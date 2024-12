High Card statt Flush? So spielt ihr Balatro richtig

Ein Run bei Balatro dauert… naja, vielleicht eine knappe dreiviertel Stunde, wenn ihr es bis zum Boss Blind von Ante 8 schafft, der Bedingung für einen siegreichen Durchlauf. Danach geht es nur noch darum, den persönlichen Highscore zu schlagen und es kann quasi endlos weitergehen (aber wirklich nur quasi – man kann es auch spielen, bis das Programm crasht, wie dieser Spieler hier zeigt).

Oft genug ist eine Runde aber auch deutlich früher zu Ende, wenn die geforderte Punktzahl eine zu hohe Hürde ist. Die falschen Karten gezogen? Mit der Taktik auf’s falsche Pferd gesetzt? Oder haben sich die Joker doch nur als Narren erwiesen? Wie Poker ist auch Balatro in gewisser Weise ein Glücksspiel – aber das Glück lässt sich herausfordern.

Balatro: Vertraut ihr den Karten oder den Jokern?

User DrBoomMD gibt auf Reddit einen persönlichen Guide, was man in Balatro beachten sollte. Er selbst habe nach 119 Spielstunden das höchste Achievement erreicht und jedes Deck auf jeder Stufe durchgespielt. Seine Tipps sind natürlich nur Leitfäden, wie man einen Durchlauf angehen könnte – ihr braucht immer noch das Glück, die richtigen Karten und Joker zu ziehen. Letztere sind natürlich das Salz in der Suppe, denn mit den richtigen Fähigkeiten können ein paar geschickt eingesetzte Joker auch eine vermeintlich schwache Hand in einen Super-Trumpf verwandeln.

Mit den richtigen Jokern wird jedes Blatt zum Highscore-Killer. Credit: LocalThunk / Playstack

Ein Fehler, der laut DrBoomMD besonders von neuen Spielern gerne gemacht wird, ist das Vertrauen in Flush, also fünf Karten einer Farbe. Tatsächlich ist es auch relativ wahrscheinlich, diese Hand zu ziehen und somit eine gute Punktzahl zu erzielen, wodurch ihr wiederum die Blinds der Ante 1 und 2 schnell schlagen könnt. Das verleitet schnell dazu, möglichst viel eines Decks in eine Farbe umzuwandeln, Verstärkungen auf diese zu spielen und mit Jupiter-Karten die Flush-Wertung zu erhöhen.

Diese Strategie zerbröckelt aber schnell, wenn es nötig ist, mehrere Flushes pro Runde zu spielen und das Deck noch nicht entsprechend modifiziert ist. Es gibt kaum Joker, die Boni auf Flushes geben, zudem ist diese Hand anfällig für viele Bossfähigkeiten, die zum Beispiel eine Kartenfarbe schwächen oder verbieten, eine Hand mehrfach zu spielen.

Der Weg zum Sieg? High Card statt Flushes

Die wahren Joker in einem erfolgreichen Run Balatro… sind die Joker. Und zwar besonders welche, die Chips und Multi-Werte erhöhen. Dann ist es nämlich fast egal, welche Hand ihr spielt – selbst eine High Card kann eure Multiplikatoren in die Höhe schnellen lassen. Als unangefochtenen Königsgriff stellt DrBoomMD dabei den Joker Supernova heraus, der einen Multi-Wert hat, der der Anzahl entspricht, wie oft die jeweils gespielte Hand in diesem Run schon gespielt wurde. Wer also immer High Card spielt, bekommt hier schon bis zu +4 pro Runde und bis zu +12 pro Ante

Welcher Joker soll euer Herzblatt sein? Credit: Valve / Steam / Playstack / LocalThunk / @sergign – stock.adobe.com / Adobe Photoshop [M]

Der Grüne Joker gibt immer +1 auf dem Multi-Wert, wenn eine Hand gespielt wird, jedoch -1, wenn ihr Karten abwerft. Letzteres ist aber nicht nötig, wenn ihr die High Card-Strategie fahrt. Aus dem selben Grund ist der Bushaltestellen-Joker sinnvoll, weil er immer +1 auf dem Multi-Wert pro Hand gewinnt und erst zurückgesetzt wird, wenn ihr eine Bildkarte spielt. Ihr müsst also lediglich immer darauf achten, Asse oder 10er als High Cards zu spielen. Der Quadratische Joker bufft dagegen den Chips-Wert auf der anderen Seite des Multiplikators – und zwar jedes Mal mit +4, wenn ihr vier Karten spielt. Ob diese dabei gezählt werden, ist egal.

Als letzten Tipp gibt DrBoomMD noch mit, dass ihr mit eurem Geld sparsam umgehen und schnell auf 25 Dollar kommen solltet, um das Maximum an Zinsen abzugreifen. Früh im Spiel sollte das Geld nur für Premium-Joker oder Geisterpakete genutzt werden. Auch zum Geld verdienen lassen sich natürlich einige der Joker nutzen. Wer also bisher an Balatro verzweifelt ist, kann den Guide gut nutzen, um ein paar neue Strategien auszutesten.

Quellen: Reddit / DrBoomMD