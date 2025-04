MMC-Berlin 2025: Auf einen atemberaubenden Abend mit den Anime AllStars – Konzertbericht

Als die satten Sonnenstrahlen eines fast schon sommerlich warmen Aprilabends langsam hinter dem Horizont verschwinden, erstrahlen die neonbunten Scheinwerfer des Fontane-Haus Kulturzentrums im Märkischen Viertel Berlins erst in voller Pracht. Von ihnen auf der Bühne angestrahlt: Die Anime AllStars rund um die deutschen Intro-Ikonen Petra Scheeser, Ron van Lankeren und Conny Kreitmeier – mit stimmgewaltiger Unterstützung von Scheesers Tochter Julia.

Wir von 4P.de waren zu einem unvergesslichen, atemberaubenden Abend voller audiovisueller Animekost in der Hauptstadt eingeladen und durften unsere Eindrücke festhalten. Wie wir das rund zweistündige, prallgefüllte Programm der Künstlerinnen und Künstler erlebt haben, welche Highlights unter den stimmungsvollen Soundtracks unserer liebsten Serien-Hits besonders gut ins Ohr gingen und warum ihr unbedingt einen Live-Auftritt der Anime AllStars in eurer Stadt besuchen solltet, erfahrt ihr mit den folgenden Zeilen.

Beyblade-Battles, Wall of Love & frische Lyrics: Die Anime AllStars live auf der MMC-Berlin 2025

Schon am S- und U-Bahnhof Wittenau in Berlin angekommen, können wir die Aufregung, die vom Konzert-Highlight der diesjährigen MMC-Berlin ausgeht, am eigenen Leibe spüren. Nicht etwa, weil in nur wenigen Minuten die Anime AllStars mit den nostalgischen Klängen des nachmittäglichen TV-Programms unserer Kindheit unsere Herzen höherschlagen lassen würden. Viel mehr, weil die spontane Umlegung einer Bushaltestelle, die zum Fontane-Haus Kulturzentrum, in dem die Mega Manga Convention bereits zum zwölften Mal abgehalten wird, führt, unter anreisenden Fans durchaus für Verwirrung sorgt.

Schon von Weitem erspähen wir sie anhand ihrer bunten Outfits und der passenden Merch-Artikel – und sie uns ebenfalls! So kommt es, dass wir bereits am Bahnhof auf Gleichgesinnte treffen, die sich unserem flotten Fußmarsch zum Konzert kurzerhand anschließen und dem Öffi-Chaos die kalte Schulter zeigen. Durch den gut organisierten Eingang des Kulturzentrums geht es dann auch ohne Umwege zur Bühne – die glücklicherweise komplett ohne Absperrungen auskommt und den leidenschaftlicheren Fans so sogar ermöglicht, mit ihren Stars auf Tuchfühlung zu gehen. Während sich vor der Stage bereits eine größere Gruppe an tanz- und singwütigen Anime-Aficionados ansammelt, nehmen wir also in den bequemen Stühlen der Konzerthalle Platz.

Kontrollverlust auf der MMC-Berlin 2025

In den Schatten der gedimmten, farblich angenehm abgestimmten Lichter wartend, fühlt es sich fast wirklich ein bisschen an wie die Vorfreude, die wir als Kind vor Jahrzehnten verspürten, wenn wir vor dem TV sitzend auf die ersten Klänge der Openings unserer TV-Heldinnen und -Helden hinfieberten. Und während die Halle mittlerweile gut gefüllt ist, ertönen eben jene, bis heute motivierenden Melodien auch schon in Form von heulenden E-Gitarren-Riffs, vom Bass begleitet und den rhythmischen Schlägen der Drumsticks angetrieben: Vorband Kontrollverlust eröffnet das Konzert und heizt der Menge schon mit ihrem ersten Song – Cha-La Head Cha-La, dem legendären Dragon Ball Z-Intro – ordentlich ein.

