Mario Party Jamboree TV in der Spielspaß-Probe: Wie viel Gutes steckt im Upgrade?

Mit der Switch 2 ergeben sich ganz neue spielerische Möglichkeiten für Nintendo-Titel, auf die bei der Vorgänger-Konsole verzichtet werden musste. Aber statt das Potenzial der Spiele, zu deren Release diese Chancen noch nicht bestanden, unangerührt liegen zu lassen, dürfen sich ein paar Auserwählte über eine entsprechende Auffrischung freuen. So zum Beispiel auch Mario Party Jamboree.

Jenes digitiert nämlich auf der neuen Konsole zu Mario Party Jamboree TV, fügt sich damit einen komplett neuen Modus hinzu, bei dem die kompatible Kamera und das neue Maus-Feature der Joy-Cons zur Geltung kommen. Aber sind das alles nur überflüssige Spielereien oder bereichert das den Spielspaß ungemein? Unsere Eindrücke haben wir für euch in Videoform festgehalten.

4P spielt Mario Party Jamboree TV

Am besten lässt sich eine Runde Mario Party natürlich zu viert verbringen. Deshalb haben wir, um herauszufinden, was die Jamboree TV-Erweiterung alles auf dem Kasten hat, unsere Redakteur*innen Jonas, Gerrit, Sören und Arlene auf die Matte gerufen. In einer Spielsession voller gegenseitiger Häme, Selbstbeweihräucherung, geistiger Leerläufe und unvorhergesehener Wendungen hat sich das Quartett vor den Bildschirm geklemmt.

Hier seht ihr, wie sich das Chaos entfaltet:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und was haben wir am Ende mitgenommen? Die Einbindung der Kamera, welche die Gesichter der Teilnehmenden laufend ins Spiel projiziert, kommt unterschiedlich gut an. Während einige unserer Einordnungen sie eher als unnötig umschreiben, lässt sich ein Einfluss auf die positive Albernheit des Party-Spaßes nicht leugnen. Blöd nur, dass diese beim Kauf des Spiels (79,99 Euro) oder kostenpflichtigen Upgrades (19,99 Euro) der Switch 1-Version nicht enthalten ist, sondern dafür nochmal mindestens 40 Euro in die Kasse gedrückt werden.

Ein turbulentes Gewusel

Die Maus-Minispiele kommen bei uns allerdings ziemlich gut weg. Deren Bekanntschaft lässt sich besonders eindrücklich im neuen Jubelbahn-Modus machen, einer Art simulierter Achterbahnfahrt, während der Feinde aus dem Himmel geschossen und zwischendurch Minigames absolviert werden müssen. Freudige Verwirrung ist wiederum bei Bowsers Bühne aufgetreten, hier wird mit Stimm- beziehungsweise Geräuscheingaben und von der Kamera eingefangenen Bewegungen gearbeitet. Das bietet ein Fest aus unkontrolliertem Gebrüll und unschlüssigem Gezappel.

Falls das genau nach etwas klingt, das euch an eurer Version von Mario Party Jamboree noch gefehlt hat, könnt ihr im My Nintendo Store nachrüsten und euch den Jamboree TV-Zusatz 🛒 zulegen. Dort findet ihr außerdem die offiziellen USB-Kameras 🛒, um auch die damit verbundenen Funktionen des Partyspiels nutzen zu können. Wer schon bedient ist, kann trotzdem vorbeischauen, um durch den angebotenen Super Mario-Merch 🛒 zu stöbern.

Mario Party Jamboree TV eröffnet euch auf der Nintendo Switch 2 ein neues Erlebnis mit spannenden zusätzlichen Inhalten. Die Kamera befördert euch selbst mit ins Spiel. Credit: Nintendo / My Nintendo Store

Die neue Express-Variante des virtuellen Brettspiels fällt dadurch ein wenig unangenehm auf, da sie noch recht langatmig daherkommt. Zumindest dafür, dass sie als kurzer Einschub beworben wird. Alles in allem hatte das Team jedoch definitiv eine gute Zeit. Ob sich die Anschaffung von Mario Party Jamboree TV für euch ebenfalls lohnen könnte, lässt sich ja vielleicht schon nach einem Blick in unser Video abschätzen. Falls ihr noch nach einer Wertung des Basisspiels, Mario Party Jamboree, sucht, werdet ihr ebenfalls bei uns fündig.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.