mit dem Klempner wieder auf drei Dimensionsachsen durch eine wundersame Welt mit einzigartigen Leveln wandeln. Die Chancen stehen meiner Meinung nach nicht schlecht, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann, bis Nintendo diesbezüglich endlich liefert. Acht Jahre Stille nach Odyssey sind definitiv zu viel und ich kann mir kaum vorstellen, dass es in dieser Zeit hinter den Kulissen ebenfalls ruhig war.

Weiter geht’s auf der nächsten Seite!