Dank der starken Akustik des Fontane-Haus Kulturzentrums schaffen es die vier Punk-Rocker, uns ihre leidenschaftliche Liebe für knallharten Sound und zeitlose 90er-Nostalgie authentisch rüberzubringen. Unseren Trommelfeldern wird dank einem bunten Mix aus Digimon und Dragon Ball, den Power Rangers und sogar dem Ohrwurm-Opening von Käpt’n Balu und seiner tollkühnen Crew (inklusive Rap-Part!) keine Minute langweilig. Zwischen den Songs sorgen spaßige Showeinlagen mit der Crowd – darunter ein Live-BeyBlade-Battle und eine „Wall of Love“, bei der es um Handshakes statt Pogen mit den Ellenbogen geht – für Auflockerung.

Die Anime AllStars (v.l.n.r. Conny Kreitmeier, Julia Scheeser, Petra Scheeser, Ron van Lankeren) auf der MMC-Berlin 2025

Und während das Publikum die Jungs mit beherzten Rufen nach einer Zugabe gebührend verabschiedet, huschen auch schon die eigentlichen Anime AllStars rund um Petra Scheeser, Conny Kreitmeier, Ron van Lankeren und Julia Scheeser im Spotlight auf die MMC-Bühne. Nach einer knackigen Kurzvorstellung der drei Musikerinnen und des Musikers geht es stimmlich direkt in die Vollen. Nicht nur altbewährte Kost in Form der Eröffnungsstücke aus Ranma ½, Detektiv Conan oder One Piece werden den textsicheren Fans serviert. Auch eine moderne Neuinterpretation des Inu Yasha-Intros, welches Scheesers Tochter Julia gewohnt powervoll performt, schmeichelt unseren Gehörgängen.

Ron van Lankeren auf der MMC-Berlin 2025

Spätestens, als Anime-Altmeisterin Scheeser-Senior höchstpersönlich die Stage für ihren wohl berühmtesten Titelsong – „Heller als Licht“ aus der RTL II-Serie Winx Club – inklusive taufrischer zweiter Strophe für sich beansprucht, können sich auch die letzten zurückhaltenden Zuschauerinnen und Zuschauer dem bezaubernden Bann der Nostalgie nicht länger entziehen.

Werdet Teil der nächsten Generation – Next Level Tour 2025 & weitere Termine

Für den krönenden Abschluss des Abends bittet Kollegin Kreitmeier dann noch einmal die restlichen Ausnahmekünstler*innen der Anime AllStars, die ganze Generationen mit ihren markanten Stimmen geprägt haben, ins gleißende Scheinwerferlicht, um mit ihnen gemeinsam und dem energiegeladenen Song „Generation Z“ die Konzerthalle kochen zu lassen. „Seid ihr bereit, für die nächste Generation?“ heißt es im dazugehörigen Songtext – der perfekte Bogen, all jene, die bislang nicht in den Genuss der beliebtesten Anime Hits on Stage gekommen sind, dazu herzlich einzuladen.

Im Instagram-Reel seht ihr noch einmal eine Zusammenfassung des Konzert-Highlights der MMC-Berlin 2025:

Zählt ihr auch ihr noch zu den Zögernden – völlig gleich, ob ihr Fans der allerersten Animestunden des deutschen TVs seid, oder gerade zum ersten Mal von den AllStars Wind bekommen habt – können wir euch nur jegliche Bedenken nehmen und euch Mut machen, den Schritt zu wagen. Ihr werdet auf eine rund zweistündige, magisch-musikalische Reise mitgenommen, die euch so schnell nicht aus dem Kopf (und eurem Herz) entflieht. Wann ihr dazu Gelegenheit habt, erfahrt ihr auf den entsprechenden Websites. Scheeser selbst begrüßt euch mitsamt Band beispielsweise schon am 18.11.2025 im Kreuzberger Festsaal in Berlin zum Auftakt ihrer Next Level Tour.

Alle Liebhaberinnen und Liebhaber der Con-Kultur gehen natürlich nicht leer aus: Nach der glorreichen MMC-Berlin 2025 erwarten euch mit der Samt Con in Siegen Anfang Mai oder der Nexus Leipzig im Juli natürlich ebenfalls weitere Möglichkeiten, die kraftvollen Klänge eurer liebsten Titelmelodien live zu erleben. Wir bedanken uns bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern der Mega Manga Convention 2025 sowie dem Fontane-Haus Kulturzentrum für einen unvergesslichen, top-organisierten Abend und blicken schon jetzt der MMC-Berlin 2026 und „immer nur der Sonne entgegen“…

