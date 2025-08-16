Switch 2: Jetzt muss Nintendo endlich diesen Spielegigant wiederbeleben – fordere ich

Es sind Erinnerungen, die sich in die Gedächtnisse unzähliger Nintendo DS-Besitzer*innen eingebrannt haben: Ihre gemeinsame Zeit mit den Nintendogs. Die süßen kleinen Racker waren quasi die Maskottchen des Handhelds mit dem Doppelbildschirm. Und wo sind sie jetzt?

Bis auf den 3DS hat man sie noch mitgeschleppt, doch beim Sprung rüber auf die Nintendo Switch wurden sie in den metaphorischen Zwinger abgeschoben. Dort fristen sie noch heute ihre Existenz, denn die Switch 2 scheint kein neues Zuhause für die Vierpfoter bieten zu wollen. Aber warum eigentlich nicht?

Lange vor der Nintendo Switch 2: Nintendogs ruhmreiche Zeiten

Wir hatten so viel Spaß zusammen, Blitz, Donner, Schila, die anderen Hunde, die mir wohl nicht wichtig genug waren, um mir ihre Namen zu merken, und ich. Spaziergänge, bei denen ich die Polygonbündel angefleht habe, sich nicht den Müll von der Straße als leckeren Snack reinzuziehen und das knochenbrecherische Hochziehen plus Herumwirbeln an einem Stoffseil sind dabei nur zwei von vielen Highlights meines geistigen Rückblicks.

Ich gebe es hier zu, wohlwissend, dass ich mir damit Sympathien verspiele: Ich bin kein Hundemensch. Als Frauchen würde mich zu schnell das schlechte Gewissen plagen, einer solch treuen und dabei auch von mir abhängigen Kreatur nicht 24 Stunden lang meine gesamte Aufmerksamkeit geben zu können. In Videospielform allerdings kann ich diese Verpflichtung lockerer sehen.

Auch wenn ich mich an Zeiten erinnere, wo ich händeringend einen Sitter oder eine Sitterin gesucht habe, wenn ich wusste, dass ich mehrere Tage keinen Zugriff auf meinen DS haben würde. Aber was soll die Wortwahl „Am verhungern“ für ein länger nicht gefüttertes Haustier anderes bei einem Kind auslösen? Immerhin konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht erschließen, dass das familienfreundliche Spiel mit den süßen Hunden wahrscheinlich nicht deren tatsächlichen Tod thematisieren würde.

Doch um mal von meinen Kindheitstraumata wegzukommen: Ich war natürlich bei weitem nicht die einzige Person, auf deren Handheld in den 2000ern Flohbündel fröhlich (oder auch weniger fröhlich) herumgesprungen sind. Nimmt man alle Versionen von Nintendogs zusammen, hat sich das Spiel fast 24 Millionen mal verkauft. Damit belegt es Rang zwei der Topseller für die Konsole, unter New Super Mario Bros.

Einfach am Straßenrand ausgesetzt

Einen solchen Erfolgshit kann man doch nicht einfach begraben – und das hat man auch erst nicht. Mit Nintendogs Plus Cats gab es auf dem 3DS immerhin einen zweiten Ableger, der allerdings nur noch etwa 4,6 Millionen Einheiten loswerden konnte. Reicht zumindest für Platz 14 der Bestseller-Charts des zugehörigen Geräts, also kein Totalreinfall. Trotzdem hat es sich mittlerweile ausgebellt, seit 14 Jahren liegt die Marke brach.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Beispielsweise vermuten einige Fans, dass Nintendogs keine starken Imagewert hat, wie beispielsweise ein Mario, der überall als Maskottchen des japanischen Videospielkonzerns zu erkennen ist. Möglich wäre auch, dass die mit dem DS erreichte Zielgruppe von Gelegenheitsspieler*innen sich nicht mit heutigen Switch-Nutzer*innen deckt, die beispielsweise eher auf das nächste große Open World-Zelda warten.

Hier würden sich die Fellohren pudelwohl fühlen

Ein Argument, und meiner Meinung sogar das stärkste, für eine Vernachlässigung des digitalen Haustierbestands, ist seit dem Release der Nintendo Switch 2 nicht mehr haltbar. Der besondere Reiz an Nintendogs war damals die Verwendung des Touchscreens, zu der Zeit vor Smartphones ein innovatives Feature. Die Hunde per bloßen Knopfdruck zu baden und mit vorbeilaufenden Artgenossen zu verkuppeln, wäre längst nicht so unterhaltsam gewesen.

Verständlich also, dass die Switch, welche zwar einen Touchscreen besitzt, dessen Funktionalität aber beinah schon verschleiert, sich eine Fortsetzung oder selbst einen Port nicht zugetraut hat. Der Switch 2 jedoch würde ich das als Fauxpas anrechnen, denn die besitzt eine Mausfunktion und kann somit die Bewegungssteuerung sinnvoll nachempfinden. Gut, klappt zwar nicht im Handheld-Modus, aber da lässt sich ja der Thumbstick als Steuerelement drüberkleistern – oder man bekennt sich endlich doch zu dem verbauten Touchscreen.

Intuitive Interaktion mit den Hunden wäre jetzt aber nicht mehr nur per Bewegungsübertragung möglich, sondern ebenfalls über das eingebaute Mikro der neusten Konsole. Damit könnten wir früher Befehle gebrüllt werden, welche die Hunde in den meisten Fällen nur mit Fragezeichen über ihren liebenswürdig leeren Köpfchen zurücklassen.

Es ist ein Hundeelend

Nintendo, ich flehe euch an, wenn ihr die Ressourcen für so etwas wie die Welcome Tour übrig habt, dann kann es doch nicht zu viel verlangt sein, mich mit einer Reinkarnation von Beagle Donner wiederzuvereinigen. Wir haben viel aufzuarbeiten gemeinsam, seitdem er vor so vielen Jahren für einige Tage von zu Hause weggelaufen ist.

Jetzt wird’s besonders persönlich: Statt mir euren komischen Affen im neuen Exklusivtitel verkaufen zu wollen, der jetzt noch mehr aussieht wie ein vom rechten Weg abgekommenes Cerealien-Maskottchen, solltet ihr lieber auf die ganz allgemein bei Menschen höher im Kurs stehende Spezies setzen.

Aber so viel nur als bescheidener Tipp von mir, die ungewöhnlich häufig mit dem Gedanken durch den Alltag geht, dass Haustiersimulationen einen zweiten Frühling verdient hätten und die vielleicht einfach nur ein Tamagotchi und einen mitfühlenden Schulterklopfer braucht, um sich emotional von Nintendogs zu trennen. Tamagotchis, die gibt es wenigstens noch. Auch neu in Videospielform mit Tamagotchi Plaza, was ich selbstverständlich getestet habe.

