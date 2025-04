Mario Kart World: Release, Strecken und Fahrer – alle Infos zum Nintendo Switch 2-Rennspiel

Was lange Zeit als Mario Kart 9 bekannt war, heißt offiziell Mario Kart World – und erobert exklusiv die Nintendo Switch 2. Das hat Nintendo unlängst verraten und der Titel ist mit absoluter Sicherheit nicht zufällig gewählt.

Denn der kommende Rennspiel-Auftritt des beliebten italienischen Klempners und seinen vielen Freund*innen wird gewaltig groß. Damit ihr euch bestens auf den Release vorbereiten könnt, fassen wir für euch alle relevanten Informationen zu Mario Kart 9 zusammen – von Veröffentlichung über Strecken und Charaktere bis hin zum viel diskutierten Preis.

Mario Kart World: Wann ist der Release?

Nachdem Fans jahrelang nur Mario Kart 8 und die Deluxe Edition spielen durften, gibt es nun endlich wieder einen richtigen neuen Serienteil. Auf den müssen wir auch gar nicht mehr lange warten, denn bereits am 5. Juni 2025 erscheint Mario Kart World weltweit.

Übrigens exklusiv auf der Nintendo Switch 2, die am selben Tag veröffentlicht wird. Einen Release auf der Vorgänger-Konsole gibt es nicht, wie das japanische Unternehmen bekräftigt. Wer also seine Künste auf neuen Strecken unter Beweis stellen möchte, muss zwingend umsteigen.

Lesetipp: Wir konnten Mario Kart World bereits anspielen und sind begeistert

Preis & Editionen: Wie teuer ist Mario Kart World?

Ein günstiges Unterfangen ist das neue Rennspiel übrigens nicht. Zusammen mit der Switch 2 erhöht Nintendo die Preise mitunter deutlich, vor allem Mario Kart World steht im Fokus. Die digitale Version schlägt mit 79,99 Euro zu Buche, für die physische Variante im Einzel- und Versandhandel werden sogar 89,99 Euro fällig.

Immerhin: Falls ihr ohnehin nicht auf Mario Kart World verzichten wollt, könnt ihr den Titel zusammen mit der Nintendo Switch 2 im Bundle erwerben. Dann kostet es euch umgerechnet rund 40 Euro, allerdings umfasst das ausschließlich die digitale Variante. Sammler*innen sollten sich das also gut überlegen.

Alle Strecken & Cups von Mario Kart World

Insgesamt erwarten uns in Mario Kart World wohl mindestens sieben Cups mit erneut jeweils vier Strecken. Wobei wir davon ausgehen, dass noch ein weiterer Cup enthalten ist, dieser aber erst freigespielt werden muss – wodurch sich am Ende insgesamt 32 Strecken ergeben, wie wir es von der Reihe zuletzt gewohnt sind.

Aktuell kennen wir dank des Treehouse-Livestreams schon die folgenden Cups und Strecken:

Pilz-Cup:

Mario Bros. Circuit

Crown City

Whistlestop Summit

DK Spaceport

Blumen-Cup:

Desert Hills

Shy Guy Bazaar

Wario Stadium

Airship Fortress

Sternen-Cup:

DK Pass

Starview Peak

Sky-High Sundae

Wario Shipyard

Panzer-Cup:

Koopa Troopa Beach

Faraway Oasis

Crown City

Peach Stadium

Die Namen sind übrigens unter Umständen noch nicht final, wie ihr vielleicht an der doppelten Erwähnung von Crown City erkennt. Darüber hinaus haben wir bereits Moo Moo Meadows und Dino Dino Jungle gesehen, allerdings sind diese bislang nicht in offizieller Form bestätigt. Jene Bestätigung fehlt auch für die Rainbow Road, allerdings hat Nintendo diese auf der koreanischen Webseite selbst geleakt.

Seht hier im Gameplay von Nintendo noch mehr aus dem neuen Mario Kart:

Die weiteren Cups sind derweil der Bananen-, Blatt- und Blitz-Cup, deren Strecken wir aber bisher nicht kennen. Sobald diese bekannt sind, werden wir unseren Artikel natürlich umgehend aktualisieren.

Fahrer*innen in Mario Kart World: Diese sind schon bekannt

Eine der größten Änderungen von Mario Kart World betrifft die Rennen selbst: Bis zu 24 Fahrer*innen treten fortan gleichzeitig an, um am Ende den ersten Platz zu ergattern. Aber wer ist alles dabei und schwingt sich hinters Kart-Lenkrad? Jede Menge Charaktere, das ist schon einmal sicher.

Sowohl im Trailer als auch über den erwähnten Treehouse-Livestream konnten wir schon unzählige Raser*innen in Augenschein nehmen. Neben Klassikern wie Mario, Luigi oder Donkey Kong, gibt es ebenso zahllose Neuzugänge. Darunter etwa eine Kuh, ein Pinguin oder auch der Skelett-Fisch, den viele von euch vermutlich noch aus Super Mario World kennen.

Darf natürlich niemals fehlen: Yoshi ist in Mario Kart World definitiv am Start. Zum Glück. Credit: Nintendo

Eine erste Liste mit den bestätigten Fahrer*innen haben wir für euch an anderer Stelle gesammelt. Diese werden wir natürlich in Zukunft weiterhin auf dem aktuellen Stand halten.

Neuerungen in Mario Kart World: Open World, Grinden & mehr

Die vielleicht größte Änderung in Mario Kart World betrifft die Struktur des Spiels: Erstmals in der Reihe gibt es eine offene Spielwelt. Ein Forza Horizon solltet ihr nicht unbedingt erwarten, dennoch will die Kart-Sause dem World-Titel alle Ehre machen.

Alle Strecken, so Nintendo, sind miteinander verbunden. Im klassischen Grand Prix-Modus fahrt ihr sogar nach dem Ende eines Rennens zum nächsten Startpunkt. Zusätzlich gibt es einen Spielmodus, in dem ihr frei erkunden dürft und somit von Streckenbegrenzungen gar nicht erst aufgehalten werdet.

Da freut sich Toad: In Mario Kart World dürfen wir auf Gelände grinden. Credit: Nintendo

Außerdem könnt ihr in Mario Kart World jetzt an Wänden grinden, euch auf einen Tag- und Nachtwechsel und Wettereffekte einstellen und natürlich neue Items nutzen. So gibt es unter anderem eine Feder, die extra große Sprünge ermöglicht. Zu guter Letzt gibt es noch einen K.O.-Modus, bei dem die Fahrer*innen auf den letzten Plätzen nacheinander ausscheiden, sobald ein Checkpoint erreicht wird.

Das ist erst einmal alles, was wir zu Mario Kart World derzeit wissen. Allerdings erwarten uns schon bald weitere Informationen, denn am 17. April hält Nintendo einen speziellen Livestream mit weiteren Infos ab. Derweil findet ihr hier alle Spiele, die am selben Tag wie die Nintendo Switch 2 erscheinen.

